ストレスフリーカンパニー2026に選ばれました！

中央開発株式会社

中央開発株式会社（本社：東京都新宿区，代表取締役社長：田中誠）は、株式会社HRデータラボが運営する「ストレスフリーカンパニー表彰委員会」より、2026年度に全国10,700社以上の対象企業の中から選出された1,233社の一社として、「ストレスフリーカンパニー2026」に表彰されました。

ストレスフリーカンパニーとは

「ストレスフリーカンパニー」は、ストレスフリーカンパニー表彰委員会がストレスチェックの結果を基にストレスフリーな会社を毎年表彰する制度です。厚生労働省の定めた「職業性ストレス簡易調査票」を利用してストレスチェックを実施した会社の中から特に優れた結果の会社をストレスフリーカンパニー表彰委員会が選定し表彰しています。

安心して働ける職場環境づくりへの取り組み

当社では、社員一人ひとりが安心して働ける職場づくりの施策として、下記のような取り組みを推進しています。

- 従業員満足度調査の実施、相談窓口の設置

年1回、就業環境に関するアンケートを実施するほか、常時投稿可能な相談窓口を設置しています。

- 有給および特別休暇の付与

当社独自の試みとして、入社1日目から有給休暇が付与されます。

- 育休取得および復帰に対する取り組み

子育てサポート企業として、厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けています。もちろん、女性だけでなく男性の育休取得も可能です。

- 勉強会の開催

札幌から沖縄まで全国の事業所において、同一水準の勉強会・研修を受けていただけるよう制度を整えています。

また、部署・支店が主催するテーマ別の勉強会、現職の大学特別教授等を技術顧問に迎えた大学院相当の高等教育（Ex.地質リスクマネジメント）等を開催しています。

自分の興味のある分野の勉強会に出ていただけるような仕組みを用意しています。

- 社員寮の完備

入社後4年間、22,000円で住める（2026年6月現在）独身寮があります。

- 学費融資制度

社会人ドクターコースの学費の一部または全額を融資いたします。

中央開発について

中央開発(株)は1946(昭和21)年、日本初の地盤コンサルティングカンパニーとして、戦後復興を目的にスタートした会社です。以来、国内における標準貫入試験の実用化を行うなど、地質調査業界のパイオニアとして、国内外のインフラ整備に関わるビッグプロジェクトに携わりながら、土木設計、情報解析、IoT機器を用いた防災コンサルティングなど建設コンサルタントへ事業領域を拡大して参りました。



近年では”地質DX”と銘打ったデジタルトランスフォーメーションを推進しています。点群データ活用やSfM処理技術、保有するボーリングデータを活用したAI分野での研究開発に取り組み、建設コンサルタント業界における新たな価値の創造に努めています。



詳しくは、中央開発(株)のWEBサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.ckcnet.co.jp/土と水ホールディングスグループについて

土と水ホールディングスグループは、大地に残る仕事、人々の心に残る仕事、そして、豊かな未来へつないでいく仕事に実践的に関わっています。

私たち土と水ホールディングスグループがテーマにしている「土と水」はわかっているようで、まだまだわからない未知の部分が多く残っています。大地の造山活動によって地域毎にも異なっており、その時々によっても千差万別の条件や環境になり、画一的にこうとは決められない性格のものです。

私たちは自然の現場を重視し、実務経験に基づいて、時には新たに必要な技術を開発し、正確な調査に基づいて的確な判断を導くように努めてまいります。

【土と水ホールディングスグループ構成企業】

中央開発グループ

・中央開発(株)

・(株)ホクスイ設計コンサル

・新和ボーリング工業(株)

・(株)地域環境研究所

・日本計測調査(株)

・成都東中防災減災環境技術有限公司

日建商事グループ

・日建商事(株)

・西部ポンプ機工(株)

・ワインきのこ(株)

【本件に関するお問合せ先】

中央開発株式会社 経営企画センター プレスリリース担当

03-6228-0861

public_relations@ckcnet.co.jp