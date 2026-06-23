【生成AI×資産設計】「MONEX VISION」が進化

マネックス証券株式会社

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明祐子、以下「マネックス証券」）は、2026年6月22日（月）に、資産分析サービス「MONEX VISION」をリニューアルし、生成AIを活用した新機能「パーソナルアドバイス（β版）」を追加しましたので、お知らせいたします。

■背景

「MONEX VISION」は、お客様一人ひとりに最適な資産設計をサポートするサービスです。個人投資家の投資ニーズの多様化に合わせて、進化を続けてまいりました。

従来のアドバイス機能は、資産状況の確認や分散投資の提案が中心でした。しかし、表現が定型的になりやすいという課題がありました。お客様が納得して投資判断を行えるよう、情報提供の質の向上に取り組んでまいりました。

今回のリニューアルでは、最先端の生成AI技術を導入しました。お客様の資産状況や投資行動に応じて、自然な言葉で分かりやすく、よりパーソナライズされたアドバイスを提供いたします。

■概要

新機能は、ユーザーによるチャット入力を必要とせず、既存の画面内にアドバイスを自動表示する仕組みを採用しました。この設計により、お客様がAIの存在を意識することなく、より便利で分かりやすいアドバイスを自然に受け取ることができる、シームレスなユーザー体験を実現します。

提供するアドバイスは以下4つの観点で構成されています。マネックス証券独自の見解と、数理モデルに基づく計算結果を用います。これらを生成AIが自然言語に変換し、お客様毎の状況に応じて分かりやすく提示します。

１.全体アドバイス

年齢や投資目的を考慮し、現在の保有資産と目標とするポートフォリオを比較・分析した結果を提示

２.追加購入アドバイス

資産の追加購入検討時に最適な配分を提案

３.リバランスアドバイス

資産配分の崩れを修正するのに最適なリバランス方針を提案

４.取り崩しアドバイス

将来的な資産の取り崩し（売却）の効率的な方法をサポート

なお、本機能は現在β版としてPC版でのみ提供しています。

＜MONEX VISION画面 パーソナルアドバイス（β版）＞

■「MONEX VISION」について

「MONEX VISION」は、マネックス証券独自の資産管理・分析サービスです。お客様の資産状況を分析し、最適な投資バランスを提案します。最新の理論に基づき、現在の保有資産と目標とするポートフォリオ（資産構成）のギャップを自動で算出します。特別な知識は不要です。視覚的に分かりやすいグラフで分散投資の状況を把握できます。具体的な改善案まで確認できる点が特徴です。

マネックス証券の口座保有者は無料でご利用いただけます。

詳細はマネックス証券ウェブサイト（https://info.monex.co.jp/news/2026/20260623_01.html）をご覧ください。

マネックス証券はこれからもすべてのお客様にとって従来以上に使いやすいサービスの提供に努めてまいります。

以 上

【マネックス証券でのお取引に関する重要事項】

マネックス証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失・元本超過損が生じるおそれがあります。

投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。

【マネックス証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、

一般社団法人 日本投資顧問業協会