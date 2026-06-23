【ニューオータニイン札幌】この夏だけの、とっておきスイーツ。【スイーツサマーフェア2026】開催！

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ニューオータニイン札幌（札幌市中央区 総支配人：佐藤 克良）では、2026年7月1日（水）より、ロビィ階 レストラン「ダイニング＆カフェ ランデブーラウンジ」にて、夏のフルーツを贅沢に使用した「スイーツサマーフェア2026」を開催いたします。

期間中は、多彩なスイーツが美しく並ぶ【サマーフルーツアフタヌーンティーセット】をはじめ、1日10台限定の豪華な【パフェ＆スイーツプレート ～メロンとマスカット～】も登場いたします。さらに、二日間限定の【まるごと桃のアフタヌーンティーセット】もご用意し、皆さまをお迎えいたします。

サマーフルーツアフタヌーンティーセット

サマーフルーツアフタヌーンティーセット

メロンやマスカット、マンゴーなど夏のフルーツを贅沢に使った「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」。彩り豊かな限定スイーツとともに、優雅な午後をお過ごしください。お飲み物は、世界中で愛されるロンネフェルトティー7種をはじめ、幸之茶屋の夏限定ハーブ茶4種類、コーヒー、そして季節限定のモクテルもお楽しみいただけます。※モクテルはお一人様1杯限定です。

●期 間：2026年7月1日(水) ～ 8月30日(日)【月曜定休】

●時 間：12:00～17:00（15:00入店まで)

●場 所：ロビィ階 「ダイニング&カフェ ランデブーラウンジ」

●料 金：1名さま \3,500（税金・サービス料込）

※7月18日（土）19日（日）/8月7日（金）～9日（日）イベントの為休み

＜スイーツ＞

・ぶどうタルト

・マンゴープリン

・メロンショートケーキ

・ブルーベリーレアチーズケーキ

・メロンとキウイベルガモットロールケーキ

・杏仁ブランマンジェ フレッシュフルーツゼリー

・自家製グラノーラ 北海道メロンアイスクリーム

＜セイボリー＞

・海老とジェノベーゼポテサラサンド

（コラーゲン入りブリオッシュ風パン）

＜ドリンク＞

・ロンネフェルトティー7種

・幸之茶屋 4種類

・コーヒー

・モクテル1種

（モクテルはお一人様1杯限定となります）

＜パフェ＞

サマーフルーツパフェ 追加900円

まるごと桃のアフタヌーンティーセット

詳細内容・ご予約 :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/afternoon-tea-sweets20260708/まるごと桃のアフタヌーンティーセット

みずみずしい旬の桃をテーマにした、二日間限定のアフタヌーンティーをご用意いたしました。今回の主役は、桃を贅沢に使用した「まるごと桃タルト」。サクサクのタルト生地と桃の甘みの組み合わせをお楽しみいただけます。お飲み物は、世界中で愛されるロンネフェルトティー7種をはじめ、幸之茶屋の夏限定ハーブ茶4種類、コーヒー、そして季節限定のモクテルもお楽しみいただけます。※モクテルはお一人様1杯限定です。※モクテルはお一人様1杯限定です。

●期 間： 2026年7月18日(土)、19日(日)

●時 間： 12:00～17:00（15:00入店まで)

●場 所： ロビィ階 「ダイニング&カフェ ランデブーラウンジ」

●料 金： 1名さま \4,800（税金・サービス料込）

※完全予約制 ※120分制

＜スイーツ＞

・まるごと桃のタルト

・桃ロールケーキ

・桃フィナンシェ

・桃ショットケーキ

・ピーチメルバ

・レアチーズケーキ

・マカロン

＜セイボリー＞

アミューズ3種類

・コーンムース

・桃と生ハム、

モッツァレラチーズのカプレーゼスタイル

・ラタトゥイユのズッキーニロール

～スチームチキンのトンノソース～

＜ドリンク＞

・ロンネフェルトティー7種

・幸之茶屋 4種類

・コーヒー

・モクテル1種

（モクテルはお一人様1杯限定となります）

＜パフェ＞

桃のパフェ 追加900円

パフェ＆スイーツプレート ~メロンとマスカット~

詳細内容・ご予約 :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/peachafternoontea202607/パフェ＆スイーツプレート ~メロンとマスカット~

メロン派も、マスカット派も。どちらも楽しめる欲ばりなパフェ＆スイーツプレートが登場。

メロンとマスカットを主役にした夏限定のスイーツプレート。

●期 間：2026年7月1日(水) ～ 8月30日(日)【月曜定休】

●時 間：14:00～17:00（ラストオーダー16:00)

●場 所：ロビィ階 「ダイニング&カフェ ランデブーラウンジ」

●料 金：1名さま \2,800（税金・サービス料込）

※7月18日（土）、19日（日）/8月7日（金）～9日（日）イベントの為休み

※一日限定10台

※1ドリンク付

＜スイーツ＞

・ メロンとマスカットのパフェ

・マスカットのタルト

・ メロン、マスカット、

ブルーベリー、メレンゲ

＜ドリンク＞

・ コーヒー（ホット / アイス）

・ カフェオレ（ホット / アイス）

・ アセロラハーブティー

・ さくらジャスミンティー

・ スウィートベルガモットティー

・ ふわり桃の香ハーブティー

・ ウーロン茶

・ オレンジジュース

・ コーラ

・ ジンジャーエール

・ メロンソーダ

涼を感じる至福の【かき氷】

詳細内容・ご予約 :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/parfaitsweetsplate-melonmuscat/

練乳いちご

太陽をいっぱいに浴びた果肉感、あふれる苺を使用し、 夏にぴったりの甘酸っぱい仕上げになりました。

練乳いちご抹茶和三盆

抹茶和三盆

おしるこを使用したようかんジュレに、 京都宇治抹茶ソースをアクセントに さっぱりとした自然な甘みと喉越しの良いかき氷に仕上げました。

●期 間：2026年7月1日(水) ～ 8月30日(日)【月曜定休】

●時 間：14:00～17:00（ラストオーダー16:00)

●場 所：ロビィ階 「ダイニング&カフェ ランデブーラウンジ」

●料 金：各 \1,600（税金・サービス料込）

※7月18日（土）19日（日）/8月7日（金）～9日（日）イベントの為休み

※一日各限定10台

アフタヌーンティースイーツボックス（5種14個入り）

詳細内容・ご予約 :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/shaved-ice/アフタヌーンティースイーツボックス

おうちカフェや特別な贈り物に「アフタヌーンティースイーツボックス」をご用意いたしました

紅茶の老舗、ロンネフェルトティーのティーバック４種付き。

【メニュー】

・ピーチレアチーズケーキ

・ショートケーキ

・クリームメロンのムース

・苺のフィナンシェ

・マカロン

●期 間： 7月1日（水）～8月29日（土）【日・月曜定休】

●時 間： 12:00 ～16:30

●場 所： ロビィ階 「ダイニング&カフェ ランデブーラウンジ」

●料 金：１セット（２名様用）\3,500（税金込）

※一日限定20セット

※3日前までにご予約ください。

※お取消し料はご予約日の前日は８０％、当日は１００％を頂戴いたします。

詳細内容・ご予約 :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/afternoon-tea-sweets-box20260708/

【ニューオータニイン札幌】

ニューオータニイン札幌は、2026年8月1日に開業44周年を迎えます。

札幌駅・大通駅から好アクセスで観光からビジネスまで多様にご利用頂けます。

シンプルで落ち着きのある客室にカジュアルなレストランと和洋中の料理を提供するレストランを併設。

お客様に信頼されるサービスとおもてなしに満ちた時間をお過ごしいただけます。

公式サイト：https://newotanisapporo.com/

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