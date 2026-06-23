福岡 ASOポップカルチャー専門学校 プロeスポーツチーム「Saishunkan Sol 熊本」が来校！特別オープンキャンパスを開催

学校法人麻生塾

福岡 ASOポップカルチャー専門学校（福岡市博多区）は、2026年7月4日（土）、プロeスポーツチーム「Saishunkan Sol 熊本」をゲストに迎えた特別オープンキャンパスを開催します。

当日は、国内外で活躍する現役プロ選手との交流をはじめ、eスポーツ業界の仕事や将来性について学べるトークイベント、参加者向けの抽選会などを実施。ゲームを「楽しむ」だけではなく、「学び」や「仕事」として捉えるきっかけを提供する特別企画です。

開催概要

日程：令和8年7月4日（土）

会場：麻生専門学校グループ10号館

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-14-7

時間：12：00 ～ 18：30 (開場11：00)

参加費：無料（事前予約制）

当日特別プログラム

今回のオープンキャンパスでは、「Saishunkan Sol 熊本」の来校を記念し、eスポーツの魅力を体感できる特別企画を実施します。

１.プロ選手と対戦できる100人組手

憧れのプレイヤーとガチ対戦！一言アドバイスをもらって更に強くなろう ！

※100人組手ご参加の方は、ゲームで使用されているご自身のコントローラーをお持ちください。

２.好き・得意を仕事に変える eスポーツ仕事トーク

プロのリアルな経験談から、将来の可能性を見つけよう！

３.参加者全員プレゼント＆豪華抽選会

来場者全員に限定プレゼントを進呈するほか、豪華景品が当たる抽選会も実施します。

特別オープンキャンパス予約受付中

本イベントへの参加には事前予約が必要です。

予約はこちらから :https://entry-apc.asojuku.ac.jp/event/#oc

また、当日以下の日程のオープンキャンパス予約者には、選べるギフトカード3,000円分と選手サイン入りうちわをプレゼントします。

▼日程

・7月5日(日)13:00～

・7月18日(土)13:00～

・7月19日(日)13:00～

・7月25日(土)13:00～

・7月26日(日)13:00～

eスポーツ業界に興味がある方はもちろん、ゲーム・CG・アニメ業界への就職を検討している高校生にもおすすめのイベントです。

Saishunkan Sol 熊本について

eスポーツを通して「熊本」にとってなくてはならない存在でありたいという想いから、再春館システムを運営母体として活動するゲーミングチーム。チーム名にある「Sol（ソル）」はラテン語で「太陽」を意味しており、eスポーツを通して熊本を照らせるような存在になりたい、という想いが込められています。

■公式HP https://www.sskumamoto.com/

ASOポップカルチャー専門学校 ( https://asojuku.ac.jp/apc/(https://asojuku.ac.jp/apc/) ）

福岡市博多区に位置する専門学校。ゲーム、CG、アニメ、マンガ、イラストなどのポップカルチャー分野に特化した教育を提供しています。初心者でもプロを目指せるよう、1年次から作品制作に取り組む実践的なカリキュラムが特徴です。学校内には最新の設備が整っており、プロレベルの環境で学ぶことが可能です。業界との強い連携により、企業からの直接指導の機会が豊富で、即戦力のスキルを身につけることができます。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939年設立。福岡県内にて12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。