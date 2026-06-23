第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞、 プラチナスポンサーに株式会社サイバーエージェントが決定

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、TOKYO JEWELRY FES’26 Summer内で開催する「第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞」において、株式会社サイバーエージェントがプラチナスポンサーに決定したことをお知らせします。

これに伴い、本賞は「第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞 Sponsored by 株式会社サイバーエージェント」として実施されます。また、本協賛に連動した施策として、インフルエンサー向け特別招待企画を実施します。

■第37回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞とは

過去１年間を通じて「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を世代別・部門別に選考し表彰するアワードです。本表彰式は「TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer」のイベントとして開催されます。

2026年 受賞者一覧 ※敬称略

＜ 20代 ＞ 浜辺 美波（俳優）

＜ 30代 ＞ 前田 敦子（俳優）

＜ 40代 ＞ 松本 まりか（俳優）

＜ 50代 ＞ 高岡 早紀（俳優/歌手）

＜ 特別賞 エンターテイナー部門 ＞ 堂本 光一 （歌手/俳優）

表彰式 概要

日時：2026年7月4日[土] 14:00～

会場：東京ビッグサイト 会議棟1階 レセプションホール

詳細：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/awards.html

■ プラチナスポンサー決定および賞名称について

RX Japanが主催する本アワードにおいて、株式会社サイバーエージェントがプラチナスポンサーとして参画します。本協賛により、賞の正式名称は「第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞 Sponsored by 株式会社サイバーエージェント」とし、表彰式および関連施策を通じた情報発信の強化と、デジタル施策を活用した認知拡大を図ります。



日本ジュエリー ベストドレッサー賞は、世代・部門ごとに時代を象徴する著名人を選出し表彰する、ジュエリー業界を代表するアワードです。RX Japanは本取り組みを通じて、業界の魅力発信および来場者体験の向上を目指しています。

インフルエンサー向け特別招待企画を実施

本協賛の連動企画として、SNSで情報発信を行うインフルエンサー向けの特別招待企画を実施します。



本企画は株式会社サイバーエージェントが今後の企画案内・案件相談の参考とするため、インフルエンサーの皆さまと接点を持つことを目的としています。なお、本企画はSNS投稿を参加条件とするものではありません。



詳細はTOKYO JEWELRY FES公式Instagramおよび募集ページよりご確認ください。

公式HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html

「リアルイベント×SNS発信」を強化

近年、イベント領域では「リアル体験」と「SNS発信」を組み合わせたコミュニケーション施策への注目が高まっています。RX Japanでは本取り組みを通じて、来場体験とオンライン上での話題創出を両立し、TOKYO JEWELRY FESおよびジュエリー業界の魅力を広く発信していきます。

＜開催概要＞

イベント名：TOKYO JEWELRY FES

アワード名：第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞

実施名称：第37回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞 Sponsored by 株式会社サイバーエージェント

主催：TOKYO JEWELRY FES 事務局

公式HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html

日本ジュエリー ベストドレッサー賞 詳細：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/awards.html

【本件に関するお問い合わせ先】

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：〒104-0028東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階



【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 TOKYO JEWELRY FES事務局

TEL：048-233-9247 MAIL： jewelryfes.jp@rxglobal.com

HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html