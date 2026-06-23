トラウデン直美が関西最大級の馬の祭典へ。人馬の共生と引退馬支援の輪を広げる特別ステージ

株式会社ワールドマーケット

株式会社ワールドマーケット（大阪市中央区、代表取締役：荒木 剛）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、大阪南港ATCホールにて、関西最大級の馬の祭典「第6回 OSAKAホースフェア」を開催いたします。

日本国内において、競馬や乗馬の世界で人々に感動を与えた馬たちの「引退後のセカンドキャリア」や保護・支援活動は、近年メディアや一般社会においても非常に高い関心を集める社会的トピックとなっています。

「OSAKAホースフェア」は、広く一般の方へ馬の魅力を伝えるとともに、引退馬保護活動を推進し「人馬共生社会」の実現を目指しております。このたび、本イベントのトークショーに、モデル・俳優として活躍するトラウデン直美氏の出演が決定いたしましたので、お知らせいたします。

トラウデン直美氏×岩崎（高田）茉莉亜氏によるスペシャルトークショー

日頃より乗馬を愛好し、愛馬への深い愛情を熱心に発信し続けているトラウデン直美氏。今回は、親友であり馬術の先生でもある馬術選手・岩崎（高田）茉莉亜氏とともに、馬を熟知したお二人だからこそ語れる「乗馬の魅力や馬との絆」についてのスペシャルトークショーをお届けします。

トラウデン直美氏岩崎（高田）茉莉亜氏

オリンピックメダリストから競馬界のレジェンドまで、豪華ゲストが多数登壇

6回目を迎える今回は、パリ五輪総合馬術団体銅メダリスト・戸本一真氏、2026年に調教師へ転身した元JRAトップジョッキー・和田竜二氏、名伯楽・角居勝彦氏など、馬術界・競馬界を代表する豪華ゲストが2日間で多数登壇。ホースショーや乗馬体験、馬雑貨マルシェ、馬のブックフェアに加え、会場では引退馬支援のための募金活動も実施。乗馬未経験者でも楽しめるコンテンツを通じて、人と馬が共に生きる社会の輪を広げます。来場者数3,000人規模を見込む「馬づくしの2日間」となります。

和田竜二氏角居勝彦氏戸本一真氏前回のイベントの様子馬とのふれあい乗馬体験

イベント概要

名称：第6回 OSAKA ホースフェア

開催日： 2026年6月27日（土）・28日（日）

開催時間： 10時～18時（最終入場受付17:30）

会場： 大阪市住之江区南港北2-1-10

アジア太平洋トレードセンター（ATC） O’s南B2F Cホール

主催： JODHPURS (ジョッパーズ) 乗馬用品&ライフスタイル

運営： 株式会社ワールドマーケット

後援： 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会、一般社団法人 日本障がい者乗馬協会、一般社団法人 日本社会人団体馬術連盟

入場料： 当日券800円 前売券600円 小学生以下無料

公式サイト：https://horsefair.jp/

詳細を見る :https://horsefair.jp/

セミナー・トークショー 登壇ゲスト

6月27日（土） 登壇ゲスト

戸本 一真氏 パリ五輪 総合馬術団体銅メダリスト

千本木 倫子氏 馬の整体法マスターソンメソッド指導者

岩崎(高田) 茉莉亜氏 杭州アジア大会 馬場馬術日本代表

角居 勝彦氏 元JRA調教師、天理大学客員教授、馬術部アドバイザー

岡田 龍樹氏 天理大学 副学長、社会連携センター室長

6月28日（日） 登壇ゲスト

トラウデン直美氏 モデル・タレント・俳優

岩崎(高田) 茉莉亜氏 杭州アジア大会 馬場馬術日本代表

和田 竜二氏 調教師、元JRA騎手

黒木 茜氏 リオデジャネイロ五輪 馬場馬術日本代表

シャムロック乗馬クラブ シャムロック乗馬TV運営

岩崎 崇文氏 Yogibo ヴェルサイユリゾートファーム代表

中田 研氏 大阪大学 健康スポーツ科学教育研究環 特任教授・最高プロジェクト責任者（ＣＰＯ）、ヘルスケアライディング研究会 会長

石田 行司氏 ハーモニーワールド株式会社代表取締役社長、ヘルスケアライディング研究会 幹事長

倉恒 弘彦氏 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 招へい教授、医学博士

昇 寛氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、理学療法士

石井 孝弘氏 天理大学 人文学部社会福祉学科 特任教授、作業療法士

主なコンテンツ

【馬とのふれあい】ポニー・サラブレッドとのふれあい、えさやり、乗馬・馬車体験、ホースショー

【セミナー・トークショー】著名人・専門家による無料セミナー・トークショー

【馬雑貨マルシェ・ワークショップ】馬モチーフのハンドメイド作品、ワークショップ、オリジナルフード＆スイーツ

【乗馬ブランドPOP-UPショップ】乗馬ウェア・馬具の新作・限定品・セール品、海外ブランドのノベルティも

【馬書籍ブックフェア】教本・図鑑・絵本・マンガなど馬の書籍150冊以上が集結

【キッチンカー】フード・軽食・スイーツ・ドリンクなど多彩なグルメ

【チャリティ活動】引退馬保護のための募金、児童養護施設の支援活動

【企業ブース】最新アイテムの展示・実演、試供品配布、サービス体験

【関西ウマスポットMAP】馬とふれあえる関西のスポット50か所以上を紹介

【全国馬のおしごとMAP】全国70か所以上の牧場求人情報を紹介

【全国馬の学校MAP】馬について専門的に学べる全国の学校や研修施設の紹介・資料配布。

【全国の獣医学部・学科MAP】全国の獣医学部・学科の紹介・資料配布。

【全国馬術部一覧】全国250カ所以上の馬術部一覧表を展示・配布。

会社概要

会社名 株式会社ワールドマーケット

代表者 代表取締役 荒木 剛

所在地 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1-2-11 ウタカビル6階601

TEL 06-6314-6191 FAX 06-6314-6192

事業内容 乗馬用品・馬具の販売（JODHPURS／ジョッパーズ）、馬関連イベントの企画・運営WEBサイト https://www.world-mkt.com

お問い合わせ先

株式会社ワールドマーケット OSAKA ホースフェア事務局

TEL 06-6314-6191 FAX 06-6314-6192

お問い合わせフォーム(https://pro.form-mailer.jp/fms/18b9cd57324987)