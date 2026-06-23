腸活オールインワン「キンプリート」、独自配合による短鎖脂肪酸産生促進を確認

株式会社ニコリオ

※3種5株(酪酸菌、糖化菌、乳酸菌(フェシウム、カゼイ、プランタルム))を組み合わせて配合。

株式会社ニコリオ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中上元弘、以下「ニコリオ」）は、腸活オールインワンサプリメント「Kinplete（キンプリート）」の独自配合に関する試験を実施した結果、短鎖脂肪酸の産生促進が確認されたことをお知らせいたします。

近年の健康志向の高まりを背景に、腸内環境への関心は年々高まっており、腸活に取り組む人口は一部調査で約2,000万人規模にのぼるともいわれています。一方で、「何から始めればよいかわからない」「情報が多すぎて続かない」といった声も多く聞かれます。ニコリオは、こうした“腸活迷子”とも言える方々に向け、腸活に必要な要素を一つにまとめたオールインワン商品として「キンプリート」を開発。今年1月に発売いたしました。

キンプリートは、「3種の有用菌」※「3種の発酵性食物繊維」「3種のオリゴ糖」を組み合わせた独自設計により、腸内環境を多面的にサポートすることを目指して開発された商品です。今回の試験では、ヒト便を用いた培養試験において、キンプリートの設計を再現した組み合わせを添加した群で総短鎖脂肪酸濃度が有意に上昇する結果が確認されました。

腸活で注目される「短鎖脂肪酸」

近年、健康意識の高まりとともに「腸活」への関心が高まっています。その中でも、腸内細菌が食物繊維やオリゴ糖を発酵することで産生される「短鎖脂肪酸」は、腸内環境研究において重要なキーワードとして注目されています。

短鎖脂肪酸には酢酸・プロピオン酸・酪酸などがあり、腸内細菌の活動によって生み出されます。そのため、腸内細菌そのものだけでなく、腸内細菌が利用する“エサ”まで含めて考えることが、これからの腸活において重要だと考えられています。

キンプリートの独自設計

キンプリートは、

3種の有用菌※

3種の発酵性食物繊維

3種のオリゴ糖

を組み合わせた「腸活オールインワン」サプリメントです。

有用菌を補うだけでなく、有用菌が利用する発酵性食物繊維やオリゴ糖も同時に配合することで、腸内環境を総合的にサポートすることを目指しています。

ヒト便を用いた培養試験を実施

今回、キンプリートの独自配合に着目し、ヒト便を用いた培養試験を実施しました。

試験概要

試験内容

ヒト便を用いた培養試験

評価項目

総短鎖脂肪酸濃度

比較条件

・コントロール群（添加なし）

・3種の有用菌※＋3種の発酵性食物繊維＋3種のオリゴ糖添加群

総短鎖脂肪酸濃度が有意に上昇

試験の結果、キンプリートの設計を再現した添加群では、培養24時間後および48時間後のいずれにおいても、コントロール群と比較して総短鎖脂肪酸濃度が有意に高い結果が確認されました。

この結果から、有用菌・発酵性食物繊維・オリゴ糖を組み合わせた独自設計が、短鎖脂肪酸産生をサポートする可能性が示唆されました。

※試験結果の詳細は下記グラフをご参照ください。

データは平均値 ± 標準偏差で示した（n=4）。

同一培養時間におけるコントロール（添加なし）群との比較において、＊は統計学的有意差を示す（＊p＜0.05、Mann-Whitney U検定）。

※試験概要

ヒト便を緩衝液に懸濁し、コントロール（添加なし）群および3種の有用菌※ ×3種の発酵性食物繊維×3種のオリゴ糖を添加した群を設定した。

各群を嫌気環境下、37℃で培養し、培養0時間、24時間、48時間後にサンプルを採取した。

採取したサンプルについて、短鎖脂肪酸を含む13種類の有機酸を分析した。

※1：酪酸菌、糖化菌、乳酸菌（フェシウム菌、カゼイ菌、プランタルム菌）を組み合わせて配合

※2：酢酸・プロピオン酸・酪酸の合計値

試験に関する注記

本試験はヒト便を用いた培養試験です。

試験結果は特定の条件下で得られたものであり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

開発担当者コメント

キンプリートは、腸活をこれから始める方にも、すでに取り組んでいる方にも、毎日の習慣として無理なく続けていただけるよう開発した商品です。

開発にあたっては、単に有用菌を配合するだけでなく「摂取した菌をいかに働かせることができるか」を大切にしてきました。そこで、こだわり抜いた3種5株の有用菌に加え、菌の働きを支える発酵性食物繊維とオリゴ糖を組み合わせた独自設計を採用しています。

今回の試験では、この独自配合において、総短鎖脂肪酸濃度が有意に上昇する結果が確認されました。これは、私たちが大切にしてきた「菌を補うだけでなく、菌が働きやすい環境まで考える」という考え方を後押しする、大変意義のある結果だと感じています。

今後も、研究に基づいた商品づくりと情報発信を通じて、お客様一人ひとりの健やかな毎日に寄り添ってまいります。

（商品開発担当：舩津 麻央）

（写真左から3人目：商品開発担当者、中央：代表取締役社長 中上元弘）

キンプリートについて

キンプリートは、3種の有用菌※、3種の発酵性食物繊維、3種のオリゴ糖を組み合わせた腸活オールインワンサプリメントです。

有用菌だけでなく、その働きを支える成分にも着目し、毎日の腸活習慣をサポートします。

商品名：キンプリート

販売元：株式会社ニコリオ

商品ページ：https://x.gd/zHTB3

※3種の有用菌：3種5株(酪酸菌、糖化菌、乳酸菌(フェシウム、カゼイ、プランタルム))を組み合わせて配合。

■会社概要

会社名：株式会社ニコリオ

所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17階

設立：2000年12月

代表取締役社長：中上元弘

事業内容：総合食品の卸・販売、健康器具の卸・販売、化粧品の製造・卸・販売

資本金：1億円

URL：https://www.nicorio.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nicorio_jp

Instagram：https://www.instagram.com/nicorio_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニコリオ 広報担当

E-mail：info@nicorio.co.jp