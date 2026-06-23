CHEFLINK、料理人向けInstagram公式アカウントを本格始動

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」の公式Instagramアカウントを本格始動したことをお知らせいたします。

Instagramアカウントでは、料理人のキャリア形成に役立つ情報や調理技術、食材知識、海外挑戦、独立開業、働き方など、現場で活躍する料理人に向けた実践的なコンテンツを発信してまいります。

▶︎Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/cheflink_com(https://www.instagram.com/cheflink_com)

■開設の背景

飲食業界では人材不足が深刻化する一方で、副業やフリーランス、海外挑戦、独立開業など、料理人の働き方や活躍のフィールドは広がり続けています。その一方で、料理人が自身の将来像を描くための情報や、同じ志を持つ料理人同士が知見を共有できる機会は、まだ十分とは言えません。

CHEFLINKは、料理人のキャリア支援プラットフォームとして、仕事探しだけでなく、交流や学びの機会を提供してまいりました。このたび、より多くの料理人に有益な情報を届けるため、Instagramでの情報発信を本格的に開始いたします。

■発信予定コンテンツ

2026年5月に公開した、料理人のキャリアに寄り添う専門メディア「Dining Trends（ダイニングトレンズ）」と連動し、料理人の働き方やキャリア形成に関する情報、現場で役立つ調理知識、活躍するシェフへのインタビュー、CHEFLINKのサービス活用事例などを発信してまいります

■私たちが目指す世界

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。スポットワークから正社員採用、海外採用支援までを提供するとともに、SNS機能やコミュニティ機能を通じて、料理人のキャリア形成を支援しています。

今後もInstagramを通じて、料理人が新たな知識や仲間、そして新しい挑戦と出会える場を創出し、一人ひとりがより自由にキャリアを選択できる社会の実現を目指してまいります。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録

▶︎詳しくはこちら https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)

CHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260603_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)- 料理人のキャリアに寄り添う専門メディア 「Dining Trends（ダイニングトレンズ）」： https://chef-link.com/chef/academy/(https://chef-link.com/chef/academy/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260623_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260603_release)