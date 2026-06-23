架電200コール分を自動化し、ジンジブが月20件の商談を安定獲得

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する"決まる商談が自動で増える"AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が、株式会社ジンジブ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐々木 満秀、以下ジンジブ） に導入されたことをお知らせします。

上場企業として唯一、高卒採用・就職支援に特化したサービス「ジョブドラフト」を展開するジンジブは、商談数のみを追い続けた体制の限界に直面し、リード品質向上を起点とした営業プロセスの抜本的な改革に着手しました。immedioの導入により、業界・従業員数・役職などの属性情報に基づくスコアリングと商談差配の自動化を実現し、月20件の安定した商談獲得を達成。架電200コール分に相当する工数が自動化され、浮いたリソースは優先度の低いリードへの対応に充てられるようになりました。また、営業時間外のリードへの対応も自動化され、機会損失が大幅に解消されています。今後はナーチャリング設計のさらなる精緻化と、マーケ・IS・セールスが一気通貫で動くレベニューオペレーション体制の構築へと取り組みを拡大していく方針です。

immedio導入の背景

執行役員CMOの二見様がジンジブのマーケティング部門を引き継いだ当時、商談数そのものをKGIとして追いかける体制が定着していました。リードが発生するとインサイドセールスが全件架電し、ナーチャリングの仕組みもリードをスコアリングする仕組みも持たないまま、マンパワーでほぼ全数を営業にトスアップするというフローです。「バケツに穴が開いているような状態でした。もっとしっかりした仕組みで受注を最大化できる体制を作ろうというところからスタートしました」と二見様は振り返ります。リード数は積み上がるのに受注に繋がらない構造的な行き詰まりに加え、インサイドセールスの対応は9時から18時に限られているため、時間外に発生したリードへの対応は翌営業日以降に持ち越されており、顧客の検討熱量が最も高まったタイミングを逃し続けていました。

導入の決め手

リードオペレーション改革の一環として、二見様は広告ターゲティングの絞り込み、ナーチャリングプロセスの構築、SQL判定基準の厳格化という3つの施策に着手しました。その核として位置づけたのが「リードの属性スコアリングの自動化」です。業界・従業員数・役職・高卒採用経験の有無などの属性情報を組み合わせ、リードをホット・ウォーム・コールドにランク付けして自動的に最適な商談先へ差配する仕組みを検討していました。immedioを見つけた際の印象について「まさにやりたいことがすべて詰まっているサービスだったので、他はほぼ検討しなかった」と二見様は語ります。immedioのUI/UXへの高い評価も導入を後押しし、「説明書がいらないくらい感覚的に操作できる、有名なゲーム機に近いものを感じました」と話します。直感的に使えるインターフェースにより、導入設定はわずか1週間ほどで完了しました。

導入後の成果

immedioの稼働が始まると、変化はすぐに数字に表れました。現在、毎月約20件の商談が安定的に獲得できています。以前は1件の商談設定に5～10コールが必要だったことを踏まえると、20件の商談化に最大200コール分の工数が自動化された計算になります。浮いたリソースは優先度の低いリードへのコール対応に充てられ、ホットリードへの対応精度を維持しながら商談数全体の底上げも実現しています。また、immedioを通じて商談設定された際は自動でアンケートが表示され、予算感・課題・採用経験などの情報が事前収集されるため、営業担当者は十分な準備を整えた状態で商談に臨めるようになりました。18時以降の問い合わせへの自動対応も実現し、「顧客の温度感をなるべくホットなうちに商談まで持っていけるのは、やはりすごく大きなメリット」と二見様は評価しています。

NEXT immedioーナーチャリング設計の深化と、レベニューOps体制の構築へ

執行役員 CMO 二見篤様

インバウンドリードの商談化が軌道に乗りつつある今、ジンジブが次に見据えるのはimmedioを起点としたナーチャリング設計のさらなる精緻化です。immedio Boxを活用したメルマガ施策はすでに隔週ペースで稼働しており、ウェブサイト上の70件以上のフォームにimmedioが設定済みで、あらゆる接点でリードを取りこぼさない体制が整っています。加えて、二見様が今期最大の取り組みとして位置づけるのが、マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールス・カスタマーサクセスの四部門を横断したレベニューオペレーション体制の構築です。Salesforceへのデータ統合を核に据え、immedioで蓄積した商談前のアンケートデータやリードの行動データをセールスやCSの活動と連動させる一気通貫のオペレーション体制を、本年度中に完成させることを目標に掲げています。高卒採用市場でのプレゼンスをさらに高めることを目指すジンジブのため、immedioはパートナーとして伴走し続けます。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/jinjibu-case-study/

株式会社ジンジブ

代表取締役：佐々木 満秀

本社所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー14階

事業内容：高卒・若手など潜在能力を持つ人材の活躍機会創出を目的とした、採用・教育・定着を支援する人材サービス事業

コーポレートサイト：https://jinjib.co.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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