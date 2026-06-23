【SecureMemoCloud】Androidアプリを正式リリース

Nishika株式会社

Nishika株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：山下達朗、松田裕之、以下Nishika）は、AI音声文字起こしサービス「SecureMemoCloud」のAndroid版アプリを正式リリースしたことをお知らせします。

本アプリの提供により、ユーザーはスマートフォン1台で録音からクラウドへのアップロードまでをシームレスに実施できるようになります。これまで会議室へノートパソコンを持ち込んで録音していた運用や、録音データの変換・転送作業が不要となり、より手軽に音声データの記録・活用を行うことが可能になります。

■ 本リリースの主なポイント

スマートフォン1台で録音からアップロードまで完結

Androidアプリを利用することで、会議や商談、インタビューなどの音声をスマートフォンで直接録音し、そのままSecureMemoCloudへアップロードできます。録音機器やパソコンを別途準備する必要がなく、外出先や会議室など様々なシーンで手軽に利用できます。

音声データ管理をよりスムーズに

録音後はワークスペースへの直接送信が可能です。録音データの変換や手動アップロードの手間を削減し、会議終了後すぐに文字起こし・要約処理へ進めることができます。

SecureMemoCloudの各種機能と連携

アプリ上から音声認識言語の設定、業界特化AIの選択、単語登録の反映設定、アクセス権限の設定などを行うことができます。クラウド版と連携しながら、より精度の高い文字起こし環境を実現します。

Androidアプリの主な機能

■ 利用方法

■ 今後のアップデート

- スマートフォンでの音声録音- SecureMemoCloudへの直接アップロード- 録音データの端末保存- 録音データの再生- タイトル編集- ワークスペースへの後送信- 音声ファイルの共有- 録音データの削除- 99言語対応の音声認識設定- 業界特化AI設定- 単語登録機能との連携- AndroidアプリをインストールGoogle Playストアで「SecureMemoCloud」を検索し、アプリをインストールします。- SecureMemoCloudへログインご利用中のSecureMemoCloudのID・パスワードでログインします。- 各種設定を行う以下の設定を必要に応じて選択できます。連携ワークスペース音声認識言語業界特化AI単語登録反映設定アクセス権限設定- 録音を開始「Recording」タブから録音を開始します。- 録音終了後に保存または送信録音終了後、以下のいずれかを選択できます。送信せず保存する送信して保存する（推奨）

Nishikaでは今後もモバイル環境での利便性向上を目指し、アプリ機能の継続的な改善を進めてまいります。

また、録音体験の向上や操作性の改善、SecureMemoCloudとの連携強化を通じて、場所を選ばず高品質な音声データ活用を実現できる環境づくりに取り組んでまいります。

■SecureMemo / SecureMemoCloudとは

オンプレミス型AI音声文字起こしソフトウェア「SecureMemo」とは- セキュリティ重視のオンプレミス設計：外部ネットワークから完全に遮断された環境で、安全に音声データを処理・保存できます。- 圧倒的な文字起こし精度：96.2% 独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こしできます。- 国内初のオフライン環境での自動要約生成：オンプレミスでの生成AI要約機能を搭載し、トピック別要約や決定事項・TODOを生成します。- 多言語文字起こしおよび翻訳機能：約100言語の音声文字起こしと翻訳に対応しています。- 自動話者識別：事前の声紋登録なしで、話者を高精度に識別します。さらに、話者の声紋を事前登録することで、識別精度を一層高めることも可能です。オンプレミス版SecureMemo :https://securememo-cloud.com/onpremises/contactクラウド型音声文字起こしサービス「SecureMemoCloud」とは- 圧倒的な文字起こし精度96.2%：独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こし。- “ほぼ完成”の議事録やカスタム要約で自動生成：タイトル・日時・参加者・決定事項・議事要旨まで整った、実用度の高い議事録をAIが自動作成。- 60分の音声を最短5分で処理：大量データを高速処理し、会議後すぐに文字起こしと要約結果を確認可能。- ドメイン特化＆単語登録でさらに高精度：23業界の専門用語対応や単語登録機能により、ビジネス現場で使う固有名詞もしっかり認識。- 約100言語に対応し、翻訳もワンクリック：多言語会議や海外拠点との連携にもスムーズに対応。 中国語・韓国語・英語を含む100言語以上で文字起こし＆翻訳。クラウド版SecureMemoCloud :https://securememo-cloud.com/contact

■Nishikaとは

Nishikaは「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げ、企業の生産性を高める新たなデータ資産創出に取り組んでいます。 中でも、SecureMemo/SecureMemoCloudを通じて「企業の会議を全てデータ化する」ことをプロダクトビジョンとしており、日本のビジネス会議における会話情報を精度高く記録・構造化することで、付加価値の高い情報活用を実現することを目指しています。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52152/table/104_1_f2837e4daf46bfba604e52b9d82621f2.jpg?v=202606230152 ]

Nishika株式会社 広報（担当: 今野）

メール：pr@nishika.com

URL：https://nishika.com/contact/