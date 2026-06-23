スカイマーク・公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で異国情緒あふれる《ホテルモントレ》22施設を対象とした「ホテルモントレTime Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中♪

スカイパックツアーズ株式会社ホテルモントレTime Sale

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』で欧州文化にはぐくまれた伝統や生活様式をテーマに、上質なくつろぎでお迎えする「ホテルモントレTime Sale」を開始しました。

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年6月22日（月）11:00 ～ 2026年7月13日（月）17:00

旅行対象期間：2026年6月23日（火）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象ホテル：ホテルモントレ22施設

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

ホテルモントレ特集ページはこちら♪(https://www.skypaktours.co.jp/individual/theme/hotel/hotelmonterey/)

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

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【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551