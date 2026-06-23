スカイマーク・公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で異国情緒あふれる《ホテルモントレ》22施設を対象とした「ホテルモントレTime Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中♪

写真拡大 (全14枚)

スカイパックツアーズ株式会社

ホテルモントレTime Sale

《スカイパックツアーズ公式サイト》


https://www.skypaktours.co.jp/



スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』で欧州文化にはぐくまれた伝統や生活様式をテーマに、上質なくつろぎでお迎えする「ホテルモントレTime Sale」を開始しました。



【キャンペーン概要】


予約対象期間：2026年6月22日（月）11:00 ～ 2026年7月13日（月）17:00


旅行対象期間：2026年6月23日（火）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着


対象ホテル：ホテルモントレ22施設


※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。



ホテルモントレ特集ページはこちら♪(https://www.skypaktours.co.jp/individual/theme/hotel/hotelmonterey/)


【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】


『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。





『たす旅』


ホテルモントレエーデルホフ札幌

ホテルモントレ沖縄　スパ＆リゾート

ホテルモントレ ラ・スール那覇


ホテルモントレ福岡

ホテルモントレ長崎

ホテルモントレ神戸


スカイマーク１

スカイマーク２

スカイマーク３

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】


スカイパックツアーズ　お客様予約センター


TEL：03-5821-3366


WEBサイトからもお問い合わせできます。


https://www.skypaktours.co.jp/



スカイパックツアーズ株式会社　東京本社


TEL:03-5821-8551