スカイマーク・公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で異国情緒あふれる《ホテルモントレ》22施設を対象とした「ホテルモントレTime Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中♪
スカイパックツアーズ株式会社
ホテルモントレTime Sale
『たす旅』
ホテルモントレエーデルホフ札幌
ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート
ホテルモントレ ラ・スール那覇
ホテルモントレ福岡
ホテルモントレ長崎
ホテルモントレ神戸
スカイマーク１
スカイマーク２
スカイマーク３
ホテルモントレTime Sale
《スカイパックツアーズ公式サイト》
https://www.skypaktours.co.jp/
スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』で欧州文化にはぐくまれた伝統や生活様式をテーマに、上質なくつろぎでお迎えする「ホテルモントレTime Sale」を開始しました。
【キャンペーン概要】
予約対象期間：2026年6月22日（月）11:00 ～ 2026年7月13日（月）17:00
旅行対象期間：2026年6月23日（火）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着
対象ホテル：ホテルモントレ22施設
※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。
ホテルモントレ特集ページはこちら♪(https://www.skypaktours.co.jp/individual/theme/hotel/hotelmonterey/)
【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】
『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。
『たす旅』
ホテルモントレエーデルホフ札幌
ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート
ホテルモントレ ラ・スール那覇
ホテルモントレ福岡
ホテルモントレ長崎
ホテルモントレ神戸
スカイマーク１
スカイマーク２
スカイマーク３
【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】
スカイパックツアーズ お客様予約センター
TEL：03-5821-3366
WEBサイトからもお問い合わせできます。
https://www.skypaktours.co.jp/
スカイパックツアーズ株式会社 東京本社
TEL:03-5821-8551