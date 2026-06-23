【MATECH】半固体電池採用・35W急速充電対応。超薄型10,000mAhモバイルバッテリー「PowerBlade 10000」新登場

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、独自の安全基準「SemiCore」を準拠した半固体電池を採用した超薄型モバイルバッテリー「PowerBlade 10000」を発売いたしました。

本製品は、次世代バッテリー技術である半固体電池を採用しながら、厚さわずか12.9mmのスリム設計を実現。さらに最大35WのUSB Power Delivery急速充電、USB-Cケーブル内蔵、TFTスマートディスプレイを搭載し、安全性・携帯性・利便性をすべて妥協なしで融合した次世代モバイルバッテリーです。本製品は、ビジネスシーンにも馴染むブラックと、洗練された高級感を演出するシルバーの2色をラインナップしました。

発売記念キャンペーン

発売を記念して、Amazon.co.jpにて数量限定100個まで、20％のAmazonポイント還元キャンペーンを実施いたします。

メーカー希望小売価格 6,990円（税込）でご購入いただくと、1,398ポイントが還元され、実質5,592円（税込）でお買い求めいただけます。

キャンペーン概要 販売価格：6,990円（税込）Amazonポイント還元率：20％還元ポイント：1,398ポイント実質価格：5,592円（税込）対象数量：先着100個限定

※2026年6月23日現在の情報です。

※ポイント還元は予定数量に達し次第終了となります。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H37S5M7X （ブラックカラー）

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H37DSG5W （シルバーカラー）

【製品特長】

■ SemiCore 半固体電池採用

本製品は、MATECH独自の品質基準「SemiCore」に準拠した半固体電池を採用しています。

SemiCoreは、MATECH独自の安全評価基準をクリアした半固体電池のみを採用するための品質基準です。

半固体電池は、従来のリチウムイオン電池と比較して、

熱安定性安全性耐久性

に優れた次世代バッテリー技術として注目されています。

本製品では、充放電安定性、温度耐性、耐久性など多角的な安全評価を実施し、基準を満たしたセルのみを採用。高出力時でも安定した性能を維持しながら、安全性と長寿命化を実現しています。

■ 厚さわずか12.9mmの超薄型設計

10000mAhの大容量を搭載しながら、驚きの薄さ12.9mmを実現。

バッグやポケットへスマートに収納できるため、持ち運び時の負担を軽減します。

大容量モバイルバッテリーとは思えないスリムなデザインで、日常使いから出張・旅行まで幅広く活躍します。

■ 最大35W PD急速充電対応

USB Power Deliveryに対応し、最大35W出力を実現。

iPhoneAndroidスマートフォンiPadシリーズUSB-C対応タブレット一部ノートPC

まで幅広く対応し、短時間で効率的な充電を行えます。

■ USB-Cケーブル内蔵

35W対応USB-Cケーブルを本体へ搭載。

ケーブルを別途持ち運ぶ必要がなく、必要な時にすぐ充電できます。

忘れ物やケーブル不足の心配を減らし、よりスマートな充電環境を実現します。

■ TFTスマートディスプレイ搭載

視認性に優れたTFTディスプレイを採用。

バッテリー残量出力ワット数充電状態

をリアルタイムで表示します。

充電状況をひと目で確認できるため、より安心して利用できます。

■ 強力マグネット搭載

強力なマグネットを内蔵し、MagSafe対応機器へしっかり固定。

スマートフォン背面へ装着したまま、内蔵USB-Cケーブルによる充電が可能です。

移動中でもズレにくく、快適な使用感を実現しています。

※本製品はワイヤレス充電には対応しておりません。

■ 高度な放熱設計

先進のサーマルマネジメント技術を採用。

高出力充電時に発生する熱を効率よく分散し、安定したパフォーマンスを維持します。

半固体電池と放熱設計の組み合わせにより、さらなる安全性向上を実現しました。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com