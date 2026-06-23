【7/15・22・29】応募0名から最大22名へ。採用コスト0円で結果を出す、ハローワーク「即・改善」セミナーを無料開催

株式会社スケッチ

株式会社スケッチ（所在地：東京都中央区、代表取締役：坂根佑一）は、ハローワーク経由の応募獲得に課題を抱える中小企業の経営者・採用担当者を対象に、求人票改善のノウハウを学べる無料オンラインセミナー「ハローワーク『即・改善』セミナー」を2026年7月に開催します。

お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/ogawa_seminar_helloworkv1/

45分で「今すぐやれること」がわかる

→だから、セミナー終了後、すぐPCを開きたくなる！

本セミナーでは、ハローワークで活用できる「4つの手法」を中心に、応募数改善のための具体策をすべてお伝えします。参加当日から実践できるノウハウをお伝えする、実践型セミナーです。

開催の背景：ハローワークには、まだ活用できる手段がある

ハローワークへの求人掲載は無料で利用できる反面、「求人票を更新しても応募がこない」「改善方法がわからない」 といった悩みを抱える中小企業も少なくありません。

しかし実態として、ハローワークには求人票の掲載以外にも活用できる手段が複数存在します。

それらを正しく組み合わせることで、追加コストをかけずに応募数を改善できるケースがあります。

当社がこれまで支援してきた企業では、「応募0名」からのスタートでありながら、取り組み後に大きく結果が変わっています。

【支援実績（一部抜粋）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165538/table/10_1_f71bc506329a8087a933c06c05f0143f.jpg?v=202606231052 ]

セミナー開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165538/table/10_2_ea71ef66f430b9f0ce434a973f366a46.jpg?v=202606231052 ]お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/ogawa_seminar_helloworkv1/

このセミナーで得られること

こんな方にお勧めします

株式会社スケッチについて

- ハローワーク活用の盲点と、見落とされがちな4つの改善アプローチ- 採用コスト0円のまま応募数を変えるための具体的な手順- 45分後に「今すぐ実行できること」が明確になる構成- 求人票をだしているが、応募がない- ハローワークを活用しているが、効果的な改善方法がわからない- 採用活動に費用をかけられないが、応募数を増やしたい- 採用活動を自社で改善できるようになりたい

【変わる時だ。組織も人も。】 私たちは、人材採用コンサルティングを軸に、組織づくり・制度設計・人材育成・研修・AI活用・ブランディング・新規事業支援まで、“人と組織”の変革を支援するコンサルティング会社です。どんなに優れたプロダクトやビジョンも、 それを実現するのは「人」。 だからこそ私たちは、“人材の力で企業を強くする”ことに 本気で向き合っています。

https://sketch-consulting.co.jp/