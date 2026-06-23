【6月26日 熊本開催】クラウドファンディングで地域の挑戦をカタチにする共創会議「コモンズコネクト熊本」を開催

COMMON株式会社

COMMON株式会社は、2026年6月26日（金）、熊本市国際交流会館にて、地域課題をビジネスに変える共創会議「コモンズコネクト熊本」を開催します。

今回のテーマは、「クラウドファンディングによる地域活性化」です。

地域には、農産物、水産物、加工品、伝統文化、観光資源、ものづくり、地域コミュニティなど、まだ十分に知られていない魅力ある資源が数多く存在しています。

一方で、地域産品の販路開拓、認知拡大、担い手不足、後継者問題、観光との接続、企業連携、地域ブランド化など、多くの地域が共通する課題を抱えています。

本イベントでは、クラウドファンディングを単なる資金調達の手段としてではなく、地域の挑戦を可視化し、応援者を集め、販路を広げ、自治体・企業・地域事業者が連携するための実践的な手法として捉え、熊本の地域活性化に向けた新たな可能性を考えます。

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2025/12/29/2026626/

COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/

また、翌日6月27日（土）・28日（日）には、全国各地の一次産業や地域資源の価値を発信する「日本の素材甲子園 熊本大会」の本祭が予定されています。コモンズコネクト熊本を前日交流会として位置づけ、行政・企業・地域事業者が事前につながり、翌日の本祭で地域素材や食の魅力を体感する流れをつくります。

日本の素材甲子園 熊本大会 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000162422.html

クラウドファンディングは、地域の挑戦を「資金」「共感」「販路」につなげる仕組み

クラウドファンディングは、資金を集めるだけではありません。

地域の課題や挑戦を分かりやすく発信し、地域内外の人々に共感してもらい、応援者や購入者、関係人口を増やすことができる仕組みです。

特に地域においては、以下のような可能性があります。

- 地域産品や新商品のテストマーケティング- 観光資源や地域プロジェクトの認知拡大- 生産者、事業者、自治体の取り組みの見える化- 地域外のファンづくり、関係人口づくり- 企業との連携やスポンサー獲得のきっかけづくり- 議員、行政、地域団体が地域課題を共有する場づくり- ふるさと納税、地域商社、観光施策との連動

今回のコモンズコネクト熊本では、こうしたクラウドファンディングの可能性を、熊本の地域資源や地域課題にどう活かしていくかを、参加者同士で考えます。

基調講演には、700件以上・7億円以上のプロデュース実績を持つ川辺友之氏が登壇

当日は、株式会社バーンヴァル 代表取締役の川辺友之氏をお招きし、クラウドファンディングを活用した地域活性化や商品開発、ファンづくりの実践についてお話しいただきます。

川辺氏は、家業の紳士服メーカーの事業継承後、クラウドファンディングを活用した事業展開に取り組み、「真田幸村スーツ」などを企画。これまでに700件以上、7億円以上のプロデュース実績を持つクラウドファンディング活用の実践者です。

地域の素材や商品、事業者の想いをどのように見せ、伝え、応援されるプロジェクトにしていくのか。

自治体や議員にとっては、地域課題を住民や企業と共有し、地域の挑戦を後押しするヒントに。企業にとっては、自社の商品・サービスを地域課題解決や地域資源の活用につなげるヒントに。地域事業者にとっては、新たな販路やファンづくりのヒントとなる内容です。

自治体・企業・議員・地域事業者がつながることで、地域課題は事業化できる

地域課題は、行政だけ、企業だけ、地域事業者だけで解決することが難しくなっています。

だからこそ、自治体、議員、企業、地域事業者、金融機関、商工団体、学生など、多様なステークホルダーが同じ場に集まり、地域の現状や課題、可能性を共有することが重要です。

コモンズコネクト熊本では、クラウドファンディングを入口に、以下のような連携の可能性を広げていきます。

・自治体による地域資源の発信、地域事業者支援

・議員による地域課題や政策テーマの共有

・企業による商品開発、販路開拓、協賛、事業連携

・地域事業者による新商品やサービスの発信

・学生や若者による地域プロジェクトへの参加

・商工会議所、商工会、金融機関等との連携

・日本の素材甲子園との連動による地域素材の発信

単なる名刺交換会ではなく、具体的な相談、提案、連携、次のアクションにつながる場を目指します。

翌日からは、熊本県・熊本市の後援も受ける「日本の素材甲子園 熊本大会」を開催

コモンズコネクト熊本の翌日、6月27日（土）・28日（日）には、「日本の素材甲子園 熊本大会」を開催します。

日本の素材甲子園は、地域の食材や地域産品を、単なる販売や展示で終わらせるのではなく、来場者が食べて、見て、触れて、投票し、地域素材の魅力を再発見する取り組みです。

熊本大会では、熊本県・熊本市の後援もいただきながら、地域の素材や食の魅力を多くの方に発信していきます。

コモンズコネクト熊本は、その前日企画として、地域資源をどう磨き、どう伝え、どう販路やファンづくりにつなげるかを考える交流会です。

前日の共創会議と、翌日からの素材甲子園を連動させることで、熊本の地域資源を「知る」「食べる」「応援する」「事業につなげる」流れをつくっていきます。

こんな方におすすめ

・地域課題をビジネスとして解決したい企業

・自治体や地域と連携したい企業

・地域資源や地域産品を活用した新規事業に関心のある方

・クラウドファンディングを活用して商品や活動を広げたい方

・地域事業者、生産者、飲食、加工品、食品関連事業者

・地域のPRや関係人口づくりに取り組みたい自治体関係者

・地域課題や地域産業の未来に関心のある議員

・商工会議所、商工会、金融機関、観光協会などの関係者

・学生、若手社会人、地域プレイヤー

・日本の素材甲子園に関心のある企業、自治体、団体

開催概要

イベント名：コモンズコネクト熊本

日時：2026年6月26日（金）18:00～20:00

※17:30受付開始

会場：熊本市国際交流会館 4階 会議室

住所：熊本市中央区花畑町4-18

参加費：

一般：2,000円

COMMON会員：1,000円

商工会議所および商工会 会員：1,000円

学生：無料

※学生の方は学生証をご提示ください。

定員：先着30名

主催：COMMON株式会社

協力：株式会社ニホンノチカラ

※終了後、別会場にて会費制の懇親会を予定しています。

当日の内容

・主催者挨拶、プロジェクト趣旨説明

・基調講演

・クラウドファンディング活用に関するQ&A、意見交換

・参加者同士の交流

・個別PR、参加者紹介

・終了後、別会場にて会費制の懇親会を予定

企業団体

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/general_counter/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/category/town-dev/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。

参加を検討されている皆さまへ

地域の課題は、ひとつの組織だけでは解決できない時代になっています。

行政、企業、地域事業者、商工団体、外部人材がつながることで、地域資源の活用や新たな挑戦が動き出します。地域活性化に関心のある方、地域資源を活かした事業を広げたい方、自治体や企業との連携を考えている方は、ぜひ「コモンズコネクト熊本」にご参加ください。

その他問い合わせ :https://common.or.jp/general_counter/