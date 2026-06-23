【6月26日 熊本開催】クラウドファンディングで地域の挑戦をカタチにする共創会議「コモンズコネクト熊本」を開催
COMMON株式会社は、2026年6月26日（金）、熊本市国際交流会館にて、地域課題をビジネスに変える共創会議「コモンズコネクト熊本」を開催します。
今回のテーマは、「クラウドファンディングによる地域活性化」です。
地域には、農産物、水産物、加工品、伝統文化、観光資源、ものづくり、地域コミュニティなど、まだ十分に知られていない魅力ある資源が数多く存在しています。
一方で、地域産品の販路開拓、認知拡大、担い手不足、後継者問題、観光との接続、企業連携、地域ブランド化など、多くの地域が共通する課題を抱えています。
本イベントでは、クラウドファンディングを単なる資金調達の手段としてではなく、地域の挑戦を可視化し、応援者を集め、販路を広げ、自治体・企業・地域事業者が連携するための実践的な手法として捉え、熊本の地域活性化に向けた新たな可能性を考えます。
当日の詳細及び申し込みページ :
https://common.or.jp/2025/12/29/2026626/
COMMONの公民連携の取り組み事例 :
https://common.or.jp/category/town-dev/
また、翌日6月27日（土）・28日（日）には、全国各地の一次産業や地域資源の価値を発信する「日本の素材甲子園 熊本大会」の本祭が予定されています。コモンズコネクト熊本を前日交流会として位置づけ、行政・企業・地域事業者が事前につながり、翌日の本祭で地域素材や食の魅力を体感する流れをつくります。
日本の素材甲子園 熊本大会 :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000162422.html
クラウドファンディングは、地域の挑戦を「資金」「共感」「販路」につなげる仕組み
クラウドファンディングは、資金を集めるだけではありません。
地域の課題や挑戦を分かりやすく発信し、地域内外の人々に共感してもらい、応援者や購入者、関係人口を増やすことができる仕組みです。
特に地域においては、以下のような可能性があります。
- 地域産品や新商品のテストマーケティング
- 観光資源や地域プロジェクトの認知拡大
- 生産者、事業者、自治体の取り組みの見える化
- 地域外のファンづくり、関係人口づくり
- 企業との連携やスポンサー獲得のきっかけづくり
- 議員、行政、地域団体が地域課題を共有する場づくり
- ふるさと納税、地域商社、観光施策との連動
今回のコモンズコネクト熊本では、こうしたクラウドファンディングの可能性を、熊本の地域資源や地域課題にどう活かしていくかを、参加者同士で考えます。
基調講演には、700件以上・7億円以上のプロデュース実績を持つ川辺友之氏が登壇
当日は、株式会社バーンヴァル 代表取締役の川辺友之氏をお招きし、クラウドファンディングを活用した地域活性化や商品開発、ファンづくりの実践についてお話しいただきます。
川辺氏は、家業の紳士服メーカーの事業継承後、クラウドファンディングを活用した事業展開に取り組み、「真田幸村スーツ」などを企画。これまでに700件以上、7億円以上のプロデュース実績を持つクラウドファンディング活用の実践者です。
地域の素材や商品、事業者の想いをどのように見せ、伝え、応援されるプロジェクトにしていくのか。
自治体や議員にとっては、地域課題を住民や企業と共有し、地域の挑戦を後押しするヒントに。企業にとっては、自社の商品・サービスを地域課題解決や地域資源の活用につなげるヒントに。地域事業者にとっては、新たな販路やファンづくりのヒントとなる内容です。
自治体・企業・議員・地域事業者がつながることで、地域課題は事業化できる
地域課題は、行政だけ、企業だけ、地域事業者だけで解決することが難しくなっています。
だからこそ、自治体、議員、企業、地域事業者、金融機関、商工団体、学生など、多様なステークホルダーが同じ場に集まり、地域の現状や課題、可能性を共有することが重要です。
コモンズコネクト熊本では、クラウドファンディングを入口に、以下のような連携の可能性を広げていきます。
・自治体による地域資源の発信、地域事業者支援
・議員による地域課題や政策テーマの共有
・企業による商品開発、販路開拓、協賛、事業連携
・地域事業者による新商品やサービスの発信
・学生や若者による地域プロジェクトへの参加
・商工会議所、商工会、金融機関等との連携
・日本の素材甲子園との連動による地域素材の発信
単なる名刺交換会ではなく、具体的な相談、提案、連携、次のアクションにつながる場を目指します。
翌日からは、熊本県・熊本市の後援も受ける「日本の素材甲子園 熊本大会」を開催
コモンズコネクト熊本の翌日、6月27日（土）・28日（日）には、「日本の素材甲子園 熊本大会」を開催します。
日本の素材甲子園は、地域の食材や地域産品を、単なる販売や展示で終わらせるのではなく、来場者が食べて、見て、触れて、投票し、地域素材の魅力を再発見する取り組みです。
熊本大会では、熊本県・熊本市の後援もいただきながら、地域の素材や食の魅力を多くの方に発信していきます。
コモンズコネクト熊本は、その前日企画として、地域資源をどう磨き、どう伝え、どう販路やファンづくりにつなげるかを考える交流会です。
前日の共創会議と、翌日からの素材甲子園を連動させることで、熊本の地域資源を「知る」「食べる」「応援する」「事業につなげる」流れをつくっていきます。
こんな方におすすめ
・地域課題をビジネスとして解決したい企業
・自治体や地域と連携したい企業
・地域資源や地域産品を活用した新規事業に関心のある方
・クラウドファンディングを活用して商品や活動を広げたい方
・地域事業者、生産者、飲食、加工品、食品関連事業者
・地域のPRや関係人口づくりに取り組みたい自治体関係者
・地域課題や地域産業の未来に関心のある議員
・商工会議所、商工会、金融機関、観光協会などの関係者
・学生、若手社会人、地域プレイヤー
・日本の素材甲子園に関心のある企業、自治体、団体
開催概要
イベント名：コモンズコネクト熊本
日時：2026年6月26日（金）18:00～20:00
※17:30受付開始
会場：熊本市国際交流会館 4階 会議室
住所：熊本市中央区花畑町4-18
参加費：
一般：2,000円
COMMON会員：1,000円
商工会議所および商工会 会員：1,000円
学生：無料
※学生の方は学生証をご提示ください。
定員：先着30名
主催：COMMON株式会社
協力：株式会社ニホンノチカラ
※終了後、別会場にて会費制の懇親会を予定しています。
当日の内容
・主催者挨拶、プロジェクト趣旨説明
・基調講演
・クラウドファンディング活用に関するQ&A、意見交換
・参加者同士の交流
・個別PR、参加者紹介
・終了後、別会場にて会費制の懇親会を予定
企業団体
＜COMMON株式会社＞
所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2
代表取締役：増田勇樹
公式サイト：https://common.or.jp
問い合わせ先：https://common.or.jp/general_counter/
自治体との取り組み
事例：https://common.or.jp/category/town-dev/
団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。
参加を検討されている皆さまへ
地域の課題は、ひとつの組織だけでは解決できない時代になっています。
行政、企業、地域事業者、商工団体、外部人材がつながることで、地域資源の活用や新たな挑戦が動き出します。地域活性化に関心のある方、地域資源を活かした事業を広げたい方、自治体や企業との連携を考えている方は、ぜひ「コモンズコネクト熊本」にご参加ください。
その他問い合わせ :
https://common.or.jp/general_counter/