廃漁具をアップサイクル。Makuakeで1,200万円超、海と生きるマテリアルブランド「amuca(R)」　公式オンラインストアをオープン！

amu株式会社

amu株式会社（本部：宮城県気仙沼市、代表：加藤広大、以下amu）が展開する廃漁具由来の素材ブランド「amuca(R)（アムカ）」は、2026年6月7日（日）に公式オンラインストアをオープンしました。

全ての商品に、QRコード付きのタグが付属し、原料となる漁網の回収地域や漁法、リサイクル工程などの背景を知ることができます。また、今回の回収地域である気仙沼の文化や景色をモチーフにしたオリジナルテキスタイルデザインを一部商品に採用し、海と地域の物語をお届けします。公式オンラインストアでは、全国の漁港で回収した廃漁具由来の素材を使用したアパレル・バッグ・サングラスなどを販売します。

オープンを記念して、初回特典のご用意に加え、漁網の回収地域である気仙沼の旬の夏カツオが食べられるイベントも予定しています。

海と生きるマテリアル「amuca(R)」公式オンラインストアがオープン

昨年にMakuakeで1,200万円超を達成

amuca(R)は、amu株式会社が展開する廃漁具由来の素材ブランドです。これまで全国の漁港から回収した廃漁具を再資源化し、企業向けに素材の販売や製品開発を行ってきました。

2025年には、初のオリジナルコレクション「Buddy Collection」を発表。クラウドファンディングサービス「Makuake」にて実施したプロジェクトでは、総額1,200万円を超えるご支援をいただき、1,234人の方々に応援いただきました。海洋課題の解決や地域資源の価値化への取り組みに加え、日常で使いやすい商品ラインナップにも多くの共感が寄せられました。

これまでamuca(R)の商品は、クラウドファンディングの他に、期間限定のイベント販売を中心に展開してきましたが、「いつでも購入したい」「継続的に応援したい」といった声を全国から多くいただいていました。

こうした支援者の皆さまの声に応える形で、このたび公式オンラインストアを開設しました。クラウドファンディングから始まった熱量を次のステージへつなぎ、より多くの方にamuca(R)の商品を手に取っていただける機会を広げてまいります。

公式オンラインストア：https://shop.amuca.world/

一次産業の課題解決と地域活性に貢献する循環の仕組みを作る

役目を終えた漁具は、その処分において多くの課題を抱えています。海水由来の塩分や付着物、複合素材の使用といった特性から、分別や洗浄などの工程が必要であり、焼却やリサイクルが容易ではありません。その多くは埋め立て処分されますが、プラスチック製であるため環境負荷が高く、漁業者にとっても大きな経済的負担となっています。

また、これらの一部は台風や高潮などの自然災害等により海洋へ流出します。海中に残された漁具は「ゴーストギア（幽霊漁具）」と呼ばれ、海洋生物に絡みついたり、マイクロプラスチックへと劣化したりしながら、生態系を半永久的に傷つけ続けます。

一方で、それらの廃漁具は長年にわたり海で使われてきた高品質な素材であるうえに、その地域ならではの漁業や暮らしの物語が宿っています。しかし、多くの場合、その価値は十分に活かされることなく廃棄されています。

amuは全国の漁港から廃漁具を直接回収し、分別・再資源化を経て新たな素材や製品へと生まれ変わらせています。さらに、どの地域で、どのような漁業に使われていた漁具なのかという背景まで含めて価値として届けることで、海洋課題の解決だけでなく、一次産業の持続可能性向上や地域活性化につながる循環の仕組みづくりに取り組んでいます。

廃漁具を“ごみ”ではなく“未来の資源”として活かし、海と地域に循環する価値を生み出していくこと。それがamuの挑戦です。

商品ラインナップ

公式オンラインストアでは、廃漁網由来の素材を活用したアイテムを中心に、順次ラインナップを拡充していきます。

Buddy T-shirt

\8,800 （税込）

Buddy Sacoche

\12,000 （税込）

Buddy 2face Tote

\6,600 （税込）

Buddy Sunglasses｜Kesennuma Model

\25,000 （税込）

ラインナップ：Buddy T-shirt／Buddy 2face Tote／Buddy Sunglasses｜Kesennuma Model／Buddy Sunglasses｜Ishigakijima Model ／Buddy Sacoche【2026年7月中旬お届け予定】／Buddy Cap【2026年7月中旬お届け予定】

また、公式ストア限定の特別セット（Buddy Trio Set、Buddy Pair Setなど）もご用意しています。

詳細は公式オンラインストアをご確認ください。

公式オンラインストア：https://shop.amuca.world/

オープン記念 初回購入特典・イベントのご案内

公式オンラインストアのオープンを記念し、初回購入者向けの特典をご用意しました。

初回購入者限定コンテンツページ

amuca(R) Tag（商品タグ）に記載されたQRコードを読み取ると、素材に使用された廃漁具の回収地域、協力者、工程などのプロダクトストーリーを読むことができます。全国の漁港を巡り、自ら漁具を回収しているamuならではの仕組みです。プロダクトストーリーページに、通常のストーリーに加えて初回の期間限定で "おまけ" の動画コンテンツを収録しています。

お手元に届いたら、ぜひ読み取ってみてください。

初回購入者限定ノベルティ「amuca(R) Founding Buddy Band」

数量限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

シリアルナンバー入りの特別仕様で、amuca(R)の最初の仲間（Buddy）であることを示す限定アイテムです。

※特典の内容・条件は変更となる場合があります。詳細は公式オンラインストアをご確認ください。

amuca(R) Buddy Club 限定イベント第1弾「気仙沼 かつお祭り」

オープン記念ノベルティ「amuca(R) Founding Buddy Band」をお持ちの方を対象に、漁網の回収地域の一つである気仙沼の旬の味覚を楽しめる限定イベントamuca(R) Buddy Club 第1弾「気仙沼 かつお祭り」を開催予定です。

日本一の水揚げ量を誇る「気仙沼の夏カツオ」を味わう特別イベントを東京都内で実施します。漁業や地域の魅力に触れながら、Buddy同士が交流できる場を目指しています。

【開催予定日】

・2026年7月8日（水）

【会場】東京都内

イベントに関する詳細や参加方法については、メールマガジンおよび公式LINEにてご案内いたします。

今後の展開

amuは今後も、全国各地の廃漁具の回収・リサイクルを通じて地域や漁業の文化的価値を伝える取り組みを拡大していきます。アパレルブランドとのコラボレーションや企業向けノベルティの開発など、さまざまなアイテムを展開する予定です。

「いらないものはない世界をつくる。」というビジョンのもと、地域資源の再生と文化の継承を両立する社会の実現に向けて、事業を推進してまいります。

「廃漁網アップサイクルベンチャー」amu株式会社について

全国の漁港から回収した廃漁網をアップサイクルして価値ある製品を生み出す、宮城県気仙沼市発の廃漁網アップサイクルベンチャーです。「いらないものはない世界をつくる。」をビジョンに、世の中のゴミ・無価値とされているものを再資源化し、新たな価値を吹き込みます。

amu 会社概要

社名：amu株式会社

本社所在地：〒988-0017 宮城県気仙沼市南町2丁目2-25

代表取締役CEO：加藤広大

設立：2023年5月

コーポレートサイト：https://www.amu.co.jp/

ブランドサイト：https://amuca.world/

ブランドサイト（EN）：https://amuca.world/en

amuca(R) 公式オンラインストア：https://shop.amuca.world/