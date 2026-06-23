ランチを食べながら古町芸妓のおもてなしを。新潟の老舗料亭・割烹で気軽に体験できる「新潟花街茶屋」予約受付開始、2026年7月18日～9回開催

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟市の老舗料亭・割烹で、新潟が誇る伝統文化「古町芸妓」のおもてなしを気軽に体験できる人気イベント「新潟花街茶屋」の予約受付が始まりました。「割烹大善」ではお食事とともに芸妓の舞や唄を楽しむプラン、「割烹螢」ではお食事の後に芸妓鑑賞を楽しむプランをご用意。お座敷遊びや芸妓との記念撮影もできる、新潟観光や初めての方にもおすすめの体験イベントです。開催期間は2026年7月18日～9月26日、計7回。

今も息づく花街・古町で、古町芸妓のおもてなしを

新潟の古町は、今も料亭・割烹や歴史的建造物が残り、芸妓が活躍する現役の花街です。そんな新潟が誇る伝統文化「古町芸妓」のおもてなしを、老舗料亭・割烹で気軽に体験できる人気イベント「新潟花街茶屋」を、2026年7月～9月にかけて開催します。

普段はなかなか体験できないお座敷文化に触れながら、お座敷遊びの体験や芸妓との記念撮影もお楽しみいただけます。観光で新潟を訪れる方や、芸妓文化に初めて触れる方にもおすすめです。

会場１.「割烹大善」｜食事中に芸妓のステージを楽しむ

お食事を召し上がりながら、古町芸妓のステージをお楽しみいただけるプランです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90796/table/540_1_deb7bdec34fc2ce83bb80400a4deaa3f.jpg?v=202606231052 ]

当日のプログラム

11:45 受付開始（受付・会場ともに割烹大善）

12:00 食事と古町芸妓のステージ（芸妓の出演は約1時間）

13:40 終了予定

会場２.「割烹螢」｜食事後に芸妓鑑賞を楽しむ

お食事を召し上がったあとで、古町芸妓のステージをお楽しみいただけるプランです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90796/table/540_2_1a665eb9774a027e3e929e30706d7e0b.jpg?v=202606231052 ]

当日のプログラム

11:45 受付開始（受付：ホテルイタリア軒1階）

12:00 食事（会場：割烹螢1階）

13:00 会場移動

13:10 古町芸妓のステージ（会場：割烹螢2階）

14:10 終了予定

ご参加にあたって

お食事について、食物アレルギーをお持ちの方はご予約時にお知らせください。座席位置の希望は受け付けておりません。料金には芸妓代と食事代が含まれますが、お飲み物代は別途ご注文ください。

踊り鑑賞について、写真撮影は自由ですが、動画撮影はご遠慮ください。

イベント全体について、メディアの取材が入る場合があります。当日は簡単なアンケートへのご協力をお願いいたします。

ご予約方法

事前予約制です。各開催日の前日から起算して7日前までにご予約ください。

以下ウェブサイトページからのご予約をお願いいたします。スマートフォンの場合はチラシ記載の二次元コードから、PCの場合は新潟観光コンベンション協会HP「新潟市観光ガイド」よりご予約ください。

詳細・ご予約はこちらから :https://www.nvcb.or.jp/feature/lunch-hanamachi開催概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90796/table/540_3_37e60b3ff8af22830b9cc6cbb67eff1f.jpg?v=202606231052 ]お問い合わせ

（公財）新潟観光コンベンション協会 誘客推進部 担当：金田

〒951-8065 新潟市中央区東堀通七番町1017番地1 NTTプラザビル1F

TEL：025-223-8181（平日8:30～17:15）

Email：nvcb@nvcb.or.jp