株式会社リプラスUTM（統合脅威管理）

株式会社リプラスは、昨今のサイバー攻撃や内部不正による情報漏えいリスクの増加を受け、「デジタルフォレンジック24」の新たなラインナップとして、ネットワークセキュリティの要となるUTM（統合脅威管理）の販売および導入支援を2026年6月より開始いたしました。

これに伴い、調査後の「守る体制づくり」をさらに強固にするため、これまでの業務効率化・セキュリティ強化ツール（MylogStar・SS1・ESET）と合わせた4種のツール提供へとサービスを拡充。証拠保全の「事後対応」から、継続的な「事前防止」まで、企業のデジタル資産をワンストップで守り抜く体制をサポートいたします。

「リプラス News 2026 Vol.13」

【2026年6月 デジタルフォレンジック24にてUTM（統合脅威管理）を販売開始】企業のセキュリティ対策を強化

■ 販売開始の背景と目的

企業のセキュリティ対策を強化

DX推進が加速する一方で、企業を狙ったランサムウェアなどのサイバー攻撃や、退職者によるデータの持ち出しといった内部不正が増加しています。インシデント発生時には、「証拠が残っておらず原因究明も責任所在も曖昧になる」というケースが少なくありません。

当社では、企業が「証拠を守り、事実を明らかにする」ためのデジタルフォレンジック調査サービスを提供してまいりましたが、調査後の再発防止を望まれる声が多く寄せられていました。そこで、専任のIT担当者が不在の中小企業様でも導入しやすい総合セキュリティ機器「UTM」をラインナップに追加し、事後対応にとどまらない「事前防止」のソリューションを拡充いたしました。

■ 新たに販売開始した「UTM（統合脅威管理）」とは

UTM（統合脅威管理）とは

UTM（Unified Threat Management）とは、ファイアウォール、アンチウイルス、不正侵入検知・防御（IPS/IDS）、Webフィルタリングなど、複数の異なるセキュリティ機能を1つのハードウェア（専用機器）に集約した総合セキュリティソリューションです。

・ファイアウォール

外部からの不正なアクセスやサイバー攻撃をネットワークの入り口で監視し、危険な通信のみを的確に遮断することで、社内システムへの侵入を未然に防ぎます。

・アンチウイルス

ネットワークを通過するデータやメールを常にスキャンし、ウイルスやランサムウェアなどの悪意あるプログラム（マルウェア）を自動的に検知・駆除・隔離します。

・不正侵入検知・防御（IPS / IDS）

ファイアウォールをすり抜けるような高度な攻撃や、ネットワーク内の不審な通信の「振る舞い」をリアルタイムで検知（IDS）し、即座にその通信を遮断（IPS）して被害の拡大を防ぎます。

・Webフィルタリング

フィッシング詐欺サイトやウイルスが仕込まれた悪意のあるWebサイトへのアクセスを自動で制限し、従業員の意図しない操作によるウイルス感染や情報漏えいを防ぎます。

■UTMの主な特長・メリット

UTMの主な特長・メリット・1台設置するだけでネットワーク全体を保護

従来のようにPC一台一台にソフトを導入・管理する手間がかかりません。社内ネットワークの出入り口（ゲートウェイ）にUTMを1台設置するだけで、オフィス内のすべての通信をまとめて監視・防御します。

・ソフトをインストールできないIoT機器も防御

パソコンやスマートフォンだけでなく、複合機、ネットワークカメラ、工場のIoT機器など、個別のセキュリティ対策が難しい機器も含めて一元的に保護できるのが最大の特長です。

・専任のIT担当者が不要、管理コストも削減

「導入の手軽さ」と「強固なセキュリティ」を両立しています。IT担当者が不足している中小企業様や、管理コストを削減したい企業様に最適なシステムとして、業種を問わず導入が進んでいます。

UTM（統合脅威管理）ページ：https://www.forensic24.com/service/security/utm/

■ 万が一のインシデントに備える「デジタルフォレンジック調査」

UTMによる「事前防止」を徹底する一方、万が一の内部不正やデータ消失には確実な「事後対応」が不可欠です。

当社のデジタルフォレンジック調査では、以下の3ステップで、証拠保全から事実解明までを強力にサポートします。

【デジタルフォレンジックサービス内容】

【STEP1】初期調査・クローン保全サービス

対象機器の証拠データの痕跡有無を調査します。クローンHDDを作成して原本を安全に保管・維持できるため、初めてフォレンジック調査を依頼される企業様に最適です。

【STEP2】フォレンジック詳細調査

削除データや閲覧履歴などの詳細分析を行い、不正行為の有無や内容を明らかにします。証拠性の高い調査報告書を作成し、法的対応の材料としてもご活用いただけます。

【STEP3】セキュリティ保守サービス

インシデントの予防や再発防止に向けた保守サポートを定期的に実施します。初期調査の結果をもとに、導入後の継続的なセキュリティ強化に貢献します。

■実例紹介

メール履歴の復元

ご依頼者：医療業

退職したスタッフによる不正の可能性が浮上。使用していたパソコンを調査したところ、データが予想以上に少なく証拠隠滅の疑いがあったため、フォレンジック調査を実施し、意図的に削除されたメールデータの復元に成功しました。

Web履歴の復元

ご依頼者：運送業

退職した従業員から残業代請求の訴訟が発生。勤務時間中に私的な目的でパソコンを使用したり、無関係なWebサイトを閲覧していたりしたという証言を裏付けるため、削除されたインターネットの閲覧履歴を抽出し、客観的な証拠として確保しました。

■ UTMと連携し、内部管理を強化する3つのツール

調査後の「守る体制づくり」や、UTMと合わせたより強固な多層防御を実現するため、以下のIT・セキュリティ支援ツールもあわせて提供いたします。

MylogStar・SS1・ESET提供1. MylogStar（マイログスター）

━ 業務効率の改善と情報漏えいを防ぐログ管理ソフト

ログオン・ログオフ、ファイル操作、外部デバイス利用など、あらゆるPC操作ログを収集・可視化。内部不正対策や監査対応に強力な効果を発揮します。

2. System Support best1（システムサポート ベストワン）

━ IT資産の一括管理とガバナンス強化

PC・ソフトウェア・USBなどのIT資産を一元管理。操作状況の見える化、セキュリティパッチの適用状況確認、デバイスの利用制限など、多角的な労務管理と情報漏えい防止を実現します。

3. ESET（イーセット）

━ 軽快な動作と高精度な検出力を誇る総合セキュリティソフト

世界的に高評価を得ている多層防御型ソフト。ウイルス、ランサムウェア、フィッシングメール対策をはじめ、法人利用に最適な高いセキュリティ環境を構築します。

これら3つのツールを、UTMによる「ネットワーク防御」やフォレンジック調査結果と連携させることで、企業のセキュリティ体制を死角のない強固なものへと進化させます。

■ 企業と社会の「デジタル証拠」を守る

「見えない事実を可視化する」こと。それが私たちの使命です。テクノロジーと専門性を活かし、企業の大切な情報資産を守ることで、安心と信頼の維持を支援してまいります。セキュリティ対策や調査に関するお悩みは、初期ヒアリングから出張対応、導入設定、アフターサポートまでワンストップで対応可能な当社へお任せください。

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初期ヒアリングから出張対応・導入設定・アフターサポートまでワンストップで対応いたします

【デジタルフォレンジック お問い合わせ】

Webサイトはこちらをクリック :https://www.forensic24.com/

サービス名：データ調査・証拠保全 デジタルフォレンジック24

お問い合わせ：0120-703-392

デジタルフォレンジック24 HP：https://www.forensic24.com/

UTM（統合脅威管理）ページ：https://www.forensic24.com/service/security/utm/

お問合せフォーム：https://www.forensic24.com/form/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社 HP：http://www.riplus.co.jp/