山陰合同銀行の伴走支援高度化に向けた取り組みを支援

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳、以下「YKプランニング」）と株式会社山陰合同銀行（本店：島根県松江市、頭取：吉川浩、以下「山陰合同銀行」）は、2026年6月12日付でビジネスマッチング契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

背景と目的

本取り組みは、山陰合同銀行が推進する取引先企業への伴走支援において、YKプランニングが提供する経営支援クラウドサービス「bixid（ビサイド）」を活用し、同行の支援体制の強化を図るものです。

まずは、本部コンサルティングセクションにおいて、取引先企業に対しビジネスマッチングを通じたbixidの展開を進め、継続的な経営支援の高度化を支援してまいります。

今後の展開

今後は、本取り組みを基盤として、営業店における支援体制の強化や融資領域といった、更なる連携の深化の検討を進めていく予定です。

具体的には、営業店行員による伴走型コンサルティングサービスの実装を通じた現場レベルでの支援力向上に加え、経営改善計画の策定およびモニタリング支援、さらには事業性評価に基づく融資の高度化への貢献を目指してまいります。

YKプランニングは、本取り組みを通じて、地域金融機関による伴走支援の高度化を支援し、地域企業の持続的成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。