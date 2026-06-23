オーバーツーリズム対策は「分散」だけ？EDO KAGURA、観光地をストーリーで結び、相乗効果を生む東京文化観光の新モデルが誕生。

1. 旅行者が求める、新しい東京体験

株式会社EDO KAGURA東京全景

旅行者はすでに、東京の定番観光地と地域に根差した文化の双方を求めています。これまでの旅行商品では、「定番観光地」と「隠れた名所」はそれぞれの魅力を活かした別々の商品として提供されることが一般的でした。

一方、観光庁「世界的潮流を踏まえた魅力的な観光コンテンツ造成のための基礎調査報告書」では、以下のデータが示されています。

旅行者は「友人の知らない隠れた良いもの（Hidden Gems）」を探索できる機会を要求している（American Express調査）

75%の旅行者が地域文化を代表する本物の体験を求めている一方、40%は「どこで見つけるか分からない」と回答（Booking.com調査）

EDO KAGURAは、こうしたニーズに応える新しいアプローチを提案します。

2. 新モデルの核心：「同じ一日・同じ物語」という設計思想

神楽坂

EDO KAGURAが「Kagurazaka & Beyond」で提示するのは、定番観光地（Must-See）と隠れた名所（Hidden Gems）を「同じ一日・同じ物語」の中に意図的に配置するという、新しい体験設計です。

世界には、歴史や文化の文脈を深く理解することを重視する旅行会社や、驚きや感動を演出するラグジュアリー旅行会社があります。「Kagurazaka & Beyond」は、その二つの考え方を独自に融合しました。

「離れていれば単なる足し算。同じ一日に組み合わせることで、掛け算になる。」

最先端のデジタルテクノロジーを使ったアート（チームラボボーダレス）を体験した後だからこそ、400年続く神楽坂の花街の静けさがより深く心に響く。逆に、江戸の静けさを感じたからこそ、アート体験がより鮮明に記憶に残る。これが「コントラスト効果（Contrast Effect）」です。

東京という同じエリアで、対照的な体験を同じ一日に組み合わせることで、それぞれの訪問地の印象が互いに際立ちます。旅行者にとっても、定番観光地にとっても、隠れた名所にとっても、価値が高まる体験設計を目指しています。

3. オーバーツーリズムへの新たな視点

現在のオーバーツーリズム対策の主流は、観光庁の「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」が示す通り、１.マナー違反・混雑への対応、２.地方部への誘客推進、３.地域住民と協働した観光振興の3本柱です。

EDO KAGURAは、これに加えて新たな選択肢を提示します。

観光地をストーリーで繋ぎ、コントラスト効果で互いの価値を高め合う。旅行者の記憶に深く残る体験が生まれ、UGC（口コミ・投稿）が増え、リピーターが育つ。大量集客に依存しない、持続可能な観光モデルの可能性があります。

「設計」という新たな視点から、制限・管理・分散と並ぶ選択肢の一つとして、「Kagurazaka & Beyond」は実践例です。

観光庁が推進する「高付加価値旅行者の誘致」という政策方針とも合致する取り組みとして、EDO KAGURAはこのモデルを継続・発展させていきます。

4. 「Kagurazaka & Beyond」Vol.1 概要

ツアー名： 400 Years of Tokyo in One Day: From Must-See Icons to Hidden Gems

コンセプト： 増上寺（江戸）・東京タワー（昭和）・チームラボボーダレス（現代のアート）・神楽坂（現代に生きる江戸）という4つの時代を一本の歴史的ストーリーで結ぶ「東京400年の物語」。

The Origin（江戸）- 増上寺

徳川将軍家の菩提寺。重要文化財・三解脱門を有する、江戸400年の起点。

The Icon（昭和）- 東京タワー

内藤多仲設計、1958年竣工。戦後復興と高度経済成長を象徴するランドマーク。

増上寺と東京タワーThe Future（現代のアート）- 森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス（麻布台ヒルズ）

最先端のデジタルテクノロジーを使ったアート。「境界のないアート群による、地図のないミュージアム」。

チームラボ《マイクロコスモス：ぷるんぷるんの光、環境が生む光》(C)チームラボThe Hidden Gem（現代に生きる江戸）- 神楽坂

1636年に将軍・家光が神楽坂通りを造成した、江戸と東京を凝縮した知られざる名所。参加者から「2時間の街歩きで日本が分かった」と語られる街。

行程：12:00 増上寺 → 13:00 東京タワー → 14:00 チームラボボーダレス → 16:30 神楽坂

形態： 完全プライベート・1日1組限定

URL： https://travel.edokagura.com/beyond-vol1

5. シリーズ展開

神楽坂

Vol.2：Kagurazaka & Beyond: 明治神宮（予定）

Vol.3：Kagurazaka & Beyond: 小石川後楽園（予定）

Special Edition：大相撲9月場所ツアー（2026年9月16日・15名限定・予約受付中）

6. 実績

EDO KAGURAは2024年4月に、伝統文化体験を提供を開始しました。

累計参加者数：1,300名以上

参加者の出身国：40か国以上

顧客満足度：4.97／5.00（当社集計）

7. 代表取締役コメント

「旅行者の多くが、東京の名所と神楽坂のような 隠れた名所の両方を訪れたいと考えています。私たちは、その二つを同じ一日・同じ物語の中に 置いたとき、何が起きるかを考えました。 対照的な体験を同じ一日に組み合わせることで、 それぞれの価値が互いに高まる。 これがコントラスト効果です。 定番観光地と隠れた名所は競合するのではなく、 ストーリーで繋がることで互いの価値を高め合えます。 この可能性を、『Kagurazaka & Beyond』を通じて 示していきたいと考えています。」

■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/126446/table/16_1_6ebe78aad16e49eb7066a7f9b12f56f9.jpg?v=202606231052 ]