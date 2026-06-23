鹿児島県枕崎市にて、妊婦・中学生以下のお子様がいる子育て世帯を対象に住民向け医療相談サービス「いつでもドクター」の提供を開始

株式会社リーバー

株式会社リーバー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：伊藤俊一郎）は、2026年6月より鹿児島県枕崎市において、妊婦または中学生以下のお子様がいる世帯を対象に、遠隔医療相談サービス「いつでもドクター」（LEBER）の提供を開始しました。本取り組みは枕崎市と連携し、限られた医療資源の中でも市民の皆様が安心して医療につながることができる環境を整備することを目的としています。

■導入の背景と目的

枕崎市では、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を推進するため、さまざまな取り組みを行ってきました。

一方で、市内では複数の病院と診療所が地域医療を支えていますが、地域に長年親しまれた産婦人科や小児科クリニックの閉院により、産婦人科の受診が必要な際は市外の病院への通院を余儀なくされている状況でした。また、市内の小児科は1つにとどまり、小児診療日も限られています。

こうした限られた医療資源の中でも市民が安心して医療につながることができる環境を整備するため、24時間365日医師に相談できる「いつでもドクター」の導入を決定しました。

■枕崎市担当課コメント

「いつでもドクター」の導入により、対象世帯の皆様は夜間や休日を問わず医師へ相談することができます。市民の皆様の健康不安の軽減につながることを期待しております。

些細なことでもお気軽に、ご自身・ご家族の健康不安の解消にぜひご利用ください。

■「いつでもドクター」の導入内容

今回の導入により、市民の皆さまは土日・祝日・深夜を問わず、スマートフォンから医師へ無料で相談できるようになります。「すぐに病院へ行くべきか」の判断はもちろん、自宅でできるケアの方法や市販薬の案内まで、医師がトータルでサポートします。

主な特長は以下のとおりです。

■導入効果・今後の展望

- 24時間・365日、医師に相談可能土日・祝日・深夜を問わず、気になる症状をその場で医師に相談できます。- 受診の判断をサポート「すぐに病院に行くべきか」「様子を見てよいか」を医師が丁寧にアドバイスします。- 自宅でのケアや市販薬も紹介受診が必要でない場合も、自宅でできるケアの方法や症状に合った市販薬を医師が案内します。- 幅広い診療科に対応内科・小児科・産婦人科など、多様な相談に対応した医師が在籍しています。

株式会社リーバーは、「いつでもドクター」を通じて、枕崎市の子育て世帯・妊婦の方々が夜間・休日も安心して過ごせる地域医療環境の整備に貢献してまいります。今後も自治体と連携し、持続可能な医療インフラの構築を目指していきます。

■鹿児島県枕崎市について

枕崎市は、鹿児島県薩摩半島の南西端に位置する、東シナ海に面した港町です。枕崎漁港は全国に約3,000ある漁港の中でも13しかない特定第三種漁港に指定されており、鰹節の生産量は全国の約5割を占める「日本一のかつおのまち」として知られています。鰹節はユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の出汁の原料として欠かせない存在です。また、本格焼酎「さつま白波」のふるさとでもあり、農林水産大臣賞を13回受賞した電照菊の栽培など、豊かな自然と産業が共存するまちです。

子育て・妊産婦支援においては、妊婦の出産情報を事前に市に登録し消防本部と共有することで、緊急時に担当医の指示のもと適切に搬送できる体制を整える「産救（サンキュー）サポート」を独自に実施するなど、妊婦の安心・安全な出産環境づくりに積極的に取り組んでいます。

枕崎市HP：https://www.city.makurazaki.lg.jp/

■遠隔医療アプリ「LEBER（リーバー）」について

24時間365日スマホで医師に相談ができるアプリです。現在450人以上の医師が登録されており（2026年6月1日時点）、夜間休日の急な体調不良やメンタルヘルス等についてアプリを通じて医師に気軽に相談することができます。全国57の市町村（2026年6月1日時点）で住民向けに医療インフラのひとつとして提供しています。

また、2023年から開始した「LEBER」のオンライン診療機能では、地域医療機関と連携し、持続的に地域内で休日夜間の救急外来を軽減できるような仕組みでサービス提供を実施しています。

一般向け医療相談アプリ「LEBER」に加えて、教育機関向けに子どもたちの心の健康観察を実施できる「LEBER for School」（6カ国語対応）、企業向けに福利厚生としての医療相談やストレスチェックを組み合わせられる「LEBER for Business」（6カ国語対応）も全国で導入拡大中です。

■株式会社リーバーについて

株式会社リーバーは2017年2月に遠隔医療サービスを行う目的にて創立されました。私たちは「いつでも。どこでも。誰にでも。」を信念に掲げ、持続可能なヘルスケアシステムをすべての人々に適切な医療が行き渡るよう努めています。



〈会社概要〉

会社名：株式会社リーバー

所在地：茨城県つくば市松代4丁目2番7号

代表者：伊藤 俊一郎

設立：2017年2月

URL：https://www.leber.jp

事業内容：遠隔医療アプリの企画・開発・運営

〈お問い合わせ先〉

株式会社リーバー 広報担当

電話：029-896-6263（平日10:00~12:00、14:00~17:00）

メール：info@leber.jp