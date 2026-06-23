「青パパイヤ酵素 顆粒タイプ」がCosme Kitchen BEST COSME 2026上半期でインナーケア部門1位を受賞しました！

株式会社三旺インターナショナル

株式会社三旺インターナショナル（代表取締役：前田健司、本社：岐阜県岐阜市）が展開する「青パパイヤ酵素」シリーズが、ナチュラル＆オーガニックビューティーの象徴であるCosme Kitchen主催の「Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期」において、2部門で第1位の栄誉に輝きました。

Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期 インナーケア部門1位 受賞Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期 スペシャルケア部門1位 受賞

「青パパイヤ酵素 顆粒タイプ」がインナーケア部門1位、「青パパイヤ酵素 シートマスク」がスペシャルケア部門1位を受賞し、両製品ともに4期連続での1位獲得となります。

- 青パパイヤ酵素 顆粒タイプ：インナーケア部門1位- 青パパイヤ酵素 シートマスク：スペシャルケア部門1位どちらも2024年下半期・2025年上半期・2025年下半期を含む4期連続受賞

青パパイヤ酵素公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/

受賞に寄せて（代表取締役コメント）

インナーケア部門とスペシャルケア部門、内側と外側の両アプローチにおいて4期連続で1位という素晴らしい評価をいただき、大変光栄に存じます。青パパイヤ酵素が、皆様の毎日のコンディションを整える習慣として、深く愛されていることが何よりの喜びです。

これからも確かな品質とともに、健やかな心と身体を育む一生のパートナーとして、製品づくりに邁進いたします。

受賞商品の特長

■インナーケア部門1位 「青パパイヤ酵素 顆粒タイプ」Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期 インナーケア部門1位 受賞

酵素の宝庫とも呼ばれる青パパイヤを、自社オーガニック農園で丁寧に育て、未成熟の果実を収穫。皮、実、種を丸ごと使用し、独自※の酵母で発酵させた顆粒タイプです。ほのかな甘みがありサッと溶ける顆粒が特徴で、スティックタイプのため携帯にも便利。日常の食生活に取り入れやすい商品です。

※発酵用微生物の研究・発見

商品詳細はこちら :https://aopapa.jp/products/aopapaya_granule

青パパイヤ酵素の特長

ほとんどの酵素は48℃から壊れ始め、70℃以上でその機能をほとんど失うとされています。しかし、青パパイヤの酵素は高温に対しても安定性が高い特徴を持っています。青パパイヤ酵素は、独自の発酵熟成技術を用い、非加熱で製造することで、青パパイヤの特性を活かした製品としてご提供しています。日常の食生活に手軽に取り入れていただけます。

嬉しい３つの消化酵素

青パパイヤとは果物として食されるパパイヤの未成熟果で、果皮が緑色のパパイヤのことです。熟す前の青パパイヤは、酵素の含有量がほかの果物と比べても多く、「酵素の宝庫」と呼ばれています。青パパイヤは三大栄養素の「たんぱく質」「脂質」「糖質」を分解するパパイン酵素を含んだ希少な食物です。

徹底的な品質へのこだわり

青パパイヤ酵素に使用している青パパイヤは、遺伝子組み換えをしていない在来種の種を使用しています。自社農園にて日差しをたっぷり浴びて育った青パパイヤを丁寧に収穫しています。また製造工場は、FSSC22000、GMP、HACCPを取得しており、国際基準に基づいた食品管理を行っています。発酵・熟成の過程では、青パパイヤの特長を活かすための製法を採用しています。

※FSSC：Food Safety System Certification 22000（食品安全システム認証）

※GMP：Good Manufacturing Practice（製造管理および品質管理の基準）

※HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Points（危害要因分析重要管理点）

手軽で続けやすい

スティックタイプのため携帯にも便利で、忙しいライフスタイルの中でも簡単に取り入れられます。お好みのタイミングで、日常生活に合わせて手軽にお使いいただけます。

召し上がり方

1日1～3包を目安に口中に含み、ゆっくり溶かして召し上がりください。

水なしでもサッと溶ける顆粒タイプですが、水と一緒に飲んでも問題ございません。



内容量

90g（3g×30包）



原材料名

パパイヤ（遺伝子組換えでない）、デキストロース、酵母



栄養成分 1包(3g)あたり

エネルギー11kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.72g、食塩相当0.0g

■スペシャルケア部門１位 「青パパイヤ酵素シートマスク」Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期 スペシャルケア部門1位 受賞

しっかりとした厚みで使いやすく、自然由来の美容成分をたっぷりと含んだオーガニックコットンシートのフェイスマスクです。オーガニック認証取得済のコットンを使用し、エイジングケア（※1）をサポート。肌に優しく密着し、たっぷりのうるおいで肌を整えます。

商品詳細はこちら :https://aopapa.jp/products/aopapaya_sheetmask

100％天然由来の成分を配合

パパイン: 古い角質を取り除き、肌をなめらかに整えます。

ナイアシンアミド: 肌を整え、キメを滑らかにします。

バクチオール: 肌にハリとうるおいを与えます。

酒粕エキス、コメ発酵液: 肌にツヤをもたらし、健康的な肌の印象をサポートします。

ヒアルロン酸Na、コラーゲンアミノ酸、セラミド: 肌を保湿し、柔らかさを保ちます。

お肌に優しいこだわり「9つの成分フリー」(※２)

１．石油由来成分

２．動物由来成分

３．合成酸化防止剤

４．パラべン

５．フェノキシエタノール

６．BG

７．アルコール

８．着色料

９．合成香料

敏感肌にも対応したやさしい処方

添加物を最小限に抑えた処方設計で、敏感肌の方にも安心してお使いいただける製品です。

※1 年齢に応じたスキンケア

※2 「9つの成分フリー」は特定成分を使用していないことを示しています。

ご使用方法

- 洗顔した後、十分に水気をふき取り、化粧水などで軽くお肌を整えます。- 袋を開封してマスクを広げ、目・鼻・口の位置に合わせて顔全体に密着させます。- 10～15分間後マスクをゆっくりはがしてください。肌に残った美容液は手のひらでなじませてください。

内容量

1シート（25ml）

成分（※2025年12月より変更しております）

水、グリセリン、プロパンジオール、ペンチレングリコール、ナイアシンアミド、パパイン、酒粕エキス(アスペルギルス/サッカロミセス)/コメ発酵粕、コメ発酵液、トウミツ、セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、バクチオール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、ビオチン、ベタイン、コラーゲンアミノ酸、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、キサンタンガム、シロキクラゲ多糖体、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、アスコルビルリン酸Na、PCA-Na、コメヌカ油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、トコフェロール、ラベンダー油、パルマローザ油、オレンジ果皮油、ローズマリー葉油、ニオイテンジクアオイ油、ダマスクバラ花油、エチルヘキシルグリセリン、PEG-40水添ヒマシ油、デキストリン、水添レシチン、フィトステロールズ

Cosme Kitchen BEST COSMEについて

コスメキッチンが独自の基準でセレクトしてきたナチュラル＆オーガニックコスメは今や総数2,000アイテムを越え、長く愛されてきた商品から、期待の最新アイテムまで幅広くラインアップ。新旧問わず今人気のアイテムを、特別審査員・コスメキッチンスタッフのリアルな声をもとに審査し、全16カテゴリー3位までを発表！

審査員

外部審査員、他、ナチュラル＆オーガニックコスメをこよなく愛するコスメキッチンのバイヤーや商品企画、店長なども参加し、厳選なる審査により受賞アイテムを選定。

『青パパイヤ酵素』について

青パパイヤ

酵素の宝庫と呼ばれる青パパイヤは三大栄養素「たんぱく質」「脂質」「糖質」を分解するパパイン酵素を含んだ希少な食物です。

『青パパイヤ酵素』はシリーズ累計1.6億包(※1) 、1969年開発以来、55年以上のロングセラー商品。

世界有数の公共研究機関から、130編以上の学術論文が発表されている健康食品でもあります。

また、『青パパイヤ酵素』は独自(※2)の発酵熟成技術を用い、非加熱製法で製造されています。この製法により、酵素を活かした製品として「活きてすみずみまで届く酵素」を手軽にお楽しみいただけます。

※1 1969年発売～2025年3月まで、青パパイヤ酵素シリーズの累計（メーカー調べ）

※2 発酵用微生物の研究・発見

本件に関するお問い合わせ

青パパイヤ酵素公式オンラインショップ

■公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/

■メールアドレス：pr@suno.co.jp

公式SNS

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