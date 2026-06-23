酷暑の夏の必須アイテム。はくだけで「美シルエット」が完成！黄金比パンツがP.S.FAより２パターン同時登場！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年６月２４日（水）より、「ソフトタッチ スマートテーパードパンツ」および「ソフトタッチ スマートワイドパンツ」をP.S.FA全店舗にて発売いたします。「はくだけで美しく、一日中快適でいられるパンツを作りたい」というこだわりのもと、あらゆる体型の方が美しくはけるよう徹底的に研究された黄金比の寸法とパターンで設計された、究極の「美」シルエットパンツが登場します。

本商品最大の特長は、シルエットの美しさと快適な着用感の高次元な両立です。ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・麻を組み合わせた素材は、触れた瞬間にひんやりとした接触冷感※１と、やわらかく滑らかな肌触りを実現。程よいストレッチ性がどんな動きにも自然にフィットし、長時間はいていても窮屈さを感じさせません。また、テーパードとワイドの２型展開で、その日の気分やコーディネートに合わせたシルエット選びが楽しめます。１枚あれば夏のスタイリングが格段にアップする、酷暑でも快適なクローゼットの新定番です。

商品概要

【価格】 テーパード：6,990円（税別） ワイド：7,990円（税別）

【カラー】 ベージュ・ネイビー・ブラック・サックス

【サイズ】 S,M,L

【素材】 ポリエステル７０％、レーヨン２６％、ポリウレタン３％ 麻１％

【発売日】 ２０２６年６月２４日（水）

【販売店舗】 全国のP.S.FA店舗

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１ 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター No.DNT26-08537生地品質検査報告書より確認