SUPPLIER×JOINT WORKS 初のコラボレーションアイテム発売！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より東京のストリートシーンを牽引するブランド「SUPPLIER（サプライヤー）」へのEXアイテム全3型を6/26日（金）リリースいたします。

商品概要

今期のファッション注目ワードランキング1位（繊研新聞調べ）に輝いた「Luxury（ラグジュアリー）」。 JOINT WORKSでは、この一大トレンドをストリートの解釈で表現すべく、贅沢な「毛足の長いファー」を各所に落とし込んだ特別なコレクションを企画しました。

最大のポイントは、“あえて真夏にファーを纏う”という相反する（コントラスト）コーディネートの提案です。肌に触れる部分を除いた絶妙な配置により、盛夏でも快適に着用できる機能性をキープ。一歩先を行く、ハイセンスで上級なストリートスタイルを提案します。

【LINEUP】

ブランドアイコンであるロゴの白抜き部分に、リアルファーの質感を鮮明に表現した転写プリントを施した一着。

品番：26071731660020

商品名：SUPPLIER別注 Fur Cross Tee

Price：\8,910-(intax)

Size：S,M,L

Color：ブラック

オーセンティックなストリートのデニムショーツをベースに、カーゴ部分のフラップポケットとバックポケット周りに毛足の長いファーを配置。バックスタイルからも個性を主張できる主役のショーツです。

品番：26031731660020

商品名：SUPPLIER 別注 Fur SWITCHING BAGGY Shorts

Price：\19,250-(intax)

Size：S,M,L

Color：ブラック

SUPPLIERのアイコニックな「Triple Cross Buckle Belt」を、大胆にファー素材へとアレンジ。腰元からラグジュアリーな存在感を放ちます。

品番：26099731660020

商品名：SUPPLIER 別注 Fur Triple Cross Buckle Belt

Price：\14,300-(intax)

Size：フリー

Color：ブラック



発売日：6月26日（金）午前10：00より発売

オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks

【Visual Model & Special Guest】

本コレクションのキービジュアルには、東京を中心に活動し、ストリートシーンで大きな注目を集める24歳のラッパー「Sad Kid Yas（サッド・キッド・ヤス）」氏を起用。

Sad Kid Yas

Chaki Zuluプロデュースの楽曲をはじめ、キャッチーなメロディラインと「昼はサラリーマン、夜はラッパー」という二足のわらじを履く等身大のリアルな生活描写が共感を呼び、急速に支持を拡大しているアーティスト。

【Event & Schedule】

本コレクション of 発売に伴い、2つの特別なプロモーションを展開いたします。

1. 下北沢 POP-UP STORE

時期： 6/26-28日

内容： 新作EXアイテムに加え、貴重なアーカイブコレクションを一挙に展開。

2. JOINT WORKS ららぽーとTOKYO-BAY店 展開

時期： 7/3-5日

内容： 店舗前面の特設スペースにて、EXアイテムとアーカイブ在庫を交えた大型ローンチを実施いたします。

また、ローンチに先駆け、今回の撮り下ろしEX LOOKを使用した限定フライヤーを事前に配布予定です。SUPPLIERのコアなファン層や、エッジの効いたスタイルを好むお客様へダイレクトにアプローチし、ストリートカルチャーとリンクした特別な空間をお届けいたします。

■問い合わせ先（展開店舗）

JOINT WORKS下北沢店 / ららぽーとTOKYO-BAY / ららぽーと富士見店 /

EC（ベイクルーズストア）