kintone AI時代の営業・販促オールインワンサービス「シャキーン」が誕生1周年！

株式会社キャップドゥー・ジャパン

株式会社キャップドゥー・ジャパン（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：森田 晃輝、以下キャップドゥー・ジャパン）が販売代理店として提供しているkintoneユーザーのためのAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービス「シャキーン」が、本日をもってサービスリリースから1周年を迎えたことをお知らせいたします。

この1年間、多くの中堅・中小企業様に「kintoneに眠る顧客を商談に変えるビジネス基盤」としてご愛顧いただき、ユーザー数を順調に拡大してまいりました。2026年6月14日の「kintone AI」正式提供開始に伴い、kintoneエコシステムにおけるAI活用が急速に進む中、さらに多くの企業の営業・販促活動をAIで強力に後押しする特別イベント「シャキーン祭（まつり）」が本日より開催されます。

キャップドゥー・ジャパンでも、これまでの感謝を込め、本キャンペーンを通じて皆様を強力にサポートしてまいりますので、この機会にぜひお申込みください。

■1周年記念「シャキーン祭」キャンペーン概要

中堅・中小企業の「人手不足」や「販促への投資予算」の課題を解決し、手軽に売上を拡大していただくための特別な企画を用意いたしました。

【新規限定】早く申し込むほどお得！「8月末まで月額完全無料トライアル」

通常、月額30,000円（税別）で提供している「シャキーン」のすべての機能を、2026年8月末まで期間無料でご利用いただけるロングトライアルキャンペーンを実施します。

「kintoneと連携してメール配信や名刺管理を始めてみたいが、まずは成果が出るか試したい」という企業様に、リスクなくじっくりと効果を体感いただける機会を提供します。

対象： 期間中に「シャキーン」を新規でトライアルお申し込みいただいた企業様

特典期間： お申し込み日～2026年8月31日まで無料

※早くお申し込みいただくほど無料期間が長くなります

※新規でトライアルを実施いただく場合に限ります

■kintone AI時代の営業・販促オールインワンサービス「シャキーン」について

>> トライアルに申し込む << :https://shakin-smb.shanon.co.jp/v/capdo-jp/trial

「シャキーン」は、株式会社シャノンが提供する、kintoneユーザーのためのAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービスです。

本サービスは、kintoneを導入している企業が、個別の外部プラグインを複数契約・連携することなく、これ一つで日々の営業・販促活動を完結できるよう開発されました。無料の名刺のデジタル化、メール一斉配信やセグメント配信、フォーム作成、Webトラッキング、企業IP解析といった営業・販促に必要な機能をワンパッケージにし、月額30,000円（税別）という手軽な価格で提供します。

2026年6月14日のサイボウズ株式会社によるkintone AIの正式提供開始 に伴い、業務のデジタル化・AI化が加速する中、「シャキーン」も最新のAI機能を搭載。専門知識がなくても、AIによるLP（ランディングページ）の自動作成や、AIによる操作ナビゲーションなど、人手をかけずに成果を出す「自律自走型」の運用を可能にします。

「kintoneに眠る顧客をシャキーンと目覚めさせる」をコンセプトに、日々のメルマガ配信や新規問い合わせ対応はもちろん、過去の交換名刺やリストなどの「休眠顧客」から効率よく商談を生み出す仕組みを提供します。

【主な機能と特徴】

●営業・販促のオールインワン：名刺管理、メール配信、フォーム作成、Webの足跡確認がすべてこれ一つで完結。

●kintoneデータとのリアルタイム連動：面倒なインポート/エクスポートなしで、kintone内の顧客情報と販促活動が直結。

●AIによる業務効率化：AIがLP作成をサポートするなど、販促にかかる時間とコストを大幅に削減。

●圧倒的なコストパフォーマンス：複数のツールを組み合わせる手間の削減と、月額30,000円（税別）のワンプライスを実現。

▼「シャキーン」の詳細については、以下よりご確認ください。

URL：https://www.shanon.co.jp/lp/shakin/