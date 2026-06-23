T.L探偵事務所、ゆうメンタルクリニックと業務提携契約を締結

一般社団法人T.Lサポート

T.L探偵事務所は、心療内科・精神科を展開するゆうメンタルクリニックと業務委託契約を締結し、ストーカー被害・嫌がらせ被害・浮気調査などの相談者に対して、精神的負担に配慮した新たな支援体制を開始いたします。

探偵事務所が、ストーカー・嫌がらせ・浮気調査等の調査相談者に対する心理的ケア支援を目的として、メンタルクリニックと業務委託契約を締結する取り組みは、業界初※となります。

本取り組みにより、T.L探偵事務所では、調査相談を受ける中で、強い不安、不眠、恐怖感、精神的疲労などを抱えている相談者に対し、必要に応じてゆうメンタルクリニックの情報提供を行います。

なお、本取り組みは、T.L探偵事務所が医療行為を行うものではありません。

また、本人の同意なく、医療情報・相談内容・調査情報・個人情報を相互に共有することはありません。

T.L探偵事務所は、今後も探偵業法および関連法令を遵守し、調査による事実確認・証拠収集だけでなく、相談者が安心して問題解決に向き合える体制づくりを進めてまいります。

背景：ストーカー・嫌がらせ被害者が抱える深刻な精神的負担

ストーカー被害、嫌がらせ被害、近隣トラブル、職場や人間関係をめぐるトラブル、その他の調査に関する相談では、相談者が精神的に大きな負担を抱えているケースが少なくありません。

「誰かに見られている気がする」

「自宅や職場の周辺に不審な人物がいる」

「嫌がらせが続いていて、安心して生活できない」

「相手の行動を証明したいが、誰に相談すればいいか分からない」

「家族や大切な人と連絡が取れず、不安で眠れない」

このような状況では、証拠収集や事実確認といった調査面の支援だけでなく、相談者の心身の負担に配慮した対応が求められます。

T.L探偵事務所では、これまでも浮気調査、人探し・行方調査、ストーカー被害調査、嫌がらせ調査など、さまざまな相談に対応してまいりました。

特にストーカー・嫌がらせ被害の相談では、被害そのものに加え、「周囲に理解してもらえない」「証拠がないため相談しづらい」「自分の考えすぎではないかと悩んでしまう」といった心理的負担を抱える方も多く見受けられます。

こうした背景を踏まえ、T.L探偵事務所は、調査相談者の精神的負担にも配慮した支援体制を強化するため、ゆうメンタルクリニックとの業務委託契約を締結いたしました。

本取り組みの目的

本取り組みの目的は、調査相談者に対して、探偵事務所としての調査支援と、必要に応じたメンタルケアの相談先をつなぐことです。

T.L探偵事務所は、調査による事実確認・証拠収集・状況整理を行います。



一方で、相談者が強い不安や恐怖、精神的な疲労を抱えている場合には、医療機関であるゆうメンタルクリニックの情報を案内することで、相談者が一人で悩みを抱え込まない体制づくりを目指します。

本取り組みにより、T.L探偵事務所は、単に「調査を行う探偵事務所」ではなく、被害者や相談者の不安に寄り添い、問題解決に向けて多角的に支援する探偵事務所として、より安心して相談いただける環境を整えてまいります。

対象となる主な相談内容

本取り組みでは、特に以下のような相談者を対象としています。

本取り組みで実施する主な内容

- ストーカー被害に悩んでいる方- 嫌がらせ被害に悩んでいる方- 近隣トラブルや対人トラブルにより精神的負担を抱えている方- つきまとい、監視、待ち伏せなどの不安を抱えている方- 証拠がなく、周囲に相談できずに悩んでいる方- 家族や大切な人の行方が分からず、不安を抱えている方- 浮気・不倫問題、家庭問題などで精神的に追い詰められている方- 調査中または調査後に強い不安や精神的疲労を感じている方1. 調査相談者へのメンタルクリニック情報の案内

T.L探偵事務所に寄せられる相談の中で、相談者が強い不安、恐怖感、不眠、精神的疲労などを抱えている場合、必要に応じてゆうメンタルクリニックの情報を案内します。

T.L探偵事務所は医療行為を行うものではなく、相談者が必要に応じて専門の医療機関へ相談できる選択肢を提供することを目的としています。

2. ストーカー・嫌がらせ被害者への精神的負担に配慮した相談対応

ストーカー・嫌がらせ被害の相談では、被害者が精神的に追い詰められているケースもあります。

T.L探偵事務所では、相談者の不安や恐怖に配慮しながら、調査の可否、証拠収集の方法、警察や弁護士など関係機関への相談が必要なケースを整理し、適切な対応を案内してまいります。

3. 調査中・調査後のアフターフォロー体制の強化

調査は、依頼して終わりではありません。

ストーカー被害、嫌がらせ被害、浮気・不倫問題、人探し・行方調査などでは、調査中や調査結果が判明した後にも、相談者が不安や葛藤を抱えることがあります。

T.L探偵事務所では、調査中の経過報告や調査終了後のアフターフォローに加え、必要に応じてメンタルクリニックの情報提供を行うことで、相談者が安心して次の行動に移れるよう支援してまいります。

4. 違法・不当な目的の調査依頼を防ぐための確認体制

T.L探偵事務所では、ストーカー行為、DV、嫌がらせ、復讐、差別、その他違法・不当な目的につながるおそれのある調査依頼は受任いたしません。

本取り組みは、被害者や相談者の支援を目的とするものであり、第三者の権利利益を侵害する調査や、相手方への不当な接触を助長するものではありません。

相談内容を丁寧に確認し、探偵業法その他関連法令を遵守した適正な調査を徹底してまいります。

個人情報・医療情報の取り扱いについて

本取り組みにおいて、T.L探偵事務所とゆうメンタルクリニックが、本人の同意なく医療情報・調査情報・相談内容・個人情報を相互に共有することはありません。

医療情報は医療機関において、調査情報はT.L探偵事務所において、それぞれ関係法令および守秘義務に基づき厳格に管理されます。

また、T.L探偵事務所が医療的な診断、治療、助言を行うことはありません。

精神的な不調や医療的な相談が必要と考えられる場合には、相談者ご本人の意思に基づき、医療機関への相談を検討いただく形となります。

T.L探偵事務所 代表コメント

ストーカー被害や嫌がらせ被害の相談では、証拠がないことに悩み、誰にも信じてもらえず、一人で苦しんでいる方が少なくありません。

また、人探しや行方調査、浮気・不倫問題、家庭問題などの相談においても、相談者が強い不安や精神的負担を抱えているケースが多くあります。

探偵事務所の役割は、事実を確認し、証拠を収集し、依頼者が問題解決に向けて前に進めるよう支援することです。

しかし、実際の相談現場では、調査だけではなく、相談者の心の負担にも配慮する必要があると感じる場面が数多くありました。

今回、ゆうメンタルクリニック様との業務委託契約により、調査相談者が必要に応じて専門的なメンタルケアにつながれる体制を整えることができました。

T.L探偵事務所は、これからも依頼者一人ひとりの味方として、調査とアフターフォローの両面から、安心して相談できる探偵事務所を目指してまいります。

T.L探偵事務所

代表 富澤 竜也

ゆうメンタルクリニックについて

ゆうメンタルクリニックは、心療内科・精神科を展開するメンタルクリニックです。

心の不調や不安を抱える方が相談しやすい環境づくりを重視し、幅広い悩みに対応しています。

今回の取り組みでは、T.L探偵事務所の調査相談者が、必要に応じてメンタルケアの選択肢を検討できるよう、相談先としての情報提供体制を整えてまいります。

T.L探偵事務所について

T.L探偵事務所は、東京都港区を拠点とする探偵事務所です。

浮気調査・不倫調査、人探し・行方調査、ストーカー被害調査、嫌がらせ調査、信用調査、素行調査、盗聴・盗撮発見調査など、個人・法人を問わず幅広い調査に対応しています。

T.L探偵事務所では、調査・証拠収集だけでなく、依頼者の悩みや問題解決に向けたアフターフォローにも力を入れています。

今後も、依頼者一人ひとりの不安に寄り添い、法令を遵守した適正な調査と、安心して相談できる体制づくりを進めてまいります。

今後の展望

T.L探偵事務所は、今回のゆうメンタルクリニックとの業務委託契約を通じて、ストーカー被害・嫌がらせ被害・人探し・行方調査など、精神的負担の大きい相談分野における支援体制をさらに強化してまいります。

今後は、調査相談者が一人で悩みを抱え込まないよう、調査・証拠収集・アフターフォロー・専門機関への相談案内を組み合わせた支援体制を整備していきます。

また、ストーカー被害や嫌がらせ被害に関する正しい知識、証拠収集の重要性、警察・弁護士・医療機関など関係機関への相談が必要なケースについても、積極的に情報発信を行ってまいります。

T.L探偵事務所は、単に調査を行うだけでなく、相談者が安心を取り戻し、問題解決に向けて一歩を踏み出せるよう、今後も支援の質を高めてまいります。

注記

※業界初について

2026年6月時点、T.L探偵事務所調べ。国内の探偵事務所および探偵業関連サービスにおいて、ストーカー被害・嫌がらせ被害・人探し・行方調査等の調査相談者に対する心理的ケア支援を目的として、心療内科・精神科を標榜するメンタルクリニックと業務委託契約を締結している事例を、主要検索エンジン、プレスリリース配信サイト、各社公式サイト等の公開情報をもとに調査。

当社確認範囲におけるものです。

会社概要

会社名：一般社団法人T.Lサポート

所在地：東京都港区東新橋2-6-2 SGビル5F

代表者：富澤 竜也

事業内容：浮気調査・不倫調査、人探し・行方調査、ストーカー被害調査、嫌がらせ調査、信用調査、素行調査、盗聴・盗撮発見調査、その他各種調査

公式サイト：https://tl-tantei.com/

本件に関するお問い合わせ

T.L探偵事務所

TEL：03-6555-5250

E-mail：info@tl-tantei.com

公式サイト：https://tl-tantei.com/