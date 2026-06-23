Tuxera、Linuxベースの組込み機器向けSMBクライアント「Tuxera ESC」を発表

Tuxera Japan株式会社

横浜、2026年6月23日 - データストレージ管理およびネットワークソフトウェアのグローバル企業であるTuxeraは、SMBクライアント「Tuxera ESC（Embedded SMB Client）」 を発表しました。本ソリューションは、Linuxベースの組み込み機器において、セキュアかつ軽量なSMB接続を実現し、エンタープライズ向けファイルサーバーとのシームレスな統合を可能にします。

Tuxera ESCは、リソースに制約のある組込み機器向けに設計された、軽量ですぐに導入可能なSMBクライアントです。プリンター、医療機器、産業機器、IoTプラットフォームなどの組込み機器を、エンタープライズSMBファイルサーバーにセキュアに接続できるようになります。

また、エンタープライズのITインフラストラクチャに直接統合することにより、エッジで生成されたデータを集中型サーバーへスムーズに転送し、WindowsおよびmacOSシステムからのセキュアなアクセスを可能にします。

Tuxeraのエンタープライズストレージ技術責任者（Enterprise Storage Technical Officer）であるNed Pyleは、次のように述べています。「SMBは世界で最も広く利用されているファイル共有プロトコルですが、これまで組込み機器メーカーの制約に対応する商用ソリューションは限られていました。Tuxera ESCは、TuxeraのSMBプロトコルに関する深い専門知識と、長年にわたる組込み技術の経験を融合し、Linuxベースの組込み機器に最適化されたソリューションとして開発されました。複雑性とリソース消費を増大させる、組込み機器には不要な機能を排除することで、超低フットプリントを実現し、セキュアで信頼性の高いSMB接続を提供します。」

また、Tuxera Japan株式会社 代表取締役 黒子真佐志は以下のように述べています。「Tuxera ESCはプリンターや産業機器などをはじめとする、日本企業が国際的に競争力を有する分野で活用いただけるソリューションです。Tuxera Japanは、日本のお客様にグローバルで実績のあるストレージ技術を通じて、継続的な価値提供に取り組んでまいります。」

組込みLinux環境に最適化された設計

最新の組込みデバイスは、厳しいハードウェア制約の下で動作しながら、エンタープライズIT環境においてデータを生成・共有することが求められています。Tuxera ESCは、こうした要件に応えるように設計されています。

主な特長：

- ARMおよびIntelアーキテクチャ（32bit／64bit）に対応- Yocto、Buildroot、Open Embeddedで構築されたLinuxカーネルとの互換性- SMB 2.0.2～3.1.1プロトコルをサポート- Kerberos、NTLM、Active Directoryなどのエンタープライズ認証に対応- AES-256-GCM、AES-128-GCMなどの暗号化機能- SMB署名およびDFS名前空間クライアントリダイレクション- コンパクトなCライブラリおよびコマンドラインバイナリ- Microsoftの特許権を含む商用ライセンス- エンジニアの直接対応を含む24時間365日のグローバルサポート

Tuxera ESCはCPU、メモリ、ストレージの使用量を最小限に抑える設計であり、コストやリソースに制約のある組込みハードウェアに最適です。本ソリューションの詳細はこちら(https://www.tuxera.com/ja/products/tuxera-esc/)をご覧ください。

Tuxeraについて

Tuxeraは、データストレージ管理ソフトウェアおよびネットワーク技術を提供するリーディングカンパニーです。信頼性の高いデータ保存・転送を実現し、高速なファイル転送と優れたアクセス性を提供しています。 Tuxeraのソフトウェアは、スマートフォン、車載機器、産業機器、IoTデバイス、クラウドストレージなど、世界中の数十億台のデバイスで採用されています。また、自動車メーカーやデバイスメーカー、産業機器メーカーなどの企業に採用され、データの整合性確保やストレージ性能の向上に貢献しています。

Tuxeraは2008年にフィンランドで設立され、欧州、アジア、北米に拠点を展開しています。また、JEDEC、AGL、SDアソシエーション、Linux Foundationなどの業界団体にも参加しています。

詳細は https://www.tuxera.com/ja をご覧ください。

お問い合わせ

Tuxera Japan 株式会社

マーケティング 小倉 万紀

maki.ogura@tuxera.com