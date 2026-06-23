LINE×顧客管理SaaS「QQURU（くくる）」が大幅アップデートを実施！予約・決済・サブスクの3機能を一挙リリース、管理者向けサポートチャットも提供開始

ククル株式会社

ククル株式会社（所在地：東京都千代田区神田神保町3-2、代表取締役社長：茂木 洋、以下「当社」）は、LINE公式アカウントと連携した顧客管理×会員組織構築プラットフォーム「QQURU（くくる）」において、大幅アップデートを実施しました。

予約機能・決済機能・プラン機能の3機能を一挙追加し、あわせて管理者の利便性向上を目的としたサポートチャット機能の提供を開始。

美容・飲食・クリニック・スクールをはじめとした接客業の顧客LTV向上と業務効率化を、より包括的に支援します。

アカウント発行はこちら :https://l.qquru.jp/Account2606

▼ アップデートの背景

「LINEで顧客とつながっているのに、そこから先の"うごき"につながらない」--この課題を根本から解決するために。

LINE公式アカウントの国内月間アクティブユーザーは9,700万人を超え、顧客コミュニケーションの主要チャネルとして定着しています。

一方で、多くの中小企業・店舗では「予約や決済はLINE以外のツールを別途使っており、顧客データがバラバラに分散している」「月額サブスクやプランの管理を手動で行っており、ミスや工数が課題」という声が後を絶ちません。

QQURUはこれまで、会員証・ポイント・スタンプカード・クーポン・セグメント配信など「つながる・そだてる・ふかめる・とどける」を支える機能を継続的に拡充してきました。今回のアップデートでは、顧客が実際に「うごく」--すなわち予約・購買・サブスク加入といった具体的なアクションを起こすための機能群を一挙追加しました。

▼ 今回の主な追加機能

「つながる→そだてる→ふかめる→とどける→うごく」のサイクル図【New】１. 予約機能

予約フォームを作成・管理し、セミナーや相談会などの日時スロットをユーザーが申し込める機能です。

主な特徴

スタッフの指名・空き状況確認など柔軟なフォーム設定が可能

予約時のアンケート回答にも対応

管理者はカレンダーや一覧で予約状況を一元管理できる

活用シーン例

美容サロン：担当スタイリスト指名＋施術メニュー選択を会員マイページから完結

クリニック：相談会・カウンセリングの日時予約とアンケート収集を同時に実施

プライベートジム：体験セッションの予約受付と事前ヒアリングを自動化

来店予約やオンライン面談（Zoom）、セミナー予約などをWebで受け付けられます。

【New】２. 決済機能

ユーザーのマイページでクレジットカードの登録・変更ができ、商品の購入や月額プランへのサブスクリプション決済に対応した機能です。

主な特徴

- Stripe連携による安全・安定した決済処理- 単発購入・月額サブスクの両方に対応- 利用には別途Stripeとの契約が必要

活用シーン例

スクール・プライベートジム：月謝・会費の自動引き落としをマイページ上で完結

EC・サブスク型サービス：顧客が自分でカードを管理・変更できる利便性の向上

stripe決済以外をご希望の際にはご相談ください

【New】３.サブスク（プラン）機能

ユーザーが定期・スポットで加入できる「プラン」を作成・管理する機能です。

主な特徴

プランに複数の商品をセットとして紐付け、加入と同時に一括付与

「予約の無料枠」などの特典もプランに設定可能

プラン会員用のリッチメニュー切替にも対応

活用シーン例

ジム・スクール：「月額プレミアム会員」など複数特典をセットにしたプランをマイページ上で販売・管理

カーディーラー：定期メンテナンスプランの自動継続・管理

月額プランを設定し、定期課金の契約・決済・管理を自動化できます。無料・有料など複数のプランを柔軟に設計でき、プランごとに専用の特典や限定サービスを提供。

＜ご利用者様向け＞「サポートチャット」提供開始！

管理者の利便性向上を目的として、管理画面内にサポートチャット窓口を新設しました。

主な特徴

管理画面の操作でお困りの際、画面上のチャット窓口から直接問い合わせが可能

対応範囲：

QQURUの具体的な操作方法・各種設定方法・機能に関する質問

（個別の具体的な相談は営業担当まで）

返答の目安：原則2営業日以内

QQURUとは

必要な機能を選ぶだけで専用CRMツールを構築

QQURUは、LINE公式アカウントと連携もできる顧客管理×会員組織構築プラットフォームです。

アプリ不要で会員証・ポイント・スタンプカード・クーポン・セグメント配信・予約・決済を一つのプラットフォームで提供します。美容・飲食・クリニック・カーディーラー・スクールなど、接客が必要な幅広い業種にご活用いただいています。

選ばれる理由

- 必要な機能だけ足し引き自由（使わない機能に費用不要）- 初期費用0円、100名まで月額無料からスタート可能- 単なるLINE配信ツールではなく、本格CRMとして活用可能- 定期アップデートで常に最新マーケティング手法に対応

■ QQURUサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A3dUnutnAE4 ]

▶ 無料アカウント登録：https://l.qquru.jp/Account2606

▶ サービス詳細・お問い合わせ：https://qquru.jp(https://qquru.jp)

▶ メール：sales@qquru.jp

▼ 今後のアップデート予定

マーケティングレシピ機能・抽選機能・メール一斉配信機能など、顧客接点のさらなる自動化・高度化を支える機能を順次リリース予定。

最新情報はQQURU公式サイト（https://qquru.jp）にて公開しています。

■本件に関するお問い合わせ

ククル株式会社

お問い合わせ先：sales@qquru.jp

■会社概要（開発元）

■会社情報

会社名 ：ククル株式会社

代表者 ：代表取締役社長/CEO：茂木 洋

所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル6階

設立 ：2023年8月1日

事業内容：SaaSサービス「QQURU」の開発・運営・管理、デジタルマーケティングコンサルティング、受託開発事業

保有資格：ISO/IEC 27001:2022

ＵＲＬ ：https://qquru.jp