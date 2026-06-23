早稲田大学にて寄附講座「AIとビジネスの未来」を2026年秋より開講

株式会社PKUTECH

株式会社PKUTECH（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：劉 甚秋）は、2026年度秋学期より、早稲田大学商学部において寄附講座「AIとビジネスの未来」を開講することをお知らせいたします。

本講座は、AI技術が急速に社会に浸透する中、次世代を担う学生が実社会で即戦力として活躍するために不可欠なAIリテラシーと戦略的な活用能力を養うことを目的としています。

■ 寄附講座開講の背景

近年、AIは生活のあらゆる領域に浸透し、企業活動や働き方を根本から変えつつあります。政府によるAI教育の標準化や活用推進が進む一方で、ビジネスの現場における実践的な知見を教育機関へと還元し、変化のスピードに即した人材を育成することが急務となっています。

AI製品の開発で実績を持つ当社は、早稲田大学商学部と連携し、実務で培った先端技術とビジネスノウハウを大学教育へと提供することで、学生の成長とAI社会の発展に貢献いたします。

■ 講座の概要

本講座では、単なる理論の習得にとどまらず、最前線の技術者や企業担当者による講義、および実践的なグループワークを通じてビジネスシーンでAIを使いこなす力を身につけます。

科目名：株式会社PKUTECH寄附講座 AIとビジネスの未来

開講時期：2026年度 秋学期

対象：早稲田大学商学部（オープン科目として他学部の学生も受講可）

主な内容：

生成AIやAIエージェント等の主要技術の理解

日本・米国・中国等の国際的なAI活用事例の研究

AI活用におけるセキュリティ・倫理・法への多面的な考察

AIを活用した主体的な実践ワーク

■ 今後の展望

当社は、本講座を通じてAIに関心を持つ意欲的な学生との接点を深め、次代の社会を創造する優秀な研究者や技術者の育成・輩出を支援してまいります。今後も産学連携を強化し、AIと共生する社会の持続的な発展に寄与する活動を展開してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社PKUTECH(総合窓口)

電話 03-3526-7778

受付時間: 9:00～12:00および13:00～18:00

(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

担当：原田

メール：faq_gai@pkutech.co.jp

お問い合わせフォーム https://pkutech.co.jp/enquire/service-contact/