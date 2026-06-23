中継チャンネルに対応、１W大音量を実装。力強く進化したスタンダードトランシーバー「DJ-PC27」発売のお知らせ

アルインコ株式会社

アルインコ株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都中央区 代表取締役社長：小林 宣夫）ではこの度、交互通話・中継対応の特定小電力トランシーバー DJ-PC27を発売いたしました。

BA：ブラック、RA：レッド、SA：シルバー、YA：イエローの4色展開

従来より使いやすさで定評のあるスタンダードトランシーバーの無駄を削ぎ落とし、より力強く進化。初めてトランシーバーを導入される方から、買い替えをご検討の方まで、あらゆる現場のコミュニケーションを強力にサポートします。

通常20ch＆中継27ch 計47chに対応。中継器を併用すれば広域な通信も可能です。

DJ-PC27の3つの特長

1. 圧倒的バリエーション！ あなたにぴったりのイヤホンマイクが見つかる

あらゆるビジネスシーンに対応する有線イヤホンマイクのラインナップを豊富にご用意。用途やお好みに合わせて、現場に最適なスタイルをお選びいただけます。長時間の業務でもストレスなく快適に使用できます。

2. オプション流用OK！ お財布に優しいハイ・コストパフォーマンス

現行のアルインコ製スタンダードトランシーバーをご利用であれば、オプション（イヤホンマイクやバッテリーなど）が、おおむねそのままお使いいただけます。新規導入時の初期費用はもちろん、将来的な買い替え時の維持費も大幅に削減。

コストパフォーマンスに優れたモデルです。

3. 単体利用でも圧倒的な音量！ 1W相当の大出力スピーカーを搭載

イヤホンを使わず本体のみで使用する場合でも安心の、高出力1W相当スピーカーを内蔵。工事現場やイベント会場など、騒音の多い環境でも音声がクリアに響き、大切な連絡を決して聞き逃しません。

価格

オープン価格