【イマーシブマジックウォール導入】サントリー天然水 南アルプス白州工場に、ブランドの想いを体感する没入型映像空間を創出

株式会社イマーシブ

株式会社イマーシブ（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役：牧野 磨澄、以下イマーシブ）は、サントリービバレッジ＆フード株式会社（本社：東京都港区）の「サントリー天然水 南アルプス白州工場」の見学ツアーリニューアルにおいて、プロジェクター映像を高コントラストに表現する塗料「イマーシブマジックウォール」を導入いただきました。

本導入により、巨大な湾曲型壁面を使った没入空間を実現。来場者が能動的に楽しめる新たなブランド体験を可能にしました。

End Client：サントリービバレッジ＆フード株式会社

Partner：TOPPAN株式会社

■ 世代を超えて能動的に楽しめるツアーへのアップデート

豊かな自然に囲まれた「サントリー天然水 南アルプス白州工場」は、実際の製造ラインを間近に見学できる幅広い世代に人気の施設です。30周年を迎えるにあたり、見学ツアーを「天然水の世界へ飛び込もう！サントリー天然水〈南アルプス〉ものがたりツアー」として大規模リニューアル。

これまで案内係が説明を行っていた見学ツアーから、来場者が「世代を超えて能動的に楽しめるツアー」へアップデートが企画されました。



新しいツアーには、小さなお子さまから大人まで誰もが直感的に楽しめる、ダイナミックな映像表現が求められ、ツアーの目玉としてイマーシブマジックウォールが選ばれました。

■ 巨大な湾曲型壁面を「ものがたりの舞台」へと変える - イマーシブマジックウォール

幅15m、高さ3mに及ぶ巨大な湾曲型の壁面と、プロジェクター用スクリーン塗料「イマーシブマジックウォール」を組み合わせることで、映像体験の幅を大きく広げました。

・建築空間と映像のシームレスな融合

イマーシブマジックウォールは物理的なスクリーンを必要としないため、空間のデザインを損なうことなく壁面そのものを高精細なメディアへと進化させています。

・深い没入を生む、高コントラストな描写性能

通常の白壁投影では困難な高コントラスト描写を実現。映像本来の色味を薄れさせる光の反射（ハレーション）を効果的に抑えながら、鮮明に映像を描き出すことで、深い没入感を生み出しています。

イマーシブマジックウォール 製品ページ :https://immersive.tokyo/service/immersive-magic-wall/

■ 好奇心を刺激し、ブランドへの深い共感を生む相乗効果

イマーシブマジックウォールが生み出す没入映像空間は、来場者の体験価値を大きく引き上げています。

・世代を超えて楽しめる、直感的な映像体験

空間全体を使ったダイナミックな映像表現は、まるで自分自身が「サントリー天然水」ができるまでのものがたりを旅しているかのような没入体験を実現。小さなお子さまから大人まで、世代を問わず、驚きに溢れた「心躍る体験の場」として機能しています。

・見学ツアー全体を能動的に楽しむ姿勢を引き出す

圧倒的な没入体験は、来場者の心を大きく動かします。「サントリー天然水」がおよそ20年の歳月をかけて育まれるものがたりを通して、水源に対する思いに触れることで、施設内ツアー全体への興味関心が向上。自ら進んで楽しみ、学ぼうとする能動的な姿勢を引き出しています。

事例記事の詳細はこちら▼

https://immersive.tokyo/works/054/

■ 今後の展望

イマーシブはこれからも、ショールーム、オフィス、商業施設などのあらゆる環境において、没入体験の力で企業の想いを形にする一助となるとともに、より多くの方々へ新鮮な「WOW!!」を届けてまいります。

【サントリー天然水 南アルプス白州工場】

所在地：山梨県北杜市白州町

Webサイト：https://www.suntory.co.jp/factory/water/



【株式会社イマーシブ】

所在地：東京都渋谷区恵比寿

主力技術：イマーシブエンジン / イマーシブマジックウォール

Webサイト：https://immersive.tokyo/



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本件に関するお問い合わせ先



株式会社イマーシブ

E-mail：info@immersive.tokyo

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