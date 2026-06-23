【AIスカウト「RecUp」ウェビナー運営局】【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5ウェビナー開催のお知らせ

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5ウェビナー開催」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/direct-recruting-sippai

「スカウトを送っても返信がゼロ」は当たり前？9割の企業が陥っている、ダイレクトリクルーティングの致命的な「失敗の共通点」とは。

今や新卒採用において必須の手法となったダイレクトリクルーティング（DR）。

しかし、多くの採用現場では「スカウトを送っても開封されない」「返信率が1％を切る」「面談につながっても志望度が上がらない」といった“スカウト疲れ”とも言える状況が深刻化しています。

実際、多くの企業が良かれと思って送っているスカウト文面やターゲット設定が、実は「学生の心を閉ざす逆効果なアプローチ」になっていることは少なくありません。

本ウェビナーでは、500社以上の採用支援に携わり、自社でもスカウト返信率・面談化率を劇的に改善してきた“DR運用のプロ”が、9割の企業が知らずに陥っている「ダイレクトリクルーティング失敗事例ワースト5」をランキング形式で公開します。

「テンプレ一斉送信の罠」や「自社都合のスカウト文面」など、なぜあなたのスカウトは学生に無視されるのか。

その原因をデータで解き明かし、生成AIを活用した「超・個別最適化」による返信率改善の成功事例（ビフォーアフター）までを体系的に解説します。

27卒・28卒採用を勝ち抜くために、今の運用を見直し、学生から“選ばれる”スカウトへと進化させたい採用担当者は必見の内容です。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/direct-recruting-sippai- オープニング- 【実態調査】なぜスカウト運用は“送れば送るほど成果が下がる”のか- 【失敗分析】9割の企業が陥る「ダイレクトリクルーティング失敗事例ワースト5」- 【戦略編】学生の志向性と自社を繋ぐ、データに基づいた「勝てるターゲット選定」- 【文面編】AIを活用して返信率を2倍にする「超・個別最適化」の設計術- 【データ公開】実際に返信率が劇的に向上した「成功事例（ビフォーアフター）」を検証- 【運用編】属人化を防ぎ、採用歩留まりを最大化する「勝ちパターン」の仕組み化- 【まとめ】27卒・28卒採用で後手に回らないための「スカウト改善ステップ」- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp