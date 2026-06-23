佐賀県プレミアム付商品券「ＳＡＧＡプレミアムＰａｙ」、「ＳＡＧＡプレミアム商品券」の購入申込みの受付を開始します

佐賀県商工会連合会

佐賀県商工会連合会（会長：峰 英太郎）は、近年の物価高騰により県民生活に影響が生じている中、県民の暮らしを支えるとともに、地域での消費を後押しすることで県内事業者の支援にもつなげるために、国の重点支援地方交付金を活用した佐賀県の補助により「ＳＡＧＡプレミアムＰａｙ」、「ＳＡＧＡプレミアム商品券」を発行します。

つきましては、下記のとおり7月1日（水曜日）から「ＳＡＧＡプレミアムＰａｙ」、「ＳＡＧＡプレミアム商品券」の購入申込みの受付を開始します。

記

1 事業概要

添付資料のとおり

2 購入申込期間等

（1）申込期間

令和8年7月1日（水曜日）から令和8年7月15日（水曜日）まで

（2）申込方法

「ＳＡＧＡプレミアムＰａｙ」

ＳＡＧＡプレミアムＰａｙアプリをダウンロードのうえ、同アプリからお申し込みください。

※エリア、業界団体ごとに申込開始時間が異なりますので、アプリ上のお知らせ等をご確認くだ

さい。

「ＳＡＧＡプレミアム商品券」

事業ホームページ内の申込フォームから申請（WEB申請）していただくか、最寄りの商工会議

所、商工会に設置する購入申込はがき又は郵便はがきに住所、氏名、購入希望エリア、購入申込

数等の必要事項を記入のうえご提出ください。

URL：https://saga-premium.com/

※本事業の詳細については、事業ホームページをご覧くだ

さい。