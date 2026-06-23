東京ばな奈のオリジナルキャラ「東京ばにゃ奈」。仲間の「ナポリ」がぬいぐるみで初登場！

株式会社グレープストーン手乗りするナポリ

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年7月1日(水)より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)」にて『東京ばにゃ奈 ボールチェーン付きぬいぐるみ ナポリ』を販売いたします。

https://www.paqtomog.com/shop/g/g7498/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g7498/)

東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されています。

「ナポリ」のぬいぐるみ誕生！あま～いものを食べすぎてまんまるになったねこです

昨年8月には「ばにゃ奈」のぬいぐるみが第1弾として登場。「推しのぬいぐるみも欲しい」「ほかの子も家にお迎えしたい」と多くのご要望をいただきました。

そんな声にお応えして、今回はばにゃ奈達の中から第4弾「ナポリ」のぬいぐるみが誕生！7月1日(水)より販売を開始いたします。来月も新たなぬいぐるみが登場するかも…！

キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。それが「ナポリ」

自立するナポリもっちりとした大きなしっぽパッケージの窓から外を眺めるナポリ

それぞれ性格が違うばにゃ奈達。「ナポリ」の性格は、キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。そんな「ナポリ」がぬいぐるみになりました。トマトのような赤い毛並みに、バジルのような緑の目。くるりんとカールした太い眉毛がチャームポイントです。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽ。しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です。

商品概要

【商品名】東京ばにゃ奈 ボールチェーン付ぬいぐるみ ナポリ

【発売日】2026年7月1日(水)

【価 格】1,560円(本体価格1,419円)

【取扱店】東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

2026年7月1日(水)10:00～

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/g/g7498/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g7498/)

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売開始時間の前であっても、サイトへのアクセスが集中した際にサーバー負荷軽減のため一時的に待機ページでお待ちいただくことがございます。

※順番が来ましたら自動的にサイトへご案内しますので、画面を閉じずにお待ちください。

※詳細は「サイト混雑時について(https://www.paqtomog.com/shop/c/cwaiting/)」をご確認ください。

CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。

公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/(https://www.chocolate-inc.com/)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の

『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ

の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ

ています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。