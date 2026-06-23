”うちの子、アイドルデビュー？”スタジオコフレ、新体験型フォトイベント「Little on Tour」を期間限定開催

株式会社キャラット01_スタジオコフレ_Little on Tour

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、子どもたちがアイドルやアーティストになりきれる体験型フォトイベント「Little on Tour（リトル オン ツアー）」を、スタジオコフレ大宮スタジオにて、2026年7月20日（月）～7月26日（日）の期間限定で開催いたします。

なお、本企画は今後、当社が運営するフォトスタジオ「スタジオキャラット」および「スタジオコフレ」にて、店舗を巡回する期間限定イベントとして順次開催してまいります。

企画背景

近年、「推し活」や「平成レトロ」などのカルチャー人気を背景に、「変身体験」そのものを楽しむコンテンツへの注目が高まっています。特に子育て世代では、「うちの子の特別な瞬間を残したい」「SNSでシェアしたくなる体験をさせたい」といったニーズが広がっています。また子どもたちの間でも、「かわいくなりたい」「アイドルみたいになりたい」という憧れや自己表現への関心が高まっています。

スタジオコフレではこれまでも、家族の記念日を特別な時間に変える撮影体験を提案してきました。本企画では、まるで映画のワンシーンに入り込んだかのように、子どもたちが「主役」になれる体験を提供します。

また、撮影後にはオリジナルソングと撮影素材を組み合わせたAIムービーを制作。写真だけではなく、子どもの高揚感や保護者の感情までも残せる、新しいフォト体験として展開します。

提供するのは”アイドル体験”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qY6m90pus8Q ]

スタジオコフレが本企画で目指すのは、単なる写真撮影ではありません。「Little on Tour」では、アイドルになったかのような体験ができる様々な舞台をご用意します。今回のテーマはカラフルなパッケージが並ぶポップでちょっぴりレトロなアメリカンマーケット（※1）。店内には山積みのお菓子やドリンク缶、ガムボールマシンなどが並び、あえて少し散らばせた床の演出まで施すことで、まるで映画のワンシーンのような世界観を表現しています。カートを押してお気に入りの商品を集めたり、棚の前で悩んだり、お菓子を手に取って嬉しそうな表情を見せたり。子どもたちが夢中になって「おかいものごっこ」を楽しむ姿そのものが、フォトジェニックな思い出になる体験型イベントです。

当社は本企画を通して「かわいい」を残すだけではなく、「なりきる楽しさ」や「自己表現する喜び」を体験できるイベントとして展開してまいります。

※1 イベントの世界観をベースに、開催店舗ごとに一部演出や装飾内容が異なる場合があります。

02_スタジオコフレ_Little on Tour- イベント名：Little on Tour- 開催期間：2026年7月20日（月）～7月26日（日）- 開催店舗：スタジオコフレ 大宮店- 予約方法：予約ページ(https://coffretomiya.stores.jp/reserve/coffretomiya/1119907?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnYfBuh7OZhlYBbEQvPrDCpYIkIzYL-D2nNjYzz37kHbVT8gFkaiGLSFWgzME_aem_8uBwT7CzonmZYO-5rQHHlw&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv6_a1dennhbpcjpdd)よりご予約ください

今後の開催予定については、スタジオキャラットおよびスタジオコフレの各ホームページと公式Instagramをご確認ください。

スタジオキャラットHP(https://www.caratt.jp/)、スタジオキャラット公式Instagram(https://www.instagram.com/studio_caratt/)

スタジオコフレHP(https://coffret-p.jp/)、スタジオコフレ公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret/)

Little on Tour プラン

アイドルやアーティストのようなメイクやヘアセット、衣装がついた、本イベント開催中のみの限定プランです。

- データ20カット- ヘアアレンジ＆メイク（1スタイル）- 衣装1着- 料金：27,500円（税込）

＜グッズ＞

- アクリルジオラマフィギュア 6,600円（税込）- クリアカード（10枚） 4,400円（税込）- アクリルキーホルダー 小：2,750円（税込）大：3,300円（税込）- グッズセット：キーホルダー大2個＋クリアカード10枚 7,700円（税込）

＜オプション＞

- 全データ 5,500円（税込）- オリジナルソングムービー 5,500円（税込）- 全データ＆ムービーセット 6,600円（税込）

※フォトグッズをご購入の場合、別途送料を頂戴いたします。

※掲載フォトグッズはLittle on Tourプラン限定アイテムです。

※おひとりさま1プランのご購入をお願いいたします。

※ごきょうだい・お友達同士の参加の場合は連続（人数分）でのお時間のご予約・ご購入をお願いします。

※プリント可能サイズ：A4サイズまで。

※データは3日後マイページにてお渡し。

「Little on Tour」について詳細はスタジオキャラットおよびスタジオコフレの各ホームページと公式Instagramをご確認ください。

スタジオキャラットHP(https://www.caratt.jp/)、スタジオキャラット公式Instagram(https://www.instagram.com/studio_caratt/)

スタジオコフレHP(https://coffret-p.jp/)、スタジオコフレ公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret/)

03_スタジオキャラットSTUDIO CARATT

七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。

HP：https://www.caratt.jp/

04_スタジオコフレStudio Coffret

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/