【ニトリのアパレルブランドN+】 夏のワークスタイルを軽やかに。コーディネートに迷わない「ほんのりシアーシリーズ」が新登場

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年5月中旬より、忙しい毎日を送る女性に向けた「ほんのりシアーシリーズ」を、全国のN+店舗およびニトリネットにて順次販売開始いたしました。

「おしゃれを楽しみたい、でも悩む時間はない」大人女性の願いを形に

気温とともに湿度も上がる夏、毎朝の通勤服選びに頭を悩ませる女性は少なくありません。N+が提案する今夏の新作は、ほんのりとしたシアー（透け感）素材を採用。涼やかな抜け感をプラスしながらも、お仕事着に欠かせない「きちんと感」と「華やかさ」を演出し、悩まずに決まる理想のワークスタイルを提案します。

さらっとした清涼感のある素材は肌離れが良く、なめらかな着心地。同素材のアイテムを組み合わせることで、時短でスタイリッシュなセットアップスタイルが完成します。

商品ラインアップ：大人に似合う「ベージュ・ブラウン」の2色展開

モデル身長 168cm（Mサイズ/ベージュ着用）ほんのりシアーフレンチテーラードジャケット

【価格】4,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

暑い夏でもさらりと羽織れる、軽やかなフレンチテーラード仕様。カーディガン感覚で使えるリラックスシルエットが魅力です。同素材のパンツと合わせたセットアップなら、一瞬で「きちんと感」のあるワークスタイルが完成します。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077383s/

モデル身長 167cm（Mサイズ/ブラウン着用）ほんのりシアージレ

【価格】3,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

釦位置を高めに設定し、羽織るだけでスタイルアップして見える優秀アイテム。シンプルな装いにプラスするだけで華やかさが加わります。冷房対策としても活躍し、忙しい朝の「時短おしゃれ」をサポートします。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077567s/

モデル身長 168cm（Mサイズ/ベージュ着用）ほんのりシアーキーネックブラウス

【価格】2,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

胸元のホックがアクセントの、清涼感あふれる一枚。リラックスしたシルエットながら、ボートネックのような首元が上品さを演出します。なめらかな肌ざわりで、夏のオフィスカジュアルに重宝する便利なプルオーバーです。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077321s/

モデル身長 167cm（Mサイズ/ベージュ着用）ほんのりシアーＶネックチュニック

【価格】3,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

深いVネックと大胆なスリットが、女性らしい印象を与えるチュニック。気になる腰回りをカバーしつつ、軽やかな質感で重たく見えません。パンツとのセットアップで、悩まずに洗練されたコーディネートも楽しめます。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077505s/

モデル身長 167cm（Mサイズ/ブラウン着用）ほんのりシアーワイドパンツ

【価格】3,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

裾幅広めのマニッシュなシルエットに、シアー素材の抜け感をプラス。センタープレスが縦のラインを強調し、スタイルアップして見えるデザイン。「涼しさ」と「きちんと見え」を両立し、夏の通勤をスマートに彩る一本です。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077444s/

モデル身長 168cm（Mサイズ/ブラウン着用）ほんのりシアーバミューダパンツ

【価格】3,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【ポイント】

トレンドのハーフ丈を、センタープレスできれいめな大人仕様に。ひざ下丈とシアー感のバランスが絶妙な清涼感を演出します。安心の総裏仕様で透け感を気にせず、お仕事に集中できる一着に仕上げました。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633077628s/

ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、オンからオフまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。