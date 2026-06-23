パリ発ライフスタイルショップ　キャトル・セゾンが考える【SPECIAL　DAY】

株式会社私の部屋リビング

地域に根付いた伝統技術や職人の知恵が、

担い手不足や市場縮小によって失われつつあること。

海洋プラスチックをはじめ、循環しない素材が

環境に負荷を与えていること。

こうした社会課題を「知る」だけでなく、

「選ぶ」「買う」「使う」ことで“いい未来をつくる選択”に出会う日。

それがキャトル・セゾンの考える【SPECIAL DAY】です。

■取扱いブランド・商品

取扱い商品は店舗によって異なります。

≪ Q de Bouteilles （キュードブテイユ） ≫

Q de Bouteillesは2016年、フランスのリールで生まれ、装飾品やテーブルウェアのデザイン・製造しています。これまでに、55万本以上のボトルがアップサイクルされ、食卓や家の装飾として生まれ変わっています。

SDGsの観点から、素材はリサイクルガラスを使用し、廃棄物ゼロを目指した製造法で造られています。

Q de Bouteillesは、単にボトルをカットしてガラスをリサイクルするだけでなく、グラス、花瓶、エッグスタンド、ボード、キャンドル... と廃棄のボトルから全く新しい物語を生み出し、現代の生活に溶け込むシンプルで個性的なアイテムとして、「持続可能な世界」を生活の一部として気軽に取り入れていくことを提案しています。

商品の原産国はフランス、素材はリサイクルガラス、気泡やガラス面の歪みも商品の個性です。

ブランドの創立以来、美しい食卓に並ぶグラスは、ブランドを象徴するアイテムです。

商品名：ショートグラス

容量：約250ml（寸法は個体差あり）

カラー：シナモン・クリア・グリーン

価格：3,750円（税抜価格）

レモネードのボトルからインスピレーションを受けて誕生した足つきのグラスです。

エレガントなフォルムは特別な日のためのテーブルウエアとして、また、ワイングラスとして日々の食卓に。

商品名：ステムグラス

容量：約250ml（寸法は個体差あり）

カラー：シナモン×グリーン

クリア×シナモン

※画像の右側のグラスは、クリア×グリーンです

価格：6,000円（税抜価格）

熱と重力を利用してガラスを曲げ、料理の盛り付けに大活躍のプレートです。

商品名：プラッターリーフ

サイズ：長さ30×幅 12.5cm

価格：8,500円（税抜価格）

ボトルの上部を熱成型技術処理して作られたナイフレストです。

商品名：ナイフレスト

サイズ：長さ7×幅4×高さ1cm

カラー：シナモン・グリーン（画像はグリーン）

価格：2,200円（税抜価格）

≪ PUEBCO（プエブコ）≫

日常と非日常の環境をインテリアとして空間に描き出すデザインプロダクトです。

ユニークな発想を持ちながら上品で美しいアイテムを世界各国より独自の観点でセレクトしています。

インドでは、多くの労働者がこのようなバックを持っているのをよく見かけます。

工場で出たハギレを使っており、その安価さと丈夫さが重宝されているようです。

商品名：マーケットトートバッグ36

サイズ：W430×D230×H320mm

価格：2,800円（税抜価格）

原産国：インド

素材：コットン、ナイロン

カラフルなチェック柄に蛍光色の持ち手が映える、

カジュアルなドクメントバッグ。

本体は柔らかい素材のリサイクル生地が使われ、

持ち手はユーズドのベルトが使われており、

硬くしっかりとした作りで持ちやすい仕様。

商品名：ドクメントバックカラーAS

サイズ：W280×D100×H350mm

価格：2,300円（税抜価格）

原産国：インド

素材：リサイクル繊維

ウール混のリサイクルファブリックを使用したブランケット。

ブランケットとしてだけでなく、キャンプやビーチなどの

アウトドアシーンでも重宝します。

ソファーカバーやラグマットとしてもおすすめです。

商品名：クラブハウスブランケット

サイズ：1000×1600mm

価格：2,500円（税抜価格）

原産国：インド

素材：綿・ウール・ポリエステル他

リサイクルガラスからなるシンプルな花瓶。

廃棄されるガラスを細かく砕いて、カレットと呼ばれる原材料にして再利用しています。

独特の青みがかった色合いや、表面のゆらぎや気泡も特徴です。

商品名：リサイクルガラスベース

価格：1500円～2,500円（税抜価格）

原産国：インド

素材：ガラス

≪ きほんのうつわ ≫

地域の優れた産品やサービスの販路を開拓し、得られた知見や収益を生産者に還元する“地域商社事業”です。制作協力は、岐阜県多治見市で100年以上続く老舗窯元の『丸朝製陶所』。

“いつもの料理も、特別な料理も、どんな時でもワンランク上の食卓に”をテーマにデイリーユースでマルチに使えるうつわ作りをしています。

使われなくなった家庭用食器等を粉砕し、うつわの原料に混ぜたリサイクル土を高い技術により開発し、一部の商品原料として活用しています。

ベーシックでシンプルなデザインは毎日の食卓に使いやすいアイテムばかりです。色違い、サイズ違いを組み合わせると、また違った表情を見せてくれます。

日常の様々なシーンで手に取りたくなる器たちです。

食洗機・電子レンジ・オーブン（150度まで）対応可能です。

商品名：きほんのうつわ 大皿

サイズ：直径約24cm（リム約2.6cm）高さ約2.7cm

カラー：黒・白

価格：3,000円（税抜価格）

商品名：きほんのうつわ 小皿

サイズ：直径約16cm（リム約2cm）高さ約2.3cm

カラー：生成・灰

価格：1,750円（税抜価格）

商品名：きほんのうつわ カップ

サイズ：直径約８cm×高さ約5.5cm

容量：約200ml

カラー：生成・灰青

価格：1,800円（税抜価格）

商品名：きほんのうつわ 切立皿

サイズ：直径約21cm 高さ約1.5cm

カラー：白・灰

価格：2,500円（税込価格）

商品名：きほんのうつわ 日々ボウル

サイズ：直径約16.5cm 高さ約7cm

容量：約800ml

カラー：白・深緑

価格：3,200円（税抜価格）

≪ ライスサック ≫

防湿性、通気性、強度を備えた丈夫な収納袋。名前の通り、お米を収納する袋です。

米袋の製造工場で働く人たちと米袋の新しい価値を考え出来上がったプロダクトで、地域産業への貢献と、高い品質と技術が背景に有ります。

国の品質基準で厳しく管理された「重包装袋」で収納バッグです。

安全や作業性を考えて管理されており、特殊な紙の3層構造でできています。

水に強く、軽い素材が特徴で、植栽のカバーや、汚れた衣類、生活感が出てしまう場所の目隠しなど,用途や置き場所を選ばず使えて、空間にリラックスした抜け感を生み出します。

商品名：ライスサック

サイズ：W48×D18×H37cm

デザイン・カラー：写真左より

バーイエロー / アブストラクトホワイト / ネットパープル

原産国：日本（福島県二本松市）

素材：紙

価格：619円（税抜価格）

≪ ABE HOME SHOSE 帆布バブーシュ ≫

製造会社の阿部産業は、1919年 草履の仲買として創業。

昭和40年代に生活様式の変化から草履に代えて、室内履きの製造を始め、時代の変化に対応したあらゆる室内履きを製造しています。

創業99年目の2018年には、「スリッパ」という言い回しを「ホームシューズ」と改め、ファクトリーブランドの「ABE HOME SHOES」が誕生。

海外生産の安価なスリッパとの競合や、後継者不足で産業維持が課題になるなか、「ABE HOME SHOES」や「かほくスリッパ」といったブランディングでの販売強化の他、職人技という伝統を次世代に残す為の新しいビジネスモデルの模索を続けています。

商品名：帆布バブーシュ

サイズ：Mサイズ23～25cm）

Lサイズ（25～27cm）

カラー：M：レッド/イエロー/ターコイズ/グレー

L：ターコイズ/オリーブ/グレー

価格：M 3,400円、 L 3,600円（何れも税抜価格）

原産国：日本（山形県）

素材：表生地 綿100％、中芯材 EVA・ウレタン、

底面在：PVC

≪ Hannah Turner（ハンナターナー） ≫

1991年、創設者のハンナが大学の卒業制作展で販売した作品がきっかけで誕生。

ハンナの作品はユーモアに溢れており、国内外のギャラリーやショップで展示され、熱狂的なコレクターが増えていきました。

陶器製品は、全て職人と環境を大切にする小規模な家族経営の窯元で手作りされています。

ハンナターナーでは廃棄物の削減や、環境保全のためにできることに最大限取り組んでおり、パッケージはすべてリサイクル段ボールを利用、プラスチックは極力使用しないなど、産業面、環境面において可能な限り、持続可能であろうとしています。

商品名：ハンナターナー ソルト＆ペッパーボトル

写真左より

ピーコック 4,500円（税抜価格）

サイズ：ソルト・ペッパーとも W5.5×D3.4×H11.4cm

キャット 4,800円（税抜価格）

サイズ：ソルト W4.5×D4×H10cm

ペッパー W5.3×D3.4×H8.5cm

ドッグ 5,000円（税抜価格）

サイズ：ソルト W5×D4.5×H8cm

ペッパー W4.5×D5.5×H9cm

ペンギン 5,000円（税抜価格）

サイズ：ソルト W4×D5×H7cm

ペッパー W4×D5×H8cm

原産国：スリランカ

素材：陶器

商品名：ハンナターナー トレイ

ハンナターナーのイラストから飛び出してきたような動物が描かれたトレイ。アクセサリーや鍵などを置くのに便利です。スリランカの職人が一つ一つ手作業で丁寧に作られています。

写真上から時計回りに

スワン サイズ：W14×D8.5×H2cm

ペンギン サイズ：W9×D14.5×H2cm

キャット サイズ：W11.5×D9×H2cm

ドッグ サイズ：W13.5×D8.5×H2cm

価格：全て3,000円（税抜価格）

原産国：スリランカ ／ 素材：陶器

商品名：ハンナターナー オリジナルブレンドティー

優しい眼差しで自然と環境保護をコンセプトのティーコレクション。パッケージには、それぞれの紅茶をイメージしたハンナターナーのイラストが描かれていいます。

左：ハンナズアールグレイ

アッサムとセイロンに爽やかなベルガモットオレンジのフレーバー

右：ハンナズティーガーデン

セイロンブレンドにアプリコットやマンゴーの組み合わせ

上：ハンナズモーニング

ケニア、アッサム、セイロンを使ったモダンスタイルのブレンド

内容：ティーバッグ/2g×7パック

箱サイズ：W9.5×D5.5×H8.3cm

価格：1,380円（税抜価格）

≪ リサイクルウッドの小家具 ≫

リサイクルの木材を使用した小家具。アンティークの風合いを忠実に再現しヴィンテージ風に仕上げています。小さなささくれやへこみも味わいとなるアイテムです。

商品名：キュリオジテコレクションボックス

昔ながらなシンプルな道具箱。中が見えるガラス扉付きのBOXと引き出しに収納できます。タイトル書きラベルを入れる金具がついており、中身の整理にも便利。

サイズ：W55×D25×H24cm

上部BOX内寸：W7.7×D10.5×H5cm（12区分）

引き出し内寸：W10.3×D21×H5cm（8個）

価格：17,000円（税抜価格）

原産国：中国

素材：鉄・ガラス・木材（リサイクルウッド）

商品名：カンパーニュミニチェスト６ドロワ

ヴィンテージ風な仕上げを施し、アンティークの引き出しを忠実に再現した新オウルなオールドモデルです。木の風合いやつまみのパーツなど細部にまで拘り、長く共に過ごしてきたかのようは雰囲気を醸し出しています。

サイズ：W30×D14×H26cm

価格：9,800円（税抜価格）

原産国：中国

素材：鉄・木材（リサイクルウッド）

【キャトル・セゾンについて】

1968年、パリで誕生した「キャトル・セゾン」は、1987年に日本1号店を自由が丘に開業し、来年40周年の節目を迎えます。（※現在パリの店舗は閉業）

ブランド名の「キャトル・セゾン（Quatre Saisons）」はフランス語で四季を意味し、「自然を感じながら豊かに住まうパリの暮らし」をテーマに掲げています。

私たちが大切にしているのは、「地域の生活者の日々の暮らしを、豊かな喜びで満たすこと」。古き良きフランス文化と、日本の生活文化の融合、ナチュラルな暮らしに寄り添うデザインやアート、そして新しい機能を自由に組み合わせることで、創造的なライフスタイルをご提案します。

「キャトル・セゾン」のアイテムには、パリへの憧れが感じられる優しさや美しさ、楽しさ、そして驚きがあります。まるで大切な人を自宅に招き入れるような温かさと安心感を届けること。それこそが、ブランドが一貫して追い求めてきた価値です。

https://www.quatresaisons.co.jp/