アルル制作所、熊本の中小企業向け「SEO/MEO/LLMO無料診断」を開始

株式会社アルル制作所

熊本を拠点にWebマーケティング支援を行うアルル制作所は、熊本の中小企業・地域店舗向けに、SEOとMEO、そしてLLMOの現状をまとめて可視化する新サービス「アルルのSEO/MEO/LLMO無料診断」を開始しました。

LLMOとは

ChatGPTなどのAIに質問したときに、自社が紹介されやすくするための対策のことです。

これまでのSEO/MEOが「Google検索やGoogleマップで見つけてもらう」ためのものだったのに対し、LLMOは「AIの回答の中で選んでもらう」ための対策、というイメージです。

このサービスでは、Webサイトの検索順位やページ構成、競合サイトの状況に加え、Googleビジネスプロフィール、Googleマップ上での見え方、口コミ状況、地域検索における競合比較までを一つのレポートにまとめてお渡しします。

熊本でSEO対策に取り組みたい企業や、Googleマップからの集客を強化したい店舗、今後増えていくAI対策に向けて、現状把握から改善の優先順位づけまでをサポートします。

SEO/MEO/LLMO無料診断はこちら：

熊本県限定！SEO無料診断 :https://aruru.co.jp/seo_exam/充実のSEO/MEO/LLMOレポートを無料でお届けします。お気軽にお申し込みください。

サービス開始の背景

SEO診断サンプル画面

近年、地域の中小企業や店舗にとって、Google検索やGoogleマップで見つけてもらうことは、集客において非常に重要になっています。

特に熊本では、工務店、整体院、美容室、士業、飲食店、クリニック、リフォーム会社、地域サービス業など、多くの業種で検索から比較・検討が行われています。

たとえば、以下のような検索です。

「熊本 SEO」

「熊本市 工務店」

「熊本 整体」

「熊本 美容室」

「地域名 サービス名」

しかし、実際には次のような悩みを持つ事業者も少なくありません。

・「ホームページはあるのに問い合わせが増えない」

・「熊本の競合サイトが検索上位に出ている理由がわからない」

・「Googleマップで自社がなかなか表示されない」

・「SEOやMEOに取り組みたいが、何から改善すればよいかわからない」

・「広告だけに頼らず、検索からの集客基盤を作りたい」

LLMO対策に

SEOでGoogle検索結果の順位を競うような、「数値を追い求める施策」だけではいつまで経っても成長しません。

SEO/MEOには、自社Webサイトでどのようにお客さんの目に映っているか、どのように伝わっているかが重要です。

近年では、AI対策、いわゆるLLMOの重要度が高まってきました。

これらは、検索結果の順位を上げるための「攻略法」ではありません。AIは、Webサイトに書かれている情報をもとに「この会社はどんな会社なのか」「何を大切にしているのか」を読み取り、それをそのままユーザーに伝えます。

つまり、AIは会社の"代弁者"のような存在になっているのです。

ですから、LLMO対策で本当に大切なのは、テクニックではなく「自社ブランド」がWebサイトにきちんと反映されているかどうかです。

自社が本当に大切にしている価値観や強みが、

- 言葉としてサイトに表れているか- 商品やサービスの説明が、実際の想いやこだわりとズレていないか- 会社としての方向性が、サイト全体を通して一本の筋として通っているか

これらが曖昧だったり、ブレていたりすると、AIも正しく会社を理解できず、結果としてユーザーにも誤った印象や薄っぺらい情報しか伝わりません。

逆に、自社の方向性がまっすぐで、Webサイトにそれが正直に、まっすぐ反映されていれば、AIは自然とその会社らしさを汲み取り、ユーザーに的確に伝えてくれます。

小手先のテクニックでAIを"だます"のではなく、自社の在り方そのものを誠実に伝える。LLMO時代に本当に成長する会社は、そういう会社なのだと思います。

この無料レポートでは、AIに自社がどのように取り扱われるのか？を読み取ることができます。

「SEO/MEO/LLMO無料診断」の特徴

1. マーケティング分析(3C/STP/カスタマージャーニー)で立ち位置を整理

SEOやMEOの改善は、いきなり個別ページの修正から始めるものではありません。まず大切なのは、「自社が市場の中でどこに立っているのか」を整理することです。

このサービスでは、3C分析(市場・顧客/自社/競合)、STP分析(誰に・どう向き合うか)、カスタマージャーニー(お客様が検索してから問い合わせるまでの流れ)を使って、現状を可視化します。

たとえば工務店であれば--

お客様は何を求めているか(予算、自然素材、性能への安心感、口コミなど) 自社の強みはどこにあるか(自由設計、丁寧な伴走、地域密着など) 競合と比べてどこに勝ち筋があるか

これらを整理することで、「何のために、どのページを、どう改善するのか」という土台がはっきりします。

2. 熊本の地域検索を意識したSEO調査

単に検索順位を確認するだけでなく、熊本エリアでの検索ニーズや競合状況を踏まえて、Webサイトの改善ポイントを整理します。

たとえば、工務店であれば、次のようなキーワードを確認します。

- 「熊本 工務店」- 「熊本 注文住宅」- 「熊本 自然素材の家」- 「熊本 家づくり」

業種やサービス内容に合わせた検索キーワードを確認し、上位表示に向けて不足しているページや情報を分析します。

検索順位だけを見るのではなく、見込み客がどのような言葉で検索し、どのような情報を見て問い合わせを判断しているのかまで確認します。

3. Googleマップ対策まで含めたMEO調査

地域ビジネスでは、Google検索だけでなくGoogleマップでの見え方も重要です。

このサービスでは、Googleビジネスプロフィールの登録情報、口コミ数、評価、投稿状況、写真、サービス内容、競合との違いなどを確認し、自社に不足している情報を洗い出します。

MEO分析の一部（サンプル画面）

そのうえで、Googleマップ上で見つけてもらいやすくするための改善点を整理します。

- 「熊本市 整体」- 「熊本 美容室」- 「熊本 工務店」- 「熊本 飲食店」

このように、地域名と業種名で検索されたときに、自社がどのように表示されているかを確認します。

3. 競合サイトと比較しながら改善点を可視化

SEOやMEOでは、自社だけを見ても改善点がわかりにくいことがあります。

そこでこのサービスでは、熊本エリアや対象地域の競合サイト、Googleビジネスプロフィール、口コミ、ページ構成、コンテンツ内容を比較します。そのうえで、自社に足りていない情報を整理します。

4. 専門用語に頼らない、わかりやすいレポート総合スコアでは数値で状況を確認できます（サンプル画面）

SEOやMEOは専門用語が多く、レポートを受け取っても「結局何をすればいいのか」がわかりにくい場合があります。

「アルルのSEO/MEO/LLMO無料診断」では、経営者や店舗責任者にも伝わりやすいように、現状・課題・改善案をわかりやすく整理します。

数字や順位だけでなく、以下のような内容を具体的に確認できます。

・「なぜ問い合わせにつながりにくいのか」

・「どのページを改善すべきか」

・「Googleビジネスプロフィールで何を追加すべきか」

・「熊本の競合と比べて何が不足しているのか」

・「どの順番で改善すると進めやすいのか」

主な調査内容

アルルのSEO/MEO/LLMO無料診断では、主に以下の項目を調査します。SEO対策、MEO対策についての指標が充実しています。

こんな企業・店舗におすすめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86040/table/7_1_fc76ca8c23851ee8a663e135e5ca55c8.jpg?v=202606231051 ]

アルル制作所のSEO・MEO調査サービスは、次のような事業者におすすめです。

- 熊本でSEO対策を始めたい中小企業- ホームページからの問い合わせを増やしたい企業- Googleマップからの集客を強化したい店舗- 熊本の競合サイトが検索上位に出ている理由を知りたい企業- Web広告だけに頼らない集客導線を作りたい企業- SEOやMEOの現状を一度整理したい事業者- サイトリニューアル前に改善点を把握したい企業- 工務店、整体院、美容室、士業、飲食店、地域サービス業など、地域検索との相性が高い業種- 調査後の改善支援にも対応

この無料診断のほか、アルル制作所では、調査レポートの作成だけでなく、必要に応じてWebサイト改善やコンテンツ制作、Googleビジネスプロフィールの改善、SEO記事設計、MEO運用、広告運用、AI活用支援まで対応しています。

・「調査結果を見ても、自社だけで改善するのは難しい」

・「どのページから直せばよいか相談したい」

・「熊本でSEOに強い相談先を探している」

このような企業に向けて、調査後の改善提案や実行支援も行います。30分の無料相談もありますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス概要

サービス名：アルルのSEO/MEO/LLMO無料診断

対象：熊本の中小企業、地域店舗 （※法人のみ。個人事業主はご遠慮いただいております)

内容：SEO調査、MEO調査、LLMO調査、競合分析、サイト構成確認、Googleビジネスプロフィール確認、改善提案レポート作成

対応エリア：熊本県

提供開始日：2026年6月20日

無料SEO診断 :https://aruru.co.jp/seo_exam/

株式会社アルル制作所

熊本を拠点に、中小企業・店舗向けにSEO・MEO・LLMO対策を中心としたWebマーケティング支援を行う「アルル制作所」。検索順位だけでなく、自社の強みが正しく伝わるWebサイトづくりをサポートしています。

公式サイト：

https://aruru.co.jp/