“バックスタイル”を競うヘアコンテスト『REMILA BHC 2026』年間グランプリ決定

株式会社リサスティー

株式会社リサスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤翔太）は、2026年5月19日（火）、ビューティーワールド ジャパン 東京 公式ステージにて、『REMILA BHC 2026』授賞式を開催いたしました。

本コンテストには、第1期～第3期を通して全国の美容師・サロンより約220作品が集結。

授賞式では、クリエイティブ部門・リアリティー部門それぞれの年間受賞作品を発表いたしました。

当日は多くの美容業界関係者が来場し、会場は大きな盛り上がりを見せました。

審査員には、川畑タケル氏（BEAUTRIUM）、照屋寛倖氏（in chelsea）、suzuna氏（JURK）、米澤香央里氏（Hank.）、堀江昌樹氏（Hank.）、高木達也氏（ROSE）、内田聡一郎氏（LECO）といった、美容業界を代表する7名が参加。バックスタイルの美しさや表現力など多角的な視点から審査が行われました。

クリエイティブ部門 年間グランプリ

クリエイティブ部門グランプリは、LECOの萩原理桜さんが受賞しました。

受賞作品のテーマは「Flourish（フローリッシュ）」

萩原さんは美容師3年目のアシスタントとして本コンテストに挑戦。

バックスタイルの美しさと独創性を高いレベルで表現した作品が評価され、グランプリ受賞となりました。

受賞後のコメントでは、「賞金はまず、お母さんのために使いたい」と語るとともに、家族やサロンスタッフ、そして所属サロンLECOの代表であり目標とする内田聡一郎氏への感謝を述べました。

また、「お客様により美しいうなじを提供できるよう、サロンワークでもさらにチャレンジしていきたい」と今後の抱負を語りました。

リアリティー部門 年間グランプリ

リアリティー部門グランプリは、AYOMOTの杉村真奈美さんが受賞しました。

受賞作品は、結婚式を控えたお客様とともに、約1年をかけてネープケアに取り組んだストーリーを表現した作品です。

「本当はアップスタイルにしたいけれど、襟足に自信がない」

そんなお客様の想いに寄り添い、一生に一度のウェディングで後悔のない選択をしてほしいという願いから、挙式当日に向けたネープケアがスタートしました。

ご来店のたびに状態を確認しながら施術を重ね、少しずつ自信を育んだ結果、挙式当日はシンプルかつ個性のあるシニョンスタイルを選択。美しいバックスタイルを実現しました。

審査員の高木氏からは、「結婚までの1年近くにわたるストーリーを作品から感じ取ることができた」と高い評価を受け、グランプリ受賞となりました。

お客様の悩みや人生の節目に寄り添いながら、美しさだけでなく自信を提供する美容師の価値を表現した作品として高く評価されました。

多くの美容業界関係者が来場

授賞式は、ビューティーワールド ジャパン 東京 会議棟 レセプションホールにて開催。

受賞作品の発表・表彰に加え、一般投票企画も実施され、多くの美容師・美容業界関係者にご参加いただきました。

会場では、美容師たちの想いや作品に対して大きな拍手が送られ、REMILA BHCが目指す“バックスタイル文化”への関心の高さを感じられる時間となりました。

REMILA BHCは今後も、美容師の新たな表現や価値発信の機会を創出するとともに、“バックスタイル”という新たな美容文化の発展を目指してまいります。

『REMILA BHC 2027』につきましても開催を予定しております。

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国800台以上導入され、理美容業界に新たなメニュー価値を提案。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界に新たなメニュー価値を提案し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区南平台町1-9

南平台宝来ビル8階

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127