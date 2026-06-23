小籠包や海老腸粉など飲茶と中華スイーツが食べ放題。壺中天の新ランチセット販売開始 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)の最上階に位置する中華レストラン「中国料理 壺中天」にて、ランチタイム限定の新セットメニューを、2026年7月1日(水)から期間限定販売いたします。今回登場するのは、本格中華を気軽に楽しめるランチセットに、飲茶4種とスイーツ6種の食べ放題を組み合わせた新メニュー。気軽に楽しめる価格帯と満足感を兼ね備えたランチセットとして、女子会やご友人とのランチ、ご家族でのお食事など、幅広いシーンでご利用いただけます。

飲茶4種＆中華スイーツ6種食べ放題のセット

本セットは、主菜・スープ・サラダと彩り豊かな全4品に加え、オーダーバイキング制の飲茶4種盛り合わせとデザートが食べ放題でついてくるランチ限定のメニューです。

■セットメニュー

・飲茶(食べ放題)

[小籠包・豚肉焼売・翡翠餃子・海老腸粉の計4種]

・デザート(食べ放題)

[杏仁豆腐・ミルクティープリン・ジャスミン茶香るゼリー

中華風葛餅・紅イモアイス・フルーツの計6種]

・酸辣湯

・トマトとハム、青菜の炒飯

・海鮮煮込み豆腐

・彩り野菜サラダ

飲茶4種とスイーツ6種の食べ放題メニュー

小籠包

噛んだ瞬間にあふれ出す肉汁の豊かさが、小籠包の最大の魅力。

薄皮のやわらかな口どけとともに、スープの旨みが口いっぱいに広がります。

豚肉焼売

豚肉の旨みをしっかりと感じられる、食べ応えのある焼売。

シンプルな素材ながら旨みがしっかりと感じられ、点心の中でも特に幅広い世代から親しまれる定番の味わいです。

翡翠餃子

目を引く翡翠色の皮は、ほうれん草を練り込んで仕上げた色鮮やかな逸品。食べる前から気分が上がるその美しさとともに、やさしい口当たりと素材の風味をやさしく包み込んだ、彩り豊かな一品です。

海老腸粉

ツルリとした喉越しのよい米粉生地に、ぷりっとした海老を包んだ海老腸粉。

口の中でとろけるようなやわらかさと、海老の弾力が楽しい香港式点心の定番メニューです。

全種6種の中華スイーツ

食事の締めくくりには、中華スイーツ全6種も食べ放題でご用意。

好きなものを好きなだけ、食後の最後までお楽しみ下さい。

ディナーのご案内

- なめらかな口どけの「杏仁豆腐」- ミルクティーの香りが漂う「ミルクティープリン」- ジャスミンの上品な風味が際立つ「ジャスミン茶香るゼリー」- もちもちとした食感の「中華風葛餅」- 沖縄の老舗アイスメーカー・ブルーシールの「紅イモアイスクリーム」- 盛り合わせでご用意「季節のフルーツ」※写真はイメージです

夜の壺中天では、素材と味わいにこだわり抜いたディナーコースをご用意しています。日常使いに嬉しい「成都コース」、沖縄ブランド豚あぐーや地元の鮮魚を中心に構成した「廬山コース」、鮑・フカヒレ・国産牛サーロインなど贅沢な食材を味わえる「九寨溝コース」等、シーンや予算に合わせてお選びいただけます。

個室のご案内

成都コース廬山コース九寨溝コース

壺中天では、プライベートな時間を大切にされるお客様のために個室をご用意しております。

記念日や接待、家族でのお集まりなど、さまざまなシーンにご利用いただけます。

最上階ならではの落ち着いた雰囲気の中で、周囲を気にせずゆったりとお食事をお楽しみ頂けます。

概要とご予約

ラグナガーデンホテルとは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/235_1_b97359a717bfdf86c624d5141c06e66b.jpg?v=202606231051 ]【中国料理 壺中天】のご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-kochuten/reserve[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/235_2_15002123348310d1812d628a4b2d1245.jpg?v=202606231051 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510