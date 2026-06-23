フランスで13万部超えの大ヒット絵本『おしりさかな』6月24日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は6月24日に『おしりさかな』（絵：マガリ・ル・ユッシュ 文：ポーリーヌ・パンソン 翻訳：ふしみみさを）を発売いたします。

あらすじ

フランスで13万部超えの大ヒット！「へん」なことが「すてき」変わる。 新しい自分と出会える絵本おしりのかたちにそっくりな「おしりさかな」。その姿をコンプレックスに感じていましたが、チーズそっくりなチーズさかなと楽しく過ごすことで自分の良さを再発見していきます。カラフルなイラストを通じてルッキズムやいじめの問題、自己回復などのメッセージを軽やかに伝える内容が、フランスで大ヒット！ 発売1年でフランス国内13万部を突破した話題の絵本、待望の翻訳版です。

書籍概要

書名：『おしりさかな』

https://pie.co.jp/book/i/6069/

仕様：B5判変型（220×190mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,500円+税

ISBN：978-4-7562-6069-7 Ｃ8798

絵：マガリ・ル・ユッシュ 文：ポーリーヌ・パンソン 翻訳：ふしみみさを

発売日：2026年6月24日

発行元：パイ インターナショナル

著者紹介

マガリ・ル・ユッシュ

児童文学作家・イラストレーター。ストラスブールの高等装飾美術学校のイラストレーション科を卒業後、2004年よりパリを拠点に作家、イラストレータとして活動。多数の児童書、バンドデシネ等を手がけており、2021年には『NOWHRE GIRL』（未邦訳）にて複数の文学賞を受賞。

ポーリーヌ・パンソン

アニメーションの映画監督、脚本家、絵本作家、児童文学作家。ストラスブールの高等装飾美術学校のイラストレーション科を卒業後、エコール・ド・ラ・プードリエールにてアニメーション映画制作を学び、2006年よりアニメーションの脚本家および監督として活動。レミ・シャイエ監督の長編映画『フルール』の脚本を共同執筆するほか、監督した短編アニメーションで多数の賞を受賞している。

ふしみみさを

フランス語、英語を中心に200冊以上の児童書を翻訳。主な訳書に『うんちっち』（あすなろ書房）『ムカムカドッカーン！』『だれだって』（小社刊）他多数。創作絵本に『ちらかしさんとおかたしさん』（教育画劇）など。

日本語版発売に併せて、著者のマガリ・ル・ユッシュさんとポーリーヌ・パンソンさんからメッセージをいただきました！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FyKBIaXflTI ]

書籍に関するお問い合わせ

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