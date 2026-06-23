人気観光地・箱根湯本駅前に、昼は蕎麦処、夜は囲炉裏を囲む酒処。旅人の英気を養う新たな憩いの場、～鳥焼と蕎麦～「箱根いろり焼 雲助」6月24日（水）グランドオープン

株式会社JSフードシステム

小田原・箱根エリアを中心に飲食店を展開する株式会社JSフードシステム（本社：神奈川県小田原市入生田、代表取締役：田川順也）は、現在展開する店舗としては11店舗目となる食事処として、鳥焼と蕎麦「箱根いろり焼 雲助」を2026年6月24日（水）、箱根湯本にオープンいたします。

箱根いろり焼 雲助

箱根湯本駅より徒歩3分。

箱根湯本駅前商店街から一本入った、どこか懐かしい箱根の風情が残る「桜通り」に『箱根いろり焼 雲助』がオープンいたします。

箱根湯本駅周辺は観光客で賑わう一方、夜間に営業する飲食店が比較的少なく、夕食やお酒をゆっくり楽しめる場所が限られているという一面があります。

「箱根いろり焼 雲助」は、旅の一日の締めくくりに、美味しい食事とお酒をゆったりと楽しめる場所として、箱根を訪れる皆様へ新たな夜の過ごし方をご提案いたします。

またランチタイムには、自慢の自然薯を使用した蕎麦をはじめ、いなり寿司や巻き物など、和の味わいを気軽に楽しめるお食事をご用意しております。

観光の合間のお食事や、散策途中のひと休みにもお気軽にお立ち寄りください。

箱根いろり焼 雲助 店内

囲炉裏を囲む、楽しい旅のひと時

「箱根いろり焼 雲助」は、昼は旅の合間に気軽に立ち寄れる食事処として、夜は囲炉裏を囲みながら酒と肴を楽しめる酒処として営業いたします。

店内には囲炉裏を設え、ゆったりとした時間を演出。

箱根路を巡る旅の途中や、一日の締めくくりに、心ほどけるひとときをお楽しみいただけます。

店内利用イメージ

店名の由来となった「雲助」とは、かつて箱根の険しい街道で旅人や荷物を運び、人々の旅を支えた駕籠かきたちのこと。

「箱根いろり焼 雲助」では、その名にあやかり、旅の疲れを癒やし、次の目的地へ向かう活力を届ける“英気を養う食事処”を目指しています。

駕籠かきイメージ

旅の英気を養う”エネルギーチャージ飯”

提供するのは、雲助たちが旅の前に力をつけるために頬張ったような、手軽で力強い“エネルギーチャージ飯”。

看板メニューの「雲助名物 鳥焼」は、鶏手羽一本を豪快に焼き上げた食べ応えのある一品。

特製の甘だれに漬け込み、香ばしく焼き上げた手羽は、ひと口かぶりつけば溢れる旨みと芳醇な香りが口いっぱいに広がります。

お酒のお供としてはもちろん、ごはんとも相性抜群です。

雲助名物 鳥焼

ランチタイムの主役となるのは蕎麦。

なかでもおすすめは自社農園で育てた自然薯を使用した「自然薯とろろ蕎麦」です。

古くから滋養豊かな食材として親しまれている自然薯は、力粘り粘りと豊かな風味が特徴。

箱根名物の自然薯と蕎麦を合わせた一杯は、旅の活力を支える一杯となっています。

自然薯とろろ蕎麦

温泉地・箱根らしい料理として提供する「箱根温泉蒸し」は、温泉水を使用し、豚肉やしらすのシュウマイや地元で採れた野菜などを蒸し上げた料理。

素材本来の旨みを引き出し、ヘルシーでありながら満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

箱根温泉蒸し

そのほか、素材にこだわった「箱根肉豆腐」や、当店オリジナルの「八味唐辛子」を使用したスパイシーな「手羽先の八味揚げ」など、箱根の素材や風土を感じられる料理を取り揃えました。

箱根肉豆腐手羽先の八味揚げ

また、お酒とともに楽しめる「あて巻き」もご用意。

シャリを少なめに仕立てることで、厳選した具材の旨みをより一層引き立て、お酒を片手に気軽につまめる酒肴として仕上げています。

旅人の英気を養う、箱根の新たな食の拠点へ

今後は、店舗前の立地を活かし、「しらすピザ」や「箱根いなり」、「助六」などのテイクアウトメニューも順次展開予定です。

囲炉裏のぬくもりを感じながら、美味い飯を頬張り、酒を酌み交わし、英気を養う。

「箱根いろり焼 雲助」は、旅人の疲れを癒やし、次の目的地へ向かう活力を届ける場所として、そして箱根の夜を楽しむ新たな選択肢として、多くの方に愛される店舗を目指してまいります。

人気観光地・箱根を訪れる皆様にとっての新たなグルメスポットとして、ぜひご注目ください。

■「箱根いろり焼 雲助」概要

店名 ： 箱根いろり焼 雲助（はこねいろりやき くもすけ）

所在地 ： 〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本691-12

電話番号 ： 050-8885-9114

オープン ： 2026年6月24日（水）

営業時間 ：11:00 ～ 22:00（最終入店21:30）

主な提供メニュー： 蕎麦・一品料理・アルコールメニュー

席数 ： 27席

食事の価格帯 ：2000円 ～ 5000円

URL ：https://www.hakone-kumosuke.com

■会社概要

商号 ： 株式会社ＪＳフードシステム

代表者 ： 代表取締役 田川 順也

所在地 ： 〒250-0031 神奈川県小田原市入生田165

設立 ： 2007年12月

事業内容 ： 飲食事業、及び海産物の製造販売

資本金 ： 1,800万円

URL ：https://js-fs.net/