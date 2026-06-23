キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」（レッティ）を運営するRetty株式会社と業務提携

Payn株式会社

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を提供するPayn株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下恭平、以下「当社」)は、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」を運営するRetty株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：平野雅也、以下「Retty」)と業務提携いたしました。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

当社は、飲食店、宿泊施設など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、キャンセル料の請求および回収業務を自動化するツール「Payn」( https://payn.io ）を提供しています。

これらの予約が発生する業界では、予約したお客様が来ない無断キャンセル（いわゆる「ノーショー」）や、キャンセル料請求に伴う業務負担、さらに請求しても支払われない未回収リスクなど、キャンセルに起因する多くの課題が存在しています。

こうした業界課題を解決すべく、当社は2022年3月に創業し、同年10月に「Payn」をリリースしました。現在では、飲食店、宿泊施設を中心に、全国の様々な事業者に導入いただいております。

また、2026年には弁護士法人GVA法律事務所による法律面の監修および業界団体の協力を得て作成した『キャンセル料請求・回収 実践ハンドブック』の無料公開を開始し、全ての事業者が法的根拠に基づいたポリシー策定から、キャンセル被害を最小にする予防策、具体的な回収実務と持続可能な発展ができる啓蒙活動を行っています。

キャンセル料請求・回収 実践ハンドブックはこちら（https://payn.io/#resources）

Rettyとの販売パートナーシップで、飲食店のキャンセル対策導入をさらに加速

この度、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」を運営するRetty株式会社と、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」を提供するPayn株式会社は、飲食業界における無断キャンセル・直前キャンセル対策の普及を目的に、業務提携を開始いたします。

本提携により、Rettyの営業担当者を通じて、既存および新規のRetty契約店舗に対し、Paynのキャンセル料請求・回収自動化サービスのご紹介・ご提案を行います。Rettyは全国の飲食店との接点を持ち、店舗運営の現場課題に寄り添ったソリューション提案を強みとしており、日頃から接点のあるRetty担当者から自店舗の運営実態に即した形でPaynを検討できるため、飲食店にとって導入検討のハードルが下がり、キャンセル対策に着手しやすい環境が整います。

これにより、これまで「請求業務の煩雑さ」「お客様への請求に対する心理的な抵抗」といった理由でキャンセル料の回収を諦めてきた飲食店にも、自店舗のビジネスをキャンセル被害から守るという選択肢が届きやすくなります。

Paynは、キャンセル料の請求・回収が当たり前に行われる世界を業界のスタンダードとして根付かせていくことを目指しており、今回のRettyとの提携はその実現に向けた重要な一歩です。今後も多様なパートナーとの連携を通じて、業界全体のキャンセル対策の整備に貢献してまいります。

会社概要

Retty株式会社について

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」

Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。



iPhoneアプリ： https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=me.retty

Retty株式会社 https://corp.retty.me/



会社名 Retty株式会社（Retty,Inc.）

代表者 代表取締役社長 平野 雅也

所在地 東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2階

事業内容 実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」の運営

代表者プロフィール

Payn株式会社

代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。

これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジへ。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社名 ：Payn株式会社

住所 ：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者 ：代表取締役CEO 山下 恭平

設立 ：2022年3月

会社HP：https://payn.io/about