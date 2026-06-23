社内文書を活かす業務AI「相棒AI」、デジタル化・AI導入補助金2026の対象ITツールに採択

株式会社デイワン

株式会社デイワン（本社：東京都港区、代表取締役：月森 隼人）が提供する業務特化型AI「相棒AI」は、2026年5月25日付で、「デジタル化・AI導入補助金2026」の通常枠における対象ITツールとして、独立行政法人中小企業基盤整備機構により採択されました。

これにより、対象事業者は補助金を活用し、社内文書やナレッジをもとに回答する業務AI「相棒AI」を、自己負担を抑えて導入できます。

採択に伴い、当社は「相棒AI 補助金活用相談窓口」を開設しました。補助金の対象可否、お客様の業務における活用イメージ、申請準備、導入後の運用設計まで一貫してご相談いただけます。

中堅・中小企業で高まる業務AI活用のニーズ

生成AIの活用が広がる一方で、中堅・中小企業では、費用対効果や社内運用体制への不安から、AI導入に踏み出しにくいケースも少なくありません。

当社が支援する中でも、以下のような課題が多く見られます。

- 費用対効果が見通せず、意思決定が止まる- 汎用AI（ChatGPT等）では自社業務の文脈を捉えきれない- 業務に組み込むための設計・運用人材が社内にいない

こうした課題を抱える企業が、自社業務に合ったAIを導入しやすくなるよう、当社は「相棒AI」をデジタル化・AI導入補助金2026 通常枠の対象ITツールとして申請し、このたび採択されました。

社内ナレッジを活かす「相棒AI」

相棒AIは、企業の考え方や意思決定、ナレッジを整理し、現場にある「対応する・考える・教える」といった負担をAIに任せる業務特化型のAIプロダクトです。

相棒AI図解

社内資料を読み込ませ、AIが回答する仕組み（RAG）を備えており、一般的な生成AI利用で課題になりやすい回答の根拠不明瞭さを抑え、社内文書・規程・過去ログ・法令などの一次情報を参照したうえで、根拠を示した回答を生成します。

相棒AIスマホ版チャット画面（※画面はデモです）

相棒AIのWeb版チャット画面（※画面はデモ環境です。表示内容はデモ用のものです）

利用する生成AIモデルは、ChatGPT、Gemini、Claudeなどから要件に合わせて選択できるほか、LINE・Slack・Teams・BoxなどのチャットツールやストレージとAPI連携し、既存業務に組み込めます。

相棒AIの主な特長は以下の3点です。

1. 自社の文書やデータに基づいて回答

社内規程、マニュアル、FAQ、過去ログなどを参照し、会社ごとのルールや手順に沿った回答を生成します。

2. 業務に合わせて設計・導入

各社の業務内容や社内文書に合わせて構築するため、社内問い合わせ、ナレッジ検索、営業・カスタマー対応など、実際の業務に組み込みやすい形で活用できます。

3. 属人化しやすい知識の共有を支援

ベテラン社員に集まりがちな判断基準や対応ノウハウを整理し、必要な人が、必要なときに参照できる状態をつくります。

相棒AIの主な活用シーン

中堅・中小企業の業務現場で、以下のような用途に活用できます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174242/table/5_1_9befd701ac89fea00e2a3e12608bc396.jpg?v=202606231051 ]

このように、業種・業務に応じて必要なデータを読み込ませることで、社内問い合わせ対応からナレッジ共有、教育・引き継ぎまで、幅広い業務に活用できます。

補助金を活用した場合の導入費用目安

AI導入を検討しながらも費用面がネックで踏み出せなかった企業も、今回の採択により相棒AIを補助対象ツールとして導入できるようになりました。

「相棒AI」の標準価格120万円（税抜・年額）に対し、デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠を活用することで、自己負担額は以下の通りとなります。

・補助率1/2の場合：自己負担額 約60万円（税抜）

・補助率2/3の場合（賃金要件あり）：自己負担額 約40万円（税抜）

※補助金の交付には審査があります。

※補助対象経費は税抜額で算定され、消費税は補助対象外です。

※補助率や補助額は申請枠、事業者の条件、申請内容によって異なります。

今後の交付申請スケジュールや締切日は、事務局サイト（https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/）にて随時公表されます。

補助金活用を前提とした導入相談窓口を開設

採択を受け、当社は「相棒AI 補助金活用相談窓口」を開設しました。当社はIT導入支援事業者（登録番号：ITP07-0000657）として登録されており、補助金の対象となるかどうかの確認から、お客様の業務における活用イメージの整理、交付申請に向けた準備・手続きのサポート、導入後の運用設計まで一貫してご案内できます。

主なご相談内容は以下の通りです。

- お客様の業務に相棒AIをどのように活用できるか- 補助金の対象可否の確認- 申請に向けてどのような情報や書類が必要か- 導入までに必要な準備やスケジュール- 導入後の運用設計や社内での使い方

相棒AIの導入や補助金活用について詳しく知りたい方は、本リリース末尾に記載の相談予約フォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。

今後の展開

当社は、相棒AIの導入支援体制を強化し、中堅・中小企業が自社の業務に合わせてAIを活用できる環境づくりを支援していきます。

今後も、相棒AIとAIコンサルティングを組み合わせながら、社内問い合わせ対応、ナレッジ検索、文書整理、教育・引き継ぎなど、現場の負担軽減につながるAI活用を広げてまいります。

代表コメント

株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人

AIを業務に取り入れたいと考えていても、費用面やツール選定、導入後の運用体制に不安を感じる企業様は少なくありません。

今回、相棒AIがデジタル化・AI導入補助金2026の対象ITツールに採択されたことで、自己負担を抑えながらAI導入の具体的な検討を進めやすくなりました。当社は、補助金の活用相談から導入後の運用設計まで、各社の状況に合わせて支援してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174242/table/5_2_c330fe5e667e3bd7e8874166260e63d5.jpg?v=202606231051 ]

株式会社デイワン 相棒AI 補助金活用相談窓口

担当：月森 隼人（ツキモリ ハヤト）

E-mail：support@day-1.tokyo

相談予約フォーム：https://www.day-1.co.jp/contact