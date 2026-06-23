［2026年度版地図］ドライブレコーダー機能を搭載「OVERTIME(R) 7インチ ワンセグ付き ドライブレコーダー ナビゲーション OT-DN714N」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社7インチ ワンセグドライブレコーターナビゲーション OT-DN714N

カーナビ機能の他にワンセグ録画、各種メディア再生、ドライブレコーダー機能も搭載しているポータブルナビ。

ドライブレコーダー機能搭載

100万画素のカメラを本体背面に搭載、走行中の映像を鮮明に録画することができるカーナビゲーション。

OVERTIME(R) 7インチ ワンセグ付き ドライブレコーダー ナビゲーション OT-DN714N

ワンセグ視聴・録画ができる

屋内外や車内でもワンセグテレビを楽しむ事ができ、ご覧になっているテレビ番組をmicro-SDカードに録画をすることが可能。ドライブの休憩などにも役立ちます！

SDカード再生対応

カーナビやテレビ視聴以外に、持ち合わせているSDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。

安全運転支援情報を表示

一方通行表示やトンネルアシスト機能、速度注意ゾーンに近づいたら警報が表示される速度制限機能や速度取り締まりエリアのオービス情報等、地点に合わせた支援情報を表示します！

製品仕様

ハードウェア仕様

液晶： TFT

バックライト：LED

サイズ：7インチ

解像度：800x480 pixel

視野角（上下左右）：（上30° 下15° 左30° 右30°）

輝度：200 cd/m2

タッチパネル：感圧式

CPU：MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz

内蔵メモリ：256MB(DDR SDRAM) Flash 4GB（OT-WDN712N:8GB）

ＯＳ：Ｍicrosoft WindowsCE 6.0

音声出力：1.0W×1

イヤホン端子：Φ3.5mmステレオミニジャック

microSDカードスロット メディア用：32GB以下

microSDカードスロット ドライブレコーダー用：32GB以下（クラス6以上）

再生動画フォーマット：ASF/AVI/WMV/MPG

再生音楽フォーマット：MP3/WMA

再生画像フォーマット：JPG/BMP

TV受信：ワンセグ (470-770MHz）録画可能

カメラ部：100万画素

画角：水平 105° 垂直 60°

電源電圧：DC5V（miniUSBタイプ入力端子）

消費電力(W)：3.5W

待機時消費電力：20ｍＷ以下

内蔵バッテリー：リチウムポリマー

容量(mAh)/電圧(V)：1600mAh/3.7V

駆動時間：約１時間

充電時間：約４時間

サイズ：約175mmｘ109mmｘ21mm

質量：約270g

動作温度：0～45℃

保存温度：-10～60℃

付属品：車載用DCアダプター（入力：DC12-24V )、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、スタイラスペン（スタンドに装着）、取扱説明書（保証書付き）、（OT-WDN712N:リアカメラ）

ソフトウェア仕様

全国道路地図：OpenStreetMap製 2026年度版

昼夜画面切り替え：手動/自動切替

縮尺切り替え：12段階（２５ｍ～１００kｍ）

ルート検索機能：推奨ルート・一般優先・高速優先・最短距離・複数ルート表示

[その他の機能]

リルート機能（自動・手動）、トンネルアシスト（ナビ走行時）、スカイモード、右左折案内（大文字右左折表示）、一方通行表示（地図尺度50m以下）、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス情報（音声警告・位置文字表示）、高速道路表示、（スクロール機能付）、日本地図表記言語、ノースアップ／ヘッドアップ切替（北方向上/自車方向上）、スマートインターチェンジ対応、エンジン連動ON/OFF、デモ走行機能

電話番号検索：約400万件（企業）

住所検索：約3720万件

施設名検索：約66万件

周辺施設検索：約66万件

検索地点履歴：100ヶ所

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