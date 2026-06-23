2026年6月23日



SAPジャパン株式会社



PwCコンサルティング合同会社





東京ガスグループのスタッフ業務改革の一環として、



PwCコンサルティングとSAPジャパンが、SAP Analytics Cloudを



用いた管理会計プラットフォーム「Athena」のシステム構築を支援

PwCコンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）とSAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀川 嘉朗、以下「SAPジャパン」）は、東京ガス株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長CEO：笹山 晋一、以下「東京ガス」）のスタッフ業務改革の一環として、SAP® Analytics Cloud（エスエーピー・アナリティクス・クラウド）を用いた管理会計プラットフォーム「Athena（アテナ）」の構築を支援し、同プラットフォームが本稼働を開始したことを発表しました。東京ガスグループは、2023〜2025年度中期経営計画において、「稼ぐ力」の向上を目指し、その一環として「生産性倍増」、「間接業務40〜50%削減」を掲げていました。本プロジェクトでは、従来、多くの関係者が関与する手作業中心のプロセスや、複雑な表計算ソフトを介した部門間のデータ受け渡しにより生じていた非効率的な業務について、業務プロセスの抜本的な見直しを行い、SAP Analytics Cloudを基盤とした管理会計プラットフォーム「Athena」を構築することで、簡素化および整流化に取り組んできました。さらに、先行導入されている会計基幹システム「NOAH（ノア）」とも連携しています。「NOAH」は、既存の基幹システムのクラウド移行とモダナイゼーションを支援するRISE with SAPの取り組みを通じて導入されたもので、今回の連携により、予算・実績・見通しデータを一元的に管理し、経営データの分析業務や予測業務の高度化も実現しています。2025年12月にPhase 1として、都市ガス事業の予算編成に関わるシステムの本稼働を迎え、稼働後も安定した運用を継続しています。東京ガスグループは、今後も「Athena」の機能拡充を進め、Phase 2では、電力事業・ソリューション事業にも展開する予定です。将来的には、事業ポートフォリオマネジメントの最適化、ROIC（投下資本利益率）経営管理の高度化、ならびに資本構成の最適化を志向する「データドリブン経営」の実現にも段階的に取り組んでいく予定であり、PwCコンサルティングとSAPジャパンは引き続き、これらの取り組みを支援してまいります。PwCコンサルティングは、国内におけるSAP Analytics Cloudの導入支援実績に加えて、これまでの予算制度改革で得た豊富な経験と確立された方法論を活用することで、クライアント企業の管理会計データプラットフォームを構築し、業務プロセス変革を支援してきました。その結果、スピード・可視化・精度に係る課題に加え、個別最適化された業務・システムに起因する課題の解決を実現することができました。SAPジャパンは、SAP Analytics CloudをはじめとするSAPのテクノロジーを通じて、東京ガスグループにおける予算・実績・見通しデータの活用を支え、計画・分析・予測業務の高度化を支援することで、同グループが推進するデータドリブン経営の実現に向けた取り組みを支援しています。PwCコンサルティングとSAPジャパンは、長年にわたるSAPソリューションの導入実績と、SAPのテクノロジーを活用したイノベーション、ならびにエネルギー業界をはじめとする幅広い業界における深い知見を生かし、クライアント企業の課題解決と持続的な成長に向けた取り組みを支援していきます。