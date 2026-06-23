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コーヒーの品種を楽しみ、品種の多様性を守る「コーヒーの未来部」シリーズ『ドリップ オン® コーヒーの未来部』2026年6月26日(金)より発売
【数量限定】初の1杯抽出型タイプ
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、コーヒーの品種を楽しみ、品種の多様性を守る「コーヒーの未来部」シリーズの第5弾として、1杯抽出型コーヒー『ドリップ オンⓇ コーヒーの未来部』を発売。6月26日（金）よりキーコーヒー公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」にて数量限定で発売します。
■『【2026年夏 数量限定】ドリップ オンⓇ コーヒーの未来部』味わいの特徴
本商品は、コスタリカ産の品種「H17」をメインに使用したブレンドコーヒーです。味わいは、花を思わせる華やかな香りと、みずみずしい柑橘を想起させる明るくさわやかな果実感が特徴。アフターテイストには、チョコレートを思わせるやさしい甘さが広がり、長い余韻をお楽しみいただけます。
■「H17」の特徴
「H17」は、味わいに重点を置いて研究・開発された品種です。コーヒーの品種は、耐病性や収穫量が重視される傾向にあります。「H17」は耐病性に劣るものの優れた香味特性を持ち、中米産のコーヒーらしいクリーンで明るい酸味と柔らかい甘みが特徴です。
※「H17」の詳しい特徴はこちら（キーコーヒー公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」）
https://www.keycoffee.co.jp/shop/pages/coffee_mirai05.aspx
■「コーヒーの未来部」シリーズとは
キーコーヒー(株)では、コーヒーのリーディングカンパニーとしての責任を果たすべく、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』というメッセージを掲げ、サステナビリティの実現に取り組んでいます。その活動の一環として、コーヒーの生産に関するサステナブル活動を推進する専門部署「コーヒーの未来部」を設立。新品種の開発につながる栽培試験や産学官連携など、持続可能なコーヒー生産の実現に向け幅広い取り組みを実施しています。
「コーヒーの未来部」が開発する「コーヒーの未来部」シリーズは、「コーヒーの品種を楽しんでいただき、品種の多様性を守る」という思いが込められています。
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137513/137513_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、コーヒーの品種を楽しみ、品種の多様性を守る「コーヒーの未来部」シリーズの第5弾として、1杯抽出型コーヒー『ドリップ オンⓇ コーヒーの未来部』を発売。6月26日（金）よりキーコーヒー公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」にて数量限定で発売します。
■『【2026年夏 数量限定】ドリップ オンⓇ コーヒーの未来部』味わいの特徴
本商品は、コスタリカ産の品種「H17」をメインに使用したブレンドコーヒーです。味わいは、花を思わせる華やかな香りと、みずみずしい柑橘を想起させる明るくさわやかな果実感が特徴。アフターテイストには、チョコレートを思わせるやさしい甘さが広がり、長い余韻をお楽しみいただけます。
■「H17」の特徴
「H17」は、味わいに重点を置いて研究・開発された品種です。コーヒーの品種は、耐病性や収穫量が重視される傾向にあります。「H17」は耐病性に劣るものの優れた香味特性を持ち、中米産のコーヒーらしいクリーンで明るい酸味と柔らかい甘みが特徴です。
※「H17」の詳しい特徴はこちら（キーコーヒー公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」）
https://www.keycoffee.co.jp/shop/pages/coffee_mirai05.aspx
■「コーヒーの未来部」シリーズとは
キーコーヒー(株)では、コーヒーのリーディングカンパニーとしての責任を果たすべく、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』というメッセージを掲げ、サステナビリティの実現に取り組んでいます。その活動の一環として、コーヒーの生産に関するサステナブル活動を推進する専門部署「コーヒーの未来部」を設立。新品種の開発につながる栽培試験や産学官連携など、持続可能なコーヒー生産の実現に向け幅広い取り組みを実施しています。
「コーヒーの未来部」が開発する「コーヒーの未来部」シリーズは、「コーヒーの品種を楽しんでいただき、品種の多様性を守る」という思いが込められています。
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137513/137513_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp