株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、ガス会社・LPガス販売事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「ガスM&A総合センター」を開設しました。

対象は、LPガス販売、質量販売、簡易ガス・団地供給、ガス工事、保安点検・調査、配送・検針、給湯器・ガス機器販売、都市ガス周辺業務など、ガス周辺事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

ガスM&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://gas-ma-center.jp/

■開設の背景

ガス業界では、経営者の高齢化、後継者不在、資格者・配送担当者の採用難、保安体制の維持、容器・メーター・貸与設備の更新負担、仕入価格や配送コストの上昇など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

ガス会社・LPガス事業の価値は、決算書だけでは判断できません。販売事業者登録、業務主任者、保安業務、顧客台帳、配送ルート、容器・バルク・メーター、料金表、貸与設備、仕入・充填先、緊急時対応まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

ガスM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、ガス業界の保安・設備・配送・顧客承継の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

ガスM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■ガス会社・LPガス事業のM&Aで整理すべき論点

ガス会社・LPガス事業の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「保安、供給責任、顧客台帳、配送網、容器・設備、資格者をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・LPガス直売、質量販売、簡易ガス・団地供給、ガス設備工事、保安点検・調査、配送・検針、ガス機器販売などの対応領域

・液化石油ガス販売事業者登録、販売所、登録行政庁、業務主任者、資格者、変更届、帳簿管理

・保安業務委託契約、認定保安機関、周知、緊急時連絡・対応、供給開始時点検、定期点検・調査の実施状況

・顧客件数、家庭用・業務用比率、体積販売・質量販売、集合住宅、契約形態、解約率、未収管理

・容器、バルク、マイコンメーター、調整器、無償配管、貸与設備、リース・所有区分、更新予定

・配送ルート、車両、配送委託、検針方法、集金方法、緊急出動、地域評判

・仕入先、充填所、基本料金、従量単価、価格改定履歴、粗利推移、原料価格の転嫁

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：ガスM&A総合センター

URL：https://gas-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：LPガス販売、質量販売、簡易ガス・団地供給、ガス工事、保安点検・調査、配送・検針、給湯器・ガス機器販売、都市ガス周辺業務など

特徴：ガス業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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