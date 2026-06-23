昭和株式会社、複数ブランドの健康食品関連資料を横断管理する社内フローを整備
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昭和株式会社、複数ブランドの健康食品関連資料を横断管理する社内フローを整備 昭和株式会社は、NMN関連製品を中心に、DHA&EPA、コエンザイムQ10など複数カテゴリーの健康食品関連情報を扱うにあたり、ブランド別資料と共通確認項目を横断して管理する社内フローを整備しました。対象となる資料は、商品写真、ラベル情報、原材料表示、販売主体、問い合わせ先、保管上の注意、公開用説明文などです。 健康食品関連製品では、商品名や成分名だけでなく、誰が販売し、どの資料を確認でき、どこに問い合わせられるかを整理しておくことが重要です。昭和株式会社では、皇方、継興、丹波康頼などのブランドごとに資料を分けながら、掲載前確認、店頭案内、オンライン案内で参照する項目を共通化します。 NMN関連製品については、商品写真とラベル表示、原材料名、摂取目安、注意表示、販売主体を分けて確認します。DHA&EPA関連製品では、魚油由来成分の表示、保管方法、問い合わせ先の確認を重視します。コエンザイムQ10関連製品では、製品名、型の表記、含有量表示、注意表示、資料の更新日を確認項目として管理します。 同社は、製品の価値を過度な表現で伝えるのではなく、確認できる情報を分かりやすく整理することを重視しています。店頭やオンラインで利用者から質問を受けた場合にも、担当者が同じ資料を見ながら説明できる状態を整えることで、情報提供のばらつきを抑えます。 今回の整備では、ブランドごとの表現統一だけでなく、画像の使い分けも確認対象にしました。実際の商品写真、店舗写真、資料用画像を区別し、生成画像やイメージ画像を商品写真として扱わない方針を明確にしています。これにより、報道関係者向け資料や公開ページに掲載する画像の選定もより慎重に行います。 昭和株式会社は今後も、NMN、DHA&EPA、コエンザイムQ10をはじめとする健康食品関連製品について、事実に基づく資料管理と分かりやすい情報提供を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、複数ブランドの健康食品関連資料を横断管理する社内フローを整備 昭和株式会社は、NMN関連製品を中心に、DHA&EPA、コエンザイムQ10など複数カテゴリーの健康食品関連情報を扱うにあたり、ブランド別資料と共通確認項目を横断して管理する社内フローを整備しました。対象となる資料は、商品写真、ラベル情報、原材料表示、販売主体、問い合わせ先、保管上の注意、公開用説明文などです。 健康食品関連製品では、商品名や成分名だけでなく、誰が販売し、どの資料を確認でき、どこに問い合わせられるかを整理しておくことが重要です。昭和株式会社では、皇方、継興、丹波康頼などのブランドごとに資料を分けながら、掲載前確認、店頭案内、オンライン案内で参照する項目を共通化します。 NMN関連製品については、商品写真とラベル表示、原材料名、摂取目安、注意表示、販売主体を分けて確認します。DHA&EPA関連製品では、魚油由来成分の表示、保管方法、問い合わせ先の確認を重視します。コエンザイムQ10関連製品では、製品名、型の表記、含有量表示、注意表示、資料の更新日を確認項目として管理します。 同社は、製品の価値を過度な表現で伝えるのではなく、確認できる情報を分かりやすく整理することを重視しています。店頭やオンラインで利用者から質問を受けた場合にも、担当者が同じ資料を見ながら説明できる状態を整えることで、情報提供のばらつきを抑えます。 今回の整備では、ブランドごとの表現統一だけでなく、画像の使い分けも確認対象にしました。実際の商品写真、店舗写真、資料用画像を区別し、生成画像やイメージ画像を商品写真として扱わない方針を明確にしています。これにより、報道関係者向け資料や公開ページに掲載する画像の選定もより慎重に行います。 昭和株式会社は今後も、NMN、DHA&EPA、コエンザイムQ10をはじめとする健康食品関連製品について、事実に基づく資料管理と分かりやすい情報提供を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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