暑い夏こそ、キムチで元気に。話題の韓国混ぜ麺とキュウリキムチ食べ比べ、夏限定セット2種を発売～韓国冷やし蕎麦「マッククス」入りの詰め合わせと、きゅうりキムチ3種の食べ比べ。暑い季節に涼やかな発酵食を～

暑い夏こそ、キムチで元気に。話題の韓国混ぜ麺とキュウリキムチ食べ比べ、夏限定セット2種を発売～韓国冷やし蕎麦「マッククス」入りの詰め合わせと、きゅうりキムチ3種の食べ比べ。暑い季節に涼やかな発酵食を～