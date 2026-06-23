暑い夏こそ、キムチで元気に。話題の韓国混ぜ麺とキュウリキムチ食べ比べ、夏限定セット2種を発売～韓国冷やし蕎麦「マッククス」入りの詰め合わせと、きゅうりキムチ3種の食べ比べ。暑い季節に涼やかな発酵食を～
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、6月19日より、夏限定の詰め合わせ2種を公式オンラインショップにて販売を開始しました。
話題の韓国混ぜ麺「マッククス」と夏のキムチを詰め合わせたセットや、人気の定番2種に季節限定のきゅうりキムチを加えた3種の食べ比べが楽しめる「きゅうりキムチ食べ比べセット」を、数量限定でご用意しました。
メディアなどでも注目されている韓国の夏の定番混ぜ麺に、当店選りすぐりの夏にぴったりのキムチをセットにした限定販売です。
韓国好きなあの人に、自分へのご褒美キムチに、贈り物や手土産に、この夏にこそ味わっていただきたいスペシャルセットです。
【公式オンラインショップ】https://shop.d1b.jp/view/category/ct342
暑い季節こそ、ひんやり涼やかな発酵食を
蒸し暑い日が続くこの季節、食欲が落ちたり、食卓が単調になりがちです。
第一物産では、冷たくさっぱりと楽しめる夏のキムチや、韓国の定番冷やし麺を組み合わせ、暑い日でも箸が進む2種のセットをご用意しました。
発酵のうまみと、きゅうりやトマトのみずみずしさを、ひと皿で味わっていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage1】
■マッククスと夏のキムチセット
韓国の冷やし混ぜ蕎麦「マッククス」を主役に、夏に味わいたいキムチを詰め合わせました。
【セット内容】
・韓国冷やし混ぜ蕎麦マッククス（2食分）
なめらかな冷やし蕎麦に特製だれをかけ、えごま油とごま、たっぷりの揉み海苔を添えて。
えごまの香りと磯の風味が重なり、箸が進む夏の一杯です。
・梅ぼしキムチ
紀州産のはちみつ梅を、当店秘伝の薬念（ヤンニョム）に漬け込みました。蜂蜜のコクと甘み、唐辛子の風味がじんわりと口の中に広がります。
・水キムチ
昔ながらの製法で自然発酵させた水キムチ。乳酸菌が生きた、ほんのり生姜風味のあっさりとした味わいをお楽しみいただけます。
・トマトキムチ
サラダ感覚で味わえる夏の定番。甘みとみずみずしさが特徴のミニトマト「アイコ」を丸ごと、秘伝のヤンニョムに漬け込みました。
・オイキムチ
フルーティーな薬念で漬けた、きゅうりのキムチ。辛さの中にやさしい甘みがあり、辛いものが少し苦手な方にも召し上がっていただける、あっさりとした味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage2】
■きゅうりキムチ食べ比べセット（限定10セット）
きゅうりのキムチを3種、食べ比べていただけるセットです。
【セット内容】
・農園コラボきゅうりキムチ
埼玉県鴻巣市で400年続く「馬場農園」が、土づくりから手がけた胡瓜を丸ごと漬け込みました。
・オイキムチ
フルーティーな薬念で漬けた、辛さがやわらかなきゅうりのキムチです。
・オイソバギ
「ソバギ」は、きゅうりに十文字の切れ目を入れ、具材を挟んで漬ける韓国のキムチ。定番のオイキムチよりも、さらにさっぱりとお召し上がりいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage3】
■商品概要
商品名：マッククスと夏のキムチセット
内容：マッククス2食分、梅ぼしキムチ5粒、水キムチ400g、トマトキムチ200g、オイキムチ200g
価格：2,950円（税込）
商品名：きゅうりキムチ食べ比べセット（限定10セット）
内容：農園コラボきゅうりキムチ200g、オイキムチ200g、オイソバギ4本
価格：1,990円（税込）
保存方法：冷蔵
販売チャネル：キムチ専門店第一物産 公式オンラインショップ
https://shop.d1b.jp/view/category/ct342
※こちらの商品は数量限定のため、予定より早く販売を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage4】
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
＜公式SNS＞
・第一物産 公式X https://x.com/daiichibussan
・キムチソムリエ Instagram https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
・キムチソムリエサロン Instagram https://www.instagram.com/kimchisommelier.salon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
話題の韓国混ぜ麺「マッククス」と夏のキムチを詰め合わせたセットや、人気の定番2種に季節限定のきゅうりキムチを加えた3種の食べ比べが楽しめる「きゅうりキムチ食べ比べセット」を、数量限定でご用意しました。
メディアなどでも注目されている韓国の夏の定番混ぜ麺に、当店選りすぐりの夏にぴったりのキムチをセットにした限定販売です。
韓国好きなあの人に、自分へのご褒美キムチに、贈り物や手土産に、この夏にこそ味わっていただきたいスペシャルセットです。
【公式オンラインショップ】https://shop.d1b.jp/view/category/ct342
蒸し暑い日が続くこの季節、食欲が落ちたり、食卓が単調になりがちです。
第一物産では、冷たくさっぱりと楽しめる夏のキムチや、韓国の定番冷やし麺を組み合わせ、暑い日でも箸が進む2種のセットをご用意しました。
発酵のうまみと、きゅうりやトマトのみずみずしさを、ひと皿で味わっていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage1】
■マッククスと夏のキムチセット
韓国の冷やし混ぜ蕎麦「マッククス」を主役に、夏に味わいたいキムチを詰め合わせました。
【セット内容】
・韓国冷やし混ぜ蕎麦マッククス（2食分）
なめらかな冷やし蕎麦に特製だれをかけ、えごま油とごま、たっぷりの揉み海苔を添えて。
えごまの香りと磯の風味が重なり、箸が進む夏の一杯です。
・梅ぼしキムチ
紀州産のはちみつ梅を、当店秘伝の薬念（ヤンニョム）に漬け込みました。蜂蜜のコクと甘み、唐辛子の風味がじんわりと口の中に広がります。
・水キムチ
昔ながらの製法で自然発酵させた水キムチ。乳酸菌が生きた、ほんのり生姜風味のあっさりとした味わいをお楽しみいただけます。
・トマトキムチ
サラダ感覚で味わえる夏の定番。甘みとみずみずしさが特徴のミニトマト「アイコ」を丸ごと、秘伝のヤンニョムに漬け込みました。
・オイキムチ
フルーティーな薬念で漬けた、きゅうりのキムチ。辛さの中にやさしい甘みがあり、辛いものが少し苦手な方にも召し上がっていただける、あっさりとした味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage2】
■きゅうりキムチ食べ比べセット（限定10セット）
きゅうりのキムチを3種、食べ比べていただけるセットです。
【セット内容】
・農園コラボきゅうりキムチ
埼玉県鴻巣市で400年続く「馬場農園」が、土づくりから手がけた胡瓜を丸ごと漬け込みました。
・オイキムチ
フルーティーな薬念で漬けた、辛さがやわらかなきゅうりのキムチです。
・オイソバギ
「ソバギ」は、きゅうりに十文字の切れ目を入れ、具材を挟んで漬ける韓国のキムチ。定番のオイキムチよりも、さらにさっぱりとお召し上がりいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage3】
■商品概要
商品名：マッククスと夏のキムチセット
内容：マッククス2食分、梅ぼしキムチ5粒、水キムチ400g、トマトキムチ200g、オイキムチ200g
価格：2,950円（税込）
商品名：きゅうりキムチ食べ比べセット（限定10セット）
内容：農園コラボきゅうりキムチ200g、オイキムチ200g、オイソバギ4本
価格：1,990円（税込）
保存方法：冷蔵
販売チャネル：キムチ専門店第一物産 公式オンラインショップ
https://shop.d1b.jp/view/category/ct342
※こちらの商品は数量限定のため、予定より早く販売を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage4】
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
＜公式SNS＞
・第一物産 公式X https://x.com/daiichibussan
・キムチソムリエ Instagram https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
・キムチソムリエサロン Instagram https://www.instagram.com/kimchisommelier.salon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353010/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
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