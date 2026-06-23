韓国旅行2泊3日の費用を5万円台に！ソウル弾丸旅行の節約術10選
「韓国って近いし、いつでも安く行けそう！」と油断して何も考えずに予約すると、一瞬で10万円を超えてしまうことも……！
特に最近の円安や物価高の影響で、「思ったより高かった」と後悔する人が増えています。
でも大丈夫。
本記事では韓国旅行のプロが、賢く計画すれば、2泊3日で5万円台から思いきり楽しめる具体的な内訳と、航空券・ホテル・現地での両替で損をしないための裏ワザを徹底解説します。
削るところは賢く削って、使いたいところには思いっきり使う。そんなスマートな旅の作り方をお届けします。
あなたはどのスタイル？2泊3日ソウル旅の予算目安
まずは、今回の旅のテーマに合わせて予算のイメージを膨らませてみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353202/images/bodyimage1】
現地でのご飯やお買い物を我慢するより、出発前に決まる「航空券」と「ホテル」の固定費をいかに抑えるかが、節約への近道です！
現地でのご飯やお買い物を我慢するより、出発前に決まる「航空券」と「ホテル」の固定費をいかに抑えるかが、節約への近道です！
出発前の準備でかわる！項目別の節約ポイント
（1）航空券：金額だけでなく「現地での滞在時間」を最優先に
LCCを賢くチェック：成田・関空・福岡⇔仁川は便数も多く、往復2万～5万円台を狙えます。
安い便の理由に注意：安すぎる便は「早朝出発 or 深夜着」という場合も。
現地で遊ぶ時間や、空港から目的地まで移動が困難になってしまう場合もあるため、金額だけでなく「現地で何時間使えるか」を意識して選んで。
乗り継ぎルートの裏ワザ：直行便が高いときは、LCCを組み合わせて福岡を経由するルートもありますよ。
福岡⇔仁川は片道8,000円前後、福岡⇔成田は片道1万円前後で航空チケットを購入できるので、時間に余裕があるなら検討の価値ありです。
（2）宿泊：「曜日」と「エリア」を工夫する
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353202/images/bodyimage2】
土曜泊を避ける工夫：ソウルのホテルは土曜日が1番高くなります。
可能なら「日～月泊」にずらすだけで、グッと予算を抑えられますよ。
とにかく駅近を選ぶ：明洞のど真ん中にこだわらなくても、弘大、東大門、鐘路など、地下鉄で動きやすいエリアの「駅徒歩すぐ」のホテルなら十分便利です。夜遅くに買い物袋を持って歩く負担を減らしましょう。
（3）食費：毎食がんばらない！メリハリごはん
屋台、キンパ、チキン、焼肉、カフェ、ベーカリーなど、韓国旅行の楽しみは、やっぱり“食”ですよね。
ここを我慢しすぎると、旅行の満足度も下がってしまいます。節約派なら2泊3日で1万～1.5万円。
標準なら1.5万～2.5万円。カフェ巡りや焼肉、人気店を入れるなら3万円以上見ておくと安心です。
おすすめは、毎食がんばらないこと。
我慢しすぎず、それでいて節約するためには、メリハリをつけることが大切です。
食事の配分がコツ：朝はコンビニやベーカリーで軽めに、昼はローカル食堂、夜は行きたかったお店で贅沢に。この配分なら旅の満足度が落ちません。
カフェ予算をキープ：ソウルの可愛いカフェ巡りは外せませんよね。
「カフェは1日1回まで」など、ゆるいルールを持っておくと使いすぎを防げます。
（4）交通費：基本は地下鉄、疲れたらタクシーを味方に
基本は地下鉄とバス：ソウル市内は地下鉄が充実しており、移動費を数千円に抑えるためのマストアイテムです。
特に最近の円安や物価高の影響で、「思ったより高かった」と後悔する人が増えています。
でも大丈夫。
本記事では韓国旅行のプロが、賢く計画すれば、2泊3日で5万円台から思いきり楽しめる具体的な内訳と、航空券・ホテル・現地での両替で損をしないための裏ワザを徹底解説します。
削るところは賢く削って、使いたいところには思いっきり使う。そんなスマートな旅の作り方をお届けします。
あなたはどのスタイル？2泊3日ソウル旅の予算目安
まずは、今回の旅のテーマに合わせて予算のイメージを膨らませてみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353202/images/bodyimage1】
現地でのご飯やお買い物を我慢するより、出発前に決まる「航空券」と「ホテル」の固定費をいかに抑えるかが、節約への近道です！
現地でのご飯やお買い物を我慢するより、出発前に決まる「航空券」と「ホテル」の固定費をいかに抑えるかが、節約への近道です！
出発前の準備でかわる！項目別の節約ポイント
（1）航空券：金額だけでなく「現地での滞在時間」を最優先に
LCCを賢くチェック：成田・関空・福岡⇔仁川は便数も多く、往復2万～5万円台を狙えます。
安い便の理由に注意：安すぎる便は「早朝出発 or 深夜着」という場合も。
現地で遊ぶ時間や、空港から目的地まで移動が困難になってしまう場合もあるため、金額だけでなく「現地で何時間使えるか」を意識して選んで。
乗り継ぎルートの裏ワザ：直行便が高いときは、LCCを組み合わせて福岡を経由するルートもありますよ。
福岡⇔仁川は片道8,000円前後、福岡⇔成田は片道1万円前後で航空チケットを購入できるので、時間に余裕があるなら検討の価値ありです。
（2）宿泊：「曜日」と「エリア」を工夫する
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353202/images/bodyimage2】
土曜泊を避ける工夫：ソウルのホテルは土曜日が1番高くなります。
可能なら「日～月泊」にずらすだけで、グッと予算を抑えられますよ。
とにかく駅近を選ぶ：明洞のど真ん中にこだわらなくても、弘大、東大門、鐘路など、地下鉄で動きやすいエリアの「駅徒歩すぐ」のホテルなら十分便利です。夜遅くに買い物袋を持って歩く負担を減らしましょう。
（3）食費：毎食がんばらない！メリハリごはん
屋台、キンパ、チキン、焼肉、カフェ、ベーカリーなど、韓国旅行の楽しみは、やっぱり“食”ですよね。
ここを我慢しすぎると、旅行の満足度も下がってしまいます。節約派なら2泊3日で1万～1.5万円。
標準なら1.5万～2.5万円。カフェ巡りや焼肉、人気店を入れるなら3万円以上見ておくと安心です。
おすすめは、毎食がんばらないこと。
我慢しすぎず、それでいて節約するためには、メリハリをつけることが大切です。
食事の配分がコツ：朝はコンビニやベーカリーで軽めに、昼はローカル食堂、夜は行きたかったお店で贅沢に。この配分なら旅の満足度が落ちません。
カフェ予算をキープ：ソウルの可愛いカフェ巡りは外せませんよね。
「カフェは1日1回まで」など、ゆるいルールを持っておくと使いすぎを防げます。
（4）交通費：基本は地下鉄、疲れたらタクシーを味方に
基本は地下鉄とバス：ソウル市内は地下鉄が充実しており、移動費を数千円に抑えるためのマストアイテムです。